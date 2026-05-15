Nuevo brote de ébola en África ya ha dejado varios muertos

Una alerta por ébola volvió a poner a temblar a autoridades sanitarias en África. Dichas autoridades confirmaron un nuevo brote en la provincia de Ituri, al este de la República Democrática del Congo, una zona donde además hay violencia armada y mucho movimiento de personas.

Hasta ahora van cuatro muertes confirmadas por laboratorio y hay 246 casos sospechosos, de los cuales 65 personas han fallecido. Esto preocupa porque algunos contagios ya aparecieron en Bunia, una ciudad importante de la región.

Congo registra su peor brote de ébola en última década

Temor ante el ébola

El ébola es una enfermedad muy agresiva y contagiosa que se transmite por contacto con fluidos corporales. Los síntomas suelen iniciar con fiebre, vómitos, diarrea y en casos graves provoca hemorragias. Las personas infectadas empiezan a contagiar hasta que presentan síntomas, y el periodo de incubación puede durar de dos a 21 días.

Lo más preocupante es que este brote podría estar relacionado con una variante distinta a la cepa Zaire, que es la más conocida y contra la que se desarrollaron vacunas y tratamientos actuales. Si se confirma, controlar la enfermedad podría ser más complicado.

Reuniones de emergencia

Ante el riesgo de que el virus se expanda hacia Uganda y Sudán del Sur, organismos de salud africanos ya convocaron reuniones de emergencia para reforzar vigilancia, controles fronterizos y medidas de respuesta rápida.

El Congo ya ha enfrentado varios brotes de ébola en los últimos años. El más grave ocurrió entre 2018 y 2020, cuando murieron más de 2 mil 300 personas.

*bb