IMSS fortalece vigilancia epidemiológica rumbo al Mundial 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentra preparado para responder oportunamente ante cualquier riesgo emergente de salud con motivo del Mundial 2026 que inicia el próximo 11 de junio.

Por tanto, estableció una coordinación intersectorial con el fortalecimiento permanente de la vigilancia epidemiológica para la protección de la salud pública y la seguridad sanitaria de la población

Janet Alvarado González, titular de Proyectos Especiales en Salud del Seguro Social, subrayó que el instituto mantiene una visión preventiva y multiamenaza para garantizar la continuidad operativa de los servicios de salud antes, durante y después de la realización del torneo internacional.

“El IMSS no está esperando a que ocurra una contingencia para reaccionar. Estamos fortaleciendo desde ahora nuestras capacidades para anticiparnos a riesgos. Estamos articulando nuestros recursos, homologando procedimientos y asegurando una respuesta oportuna, segura y sobre todo coordinada en todo el país”, dijo.

Indicó que a la fecha, el instituto ha llevado a cabo 10 eventos de capacitación y entrenamiento a nivel nacional, con mil 301 profesionales de la salud capacitados en 20 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE).

Mantienen vigilancia por ébola

Ante la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a los recientes brotes del virus del ébola en la República Democrática del Congo y Uganda en África, el Seguro Social mantiene una vigilancia basada en riesgo y sin estigmatizar a la población.

Adriana Josefina Toriz Saldaña, titular de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica, señaló que para considerar casos sospechosos de este virus, el IMSS cuenta con protocolos establecidos de actuación y preparación.

“El proceso inicia ante la sospecha clínico-epidemiológica con presencia de fiebre súbita mayor de 38.6 grados centígrados, síntomas compatibles, antecedente de viaje o contacto epidemiológico durante los 21 días previos”, indicó.

Por lo anterior se contemplan las siguientes acciones institucionales:

Búsqueda intencionada de antecedentes de viaje.

Identificación temprana de síntomas compatibles para aislamiento inmediato.

Notificación a nivel técnico superior.

Coordinación con las autoridades sanitarias correspondientes.

Cabe señalar que para brindar orientación sobre el virus del ébola, la población en general puede llamar al teléfono 55 5337 1845, de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) de la Secretaría de Salud federal.