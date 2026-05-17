Ébola, el virus que mata mucho, pero no se contagia como la gripe

Brotes mortales, trajes de protección, hospitales aislados… Estas son algunas de las imágenes con las que podemos asociar el ébola, uno de los virus más letales que actualmente existen ya que su letalidad promedio se ha estimado alrededor del 50 por ciento, aunque en brotes anteriores ha variado entre 25% y 90%, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

Pero hay una diferencia importante que suele perderse cuando aparece un brote: un virus puede ser muy letal sin ser extremadamente contagioso. Eso es clave para entender el riesgo real.

El ébola no se comporta como la gripe, el sarampión o el covid-19, enfermedades respiratorias que pueden propagarse con mayor facilidad en espacios cerrados, transporte público, escuelas u oficinas.

¿Qué es el ébola?

El ébola no es un solo virus, sino una enfermedad causada por un grupo de virus llamados orthoebolavirus, pertenecientes a la familia de los filovirus. Son virus que pueden provocar fiebre, fatiga intensa, dolor muscular, vómito, diarrea, daño hepático o renal y, en algunos casos, sangrados. Aunque en la cultura popular se le asocia mucho con hemorragias, la OMS advierte que el sangrado no siempre aparece y suele presentarse en etapas más avanzadas.

El virus del Ébola Especial

La enfermedad fue identificada por primera vez en 1976, durante dos brotes casi simultáneos: uno en lo que hoy es Sudán del Sur y otro en Yambuku, en la actual República Democrática del Congo. El nombre viene del río Ébola, cercano a una de las zonas donde se detectó el brote.

Desde entonces, el virus ha reaparecido en distintos brotes, sobre todo en África subsahariana. Esto no significa que “solo exista” en el Congo, sino que varios factores ecológicos, sociales y sanitarios hacen que esa región sea una de las más vulnerables a la aparición y propagación de estos brotes.

¿ Por qué la OMS declaró emergencia internacional?

La OMS no habló de “pandemia”. El término técnico usado fue emergencia de salud pública de importancia internacional, conocida como PHEIC por sus siglas en inglés. Es una categoría del Reglamento Sanitario Internacional que se usa cuando un evento sanitario es extraordinario, puede representar un riesgo para otros países y requiere coordinación internacional.

En este caso, la emergencia fue declarada por un brote de enfermedad por virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda. Hasta el 16 de mayo de 2026, la OMS reportó ocho casos confirmados por laboratorio, 246 casos sospechosos y 80 muertes sospechosas en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo. También se confirmaron dos casos en Kampala, Uganda, en personas que viajaron desde la RDC.

El ébola causa hospitalizaciones REUTERS

La preocupación no viene solo por el número de casos confirmados. La OMS señaló varias señales de alerta: muertes comunitarias con síntomas compatibles, posibles contagios en entornos de atención médica, incertidumbre sobre la extensión real del brote, movilidad de población, crisis humanitaria e inseguridad en algunas zonas. También advirtió que el brote podría ser mayor de lo que se ha detectado hasta ahora.

El ébola mata mucho, pero no se transmite tan fácil

El ébola pertenece al grupo de enfermedades que preocupan por su alta gravedad, no porque se diseminen con la misma facilidad que un virus respiratorio común. La OMS explica que la transmisión entre personas ocurre por contacto directo o estrecho con personas infectadas, especialmente con sus fluidos corporales.

Esto incluye sangre, vómito, diarrea, saliva, sudor, orina, leche materna, semen u otros líquidos corporales de una persona enferma. También puede haber contagio al tocar objetos contaminados, como ropa de cama, agujas o material médico que haya estado en contacto con esos fluidos.

La diferencia con la gripe es importante: el ébola no se transmite por el aire como un virus respiratorio común. No basta con pasar junto a una persona infectada, compartir un vagón de metro o estar en la misma habitación para que ocurra un contagio. Para que exista riesgo, generalmente se requiere contacto directo con una persona enferma, con sus secreciones o con materiales contaminados.

Un hospital para tratar casos de ébola en Congo AFP

¿Cuándo una persona con ébola puede contagiar?

Otro punto relevante es que una persona con ébola puede transmitir el virus cuando ya presenta síntomas. Los CDC explican que las personas enfermas pueden propagar el virus a otros una vez que comienzan con signos de la enfermedad.

Los síntomas pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, debilidad, dolor de garganta, vómito, diarrea, erupciones en la piel y, en algunos casos, sangrado. Esto complica la detección temprana porque al inicio puede confundirse con otras enfermedades infecciosas, especialmente en zonas donde también circulan malaria, fiebre tifoidea u otros padecimientos.

Por eso, en un brote, las medidas más importantes son el aislamiento de pacientes, el rastreo de contactos, el uso adecuado de equipo de protección por parte del personal de salud y la atención médica temprana.

Lo que sí debe preocupar

Lo que debe preocupar del ébola no es que se vuelva “la nueva gripe”, sino que cuando llega a hospitales sin suficientes recursos, comunidades con poca vigilancia sanitaria o zonas con conflicto, puede avanzar con rapidez entre personas expuestas directamente.

