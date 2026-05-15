El ardor ardiente que sube por el pecho tras comer picante suele normalizarse en nuestra cultura. Sin embargo, sentir que "se te sube el chile" a la garganta constantemente puede ser la primera alerta de un problema severo.

Según la American Cancer Society y el Dr. Miguel Ángel Flores, oncólogo médico del Hospital Universitario de Monterrey, el reflujo gastroesofágico crónico es el factor de riesgo principal para desarrollar cáncer en la parte inferior del esófago

¿El reflujo es síntoma de cáncer de esófago? Conoce la verdad médica Canva

El vínculo real entre el reflujo y el cáncer de esófago

El reflujo crónico sí está estrechamente vinculado al cáncer de esófago, ya que actúa como su principal detonante superior. El ácido estomacal constante daña la mucosa interna, predisponiendo a las células de la manguerita esofágica a sufrir mutaciones malignas.

El esófago y el estómago son dos estructuras totalmente continuas en el cuerpo humano. La zona que se conecta directamente al estómago es la que se enferma de cáncer con mayor frecuencia debido a esta exposición ácida.

El del esófago está un poquito más asociado a lo que es el reflujo", explica el Dr. Miguel Ángel Flores. Esto lo diferencia del cáncer estomacal, cuyo origen principal radica en la inflamación crónica.

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Síntomas cardinales para identificar el cáncer esofágico

Los síntomas clave del cáncer de esófago incluyen dolor ardoroso en la boca del estómago, saciedad temprana y pérdida de peso. Al inicio, estos signos pasan desapercibidos en el 72% de los casos diagnosticados en fases avanzadas.

Los pacientes con este tumor suelen manifestar malestares clínicos muy específicos en su vida diaria:

olor epigástrico: Ardor en la parte superior del abdomen o boca del estómago.

Ardor en la parte superior del abdomen o boca del estómago. Plenitud pronta: Sensación de estar muy lleno al comer cualquier cosa o líquido.

Sensación de estar muy lleno al comer cualquier cosa o líquido. Hipo y tos: Presencia de hipo constante o tos crónica persistente por años.

El signo de alarma más crítico para la oncología médica es la pérdida de peso acelerada. Cuando una persona experimenta esta condición junto a la acidez, requiere atención inmediata.

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El límite de tiempo: ¿cuándo debes preocuparte por tu acidez?

Un reflujo común debe desaparecer en menos de dos o tres semanas tras recibir tratamiento médico básico. Si las molestias persisten por más tiempo, especialmente en personas mayores de 50 años, se requiere una exploración profunda.

Cuando el malestar es persistente, automedicarse con fármacos de venta libre es un peligro grave. Aunque pastillas como las Tums o el omeprazol alivian el ardor momentáneamente, pueden ocultar la progresión de una lesión tumoral.

Además, el Dr. Miguel Ángel Flores aclara que el omeprazol tomado diariamente por más de un año eleva el riesgo cardiometabólico e infartos, pero su relación directa como causa de cáncer es un mito total.

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El peligro oculto de los nitritos en la dieta diaria

Los nitritos y nitratos presentes en carnes asadas al carbón o embutidos provocan una inflamación crónica en la mucosa digestiva. Al combinarse con el humo de la leña, las proteínas cárnicas se descomponen en agentes altamente irritantes.

El estómago no puede procesar ni degradar de forma normal estos productos químicos. Como consecuencia, se acumulan en las paredes internas del esófago y del estómago, generando daños celulares crónicos.

Esta inflamación silenciosa y prolongada es un factor de riesgo demostrado para el desarrollo de cáncer de colon, de estómago y esofágico. Evitar los excesos de estos alimentos es indispensable para cuidar tu salud.

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Diagnóstico y por qué una endoscopia puede salvar tu vida

El diagnóstico definitivo del cáncer de esófago se realiza mediante una endoscopia digestiva para examinar el órgano por dentro. Si el tumor se detecta en etapa uno, la probabilidad de supervivencia supera el 80%.

Trágicamente, en México el 70% de los pacientes llega en etapas tardías, donde la supervivencia a cinco años cae al 15%. En esos escenarios avanzados, se recurre a tratamientos combinados de quimioterapia, radiación e inmunoterapia innovadora.

El Dr. Flores aconseja que si llevas más de cinco años usando antiácidos, debes agendar una endoscopia. En el 90% de los casos no será cáncer, pero vencer el miedo te dará total tranquilidad.

Perderle el miedo al consultorio médico es el paso fundamental para proteger tu futuro. Si tu acidez estomacal se ha convertido en una constante diaria, no lo dejes pasar: agenda una revisión especializada y toma el control de tu bienestar.