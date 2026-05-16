Día Mundial de la Hipertensión: ¿Los niños pueden tener hipertensión arterial?

La hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente y cada vez se habla más de ella. Sin embargo, cuando se trata de niños, muchas veces el tema pasa desapercibido, pese a que uno de sus principales factores de riesgo es la obesidad infantil.

Además, en muchos casos los síntomas pueden ser silenciosos, por lo que conocer más sobre esta enfermedad crónica y acudir con especialistas puede ayudar a detectar posibles riesgos a tiempo.

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, que se conmemora cada 17 de mayo, te contamos por qué este padecimiento también puede afectar a los niños y cuáles son las señales de alerta que los padres deben tomar en cuenta.

¿Qué es la hipertensión y por qué ocurre?

Primero es importante entender qué es la hipertensión arterial. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), ocurre cuando la presión de la sangre en los vasos sanguíneos es demasiado alta, generalmente de 140/90 mmHg o más.

La OMS también señala que muchas personas con hipertensión no presentan síntomas, aunque cuando la presión es muy elevada puede provocar dolor de cabeza, visión borrosa, dolor en el pecho y otros malestares.

Aunque suele relacionarse con adultos, es un problema de salud muy común. Incluso, se estima que el 33 % de las personas de entre 30 y 79 años viven con hipertensión.

¿Cuándo se considera hipertensión en niños?

En el caso de los niños, la hipertensión arterial se diagnostica cuando la presión se encuentra en el percentil 95 o por encima, tomando en cuenta edad, sexo y estatura.

De acuerdo con Mayo Clinic, no existe una cifra única considerada normal para todos los menores, ya que la presión arterial cambia conforme crecen.

Además, especialistas señalan que algunas de las causas pueden ser similares a las de los adultos, especialmente el exceso de peso y la obesidad.

Hipertensión arterial en niños: causas y síntomas Foto: Canva

¿Cómo saber si un niño tiene hipertensión?

Uno de los principales problemas es que la hipertensión infantil puede pasar desapercibida. Sin embargo, existen algunos síntomas que podrían ser señales de alerta.

Si tu hijo presenta alguno de ellos, es importante acudir con un pediatra para recibir un diagnóstico adecuado.

Síntomas de hipertensión en niños:

Dolores de cabeza

Dolores de cabeza Convulsiones

Vómitos

Dolor en el pecho

Latidos acelerados o palpitaciones

Falta de aire

Hipertensión arterial en niños: causas y síntomas Foto: Canva

¿Qué causa la hipertensión en niños?

La hipertensión arterial en menores puede tener distintas causas. De acuerdo con el Centro Médico ABC, algunos factores relacionados son:

Anomalías cardíacas congénitas

Anomalías cardíacas congénitas Problemas cardíacos

Insuficiencia renal

Problemas en el sistema nervioso

Problemas de tiroides

Trastornos hormonales

Además, la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad, por lo que especialistas recomiendan promover hábitos saludables desde la infancia.

Mantener una alimentación balanceada, fomentar la actividad física y acudir regularmente con especialistas en salud y nutrición puede ayudar a prevenir complicaciones.

Hipertensión arterial en niños: causas y síntomas Foto: Canva

También es importante estar atentos a cualquier síntoma o cambio en la salud de los niños y consultar siempre a profesionales médicos ante cualquier duda.