El virus del ébola se transmite mediante contacto directo con fluidos corporales. AFP

El riesgo aumenta para familiares que cuidan a pacientes enfermos en casa, personal médico sin protección adecuada, personas que manipulan cuerpos durante funerales o comunidades donde no se detectan los casos a tiempo.

La OMS recomienda evitar el contacto físico estrecho con pacientes con ébola y atenderlos en centros designados para reducir la transmisión en los hogares.

También preocupa cuando un brote aparece en zonas con movilidad constante, fronteras cercanas o ciudades conectadas. En esos escenarios, el reto no es solo médico: también es logístico, comunitario y político. Detectar tarde un caso puede significar perder días valiosos para ubicar contactos y cortar cadenas de transmisión.

Lo que no debería generar pánico

No debería entenderse el ébola como un virus que se contagia por respirar el mismo aire que otra persona en una calle, una oficina o un avión. Tampoco hay evidencia de que mosquitos u otros insectos transmitan los virus que causan la enfermedad por ébola, de acuerdo con los CDC.

Autoridades sanitarias pidieron mantener vigilancia estricta en pasos fronterizos. AFP

Eso no significa que el virus sea inofensivo. Significa que su riesgo depende mucho del tipo de exposición. Una persona sin contacto directo con pacientes, fluidos, materiales contaminados o zonas con transmisión activa tiene un riesgo mucho menor que alguien que cuida, atiende o convive de forma estrecha con un enfermo.

Letalidad y contagiosidad, la comparación que ayuda a entenderlo

Una forma sencilla de visualizarlo es con dos ejes: letalidad y contagiosidad.

El sarampión, por ejemplo, es extremadamente contagioso, pero su letalidad es mucho menor que la del ébola. La influenza también puede propagarse con facilidad y causar muchas muertes por la enorme cantidad de personas infectadas, aunque su letalidad general es mucho más baja. El ébola se ubica en otro cuadrante: muy letal, pero menos transmisible en la vida cotidiana.

Dicho de otra forma: el ébola no asusta porque se contagie como la gripe, sino porque, cuando infecta, puede causar una enfermedad grave y mortal.

El ébola no se contagia tan fácilmente, pero es letal Imagen generada con IA

¿Por qué aparece tanto en el Congo?

Más que decir que “solo se ha dado en el Congo”, habría que matizar: el ébola y otros orthoebolavirus se han detectado principalmente en África subsahariana, y la República Democrática del Congo ha tenido varios brotes porque reúne condiciones que favorecen la aparición y amplificación del virus. Los CDC señalan que estos virus se encuentran principalmente en esa región, y la OMS recuerda que el primer brote identificado ocurrió en lo que hoy es la RDC.

Hay factores ecológicos: el contacto entre humanos, animales silvestres y zonas de bosque puede facilitar saltos del virus desde animales hacia personas. También hay factores sociales y sanitarios: comunidades alejadas, sistemas de salud con recursos limitados, movilidad entre localidades, zonas de conflicto, dificultades para hacer vigilancia epidemiológica y prácticas funerarias que pueden implicar contacto directo con cuerpos.

En el brote actual, la OMS mencionó específicamente la inseguridad, la crisis humanitaria, la alta movilidad de población, la existencia de focos urbanos o semiurbanos y una red amplia de servicios de salud informales como elementos que complican la respuesta.

República Democrática del Congo concentra la mayoría de casos detectados hasta ahora. AFP

¿Qué tiene de diferente la cepa Bundibugyo?

El brote actual está asociado con el virus Bundibugyo, una de las especies de orthoebolavirus que pueden causar enfermedad en humanos. No es la misma que el Ebola virus o Zaire ebolavirus, que es la especie más conocida y para la cual existen vacunas y tratamientos aprobados.

Esa diferencia importa mucho. La OMS explica que las vacunas y tratamientos aprobados están disponibles solo para la enfermedad causada por Ebola virus, mientras que para otras enfermedades por ebolavirus, como la causada por Sudan virus o Bundibugyo virus, no hay vacunas ni tratamientos aprobados, aunque hay productos candidatos en desarrollo.

Dicho de otra forma: el problema no es solo que haya ébola, sino qué tipo de ébola está circulando. En una cepa para la que no hay vacuna aprobada específica, la respuesta depende más de medidas clásicas de control: identificar casos, aislar pacientes, rastrear contactos, proteger al personal de salud, hacer pruebas de laboratorio y lograr que las comunidades confíen en la respuesta sanitaria.

¿Cuántas cepas o especies de ébola hay?

La OMS señala que se han identificado seis especies de orthoebolavirus, aunque tres son conocidas por causar grandes brotes: Ebola virus, Sudan virus y Bundibugyo virus.

Las tres cepas de ébola que han azotado la región Imagen generada con IA

Los CDC lo explican de forma práctica: hay cuatro tipos que han causado enfermedad en personas —Ebola/Zaire, Sudan, Taï Forest y Bundibugyo— y otros dos que no han causado enfermedad humana hasta ahora: Reston, que ha afectado a primates no humanos, y Bombali, identificado en murciélagos.

Por eso, cuando se habla de “el ébola”, conviene precisar. No todas las especies tienen el mismo historial, la misma letalidad documentada ni las mismas herramientas médicas disponibles.

bgpa