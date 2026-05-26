Ébola: los primeros síntomas pueden parecer una gripe, pero hay una clave para detectarlo

El ébola no siempre empieza con sangrado, aunque tengamos la imagen de una enfermedad extrema, marcada por hemorragias, trajes especiales y hospitales en alerta, este padecimiento puede parecerse a otras infecciones más frecuentes.

En sus primeras etapas, la enfermedad puede parecerse a otras infecciones mucho más frecuentes. Fiebre repentina, cansancio, dolor muscular, dolor de cabeza y dolor de garganta pueden ser las primeras señales. Después pueden aparecer vómito, diarrea, dolor abdominal, erupciones en la piel y alteraciones en la función del hígado o los riñones, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

Esa similitud inicial con otros cuadros virales es una de las razones por las que el antecedente de viaje o exposición se vuelve tan importante.

En México, una fiebre no sería motivo para sospechar ébola por sí sola. Pero si esa fiebre aparece en una persona que estuvo recientemente en una zona con brote activo, o que tuvo contacto con alguien procedente de un área de riesgo, el escenario cambia.

El periodo de incubación: los 21 días que importan

La enfermedad por ébola tiene un periodo de incubación que puede ir de 2 a 21 días. Esto significa que una persona puede entrar en contacto con el virus y no presentar síntomas de inmediato. En promedio, los síntomas suelen aparecer entre los 8 y 10 días posteriores a la exposición, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, el médico internista e infectólogo Francisco Moreno advirtió que ese periodo representa uno de los puntos más delicados para la vigilancia epidemiológica.

“Si llega una persona que está en ese periodo de incubación de 21 días, no va a tener síntomas”, explicó. “Puede no tener síntomas y estar contagiado, y cuando empiece a tener los síntomas va a contagiar a otras personas”.

Aquí conviene hacer una precisión importante: las autoridades sanitarias señalan que una persona con ébola no se considera contagiosa hasta que presenta síntomas. El riesgo, entonces, no está en que alguien sin síntomas transmita el virus durante un vuelo o al caminar por un aeropuerto, sino en que enferme después, ya dentro del país, y no sea identificado a tiempo.

La OMS declaró el brote de ébola como emergencia de salud pública internacional. AFP

Por eso, el reto no es sembrar miedo, sino tener protocolos claros: saber quién viajó desde una zona de riesgo, dar seguimiento durante 21 días y actuar rápido si aparecen señales compatibles con la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas del ébola?

Los CDC dividen la evolución de la enfermedad en síntomas iniciales “secos” y síntomas posteriores “húmedos”. Los primeros pueden incluir fiebre, dolor corporal, fatiga y malestar general. Conforme la enfermedad avanza, pueden aparecer diarrea, vómito y sangrado inexplicable.

Entre los síntomas que deben vigilarse están:

Fiebre repentina

Fatiga extrema

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Vómito

Diarrea

Dolor abdominal

Erupción en la piel

Sangrado o moretones sin explicación

El problema es que varios de estos síntomas también pueden presentarse en influenza, covid-19, dengue, infecciones gastrointestinales u otros padecimientos. En un país como México, donde muchas enfermedades febriles circulan de manera habitual, diagnosticar por síntomas aislados sería impreciso.

Personal médico desinfecta el ataúd de un paciente fallecido con diagnóstico no confirmado de ébola AFP

La diferencia la marca el contexto epidemiológico: haber estado en una zona con brote, haber tenido contacto con una persona enferma o haber participado en actividades de riesgo, como atención médica sin protección adecuada o contacto con fluidos corporales.

No toda fiebre es ébola, pero hay señales que deben tomarse en serio

Por un lado, no hay razón para pensar que cualquier fiebre, dolor de garganta o cansancio intenso sea ébola. Por otro, si una persona estuvo en República Democrática del Congo, Uganda u otra zona bajo vigilancia epidemiológica en los últimos 21 días, no debería ignorar síntomas compatibles.

Moreno recordó que la atención de pacientes con ébola requiere equipos y protocolos más estrictos que los utilizados durante covid-19. “Si tú ves los trajes que se usan para atender pacientes que tienen ébola, vas a ver que son trajes mucho más complejos de lo que se usaba para Covid”, señaló.

Esa exigencia explica por qué la preparación hospitalaria es tan importante. No basta con reconocer los síntomas: los centros de salud deben saber cómo aislar a un paciente sospechoso, cómo proteger al personal médico, cómo tomar muestras y cómo rastrear contactos.

bgpa