Médico alerta que México podría enfrentar un brote de ébola importado

El médico internista e infectólogo Francisco Moreno advirtió sobre los riesgos que representa el brote de ébola detectado en África central e insistió en que México debería endurecer sus medidas sanitarias ante la posibilidad de recibir visitantes provenientes de zonas de riesgo.

“El riesgo es con los visitantes que vengan a apoyar a las elecciones. La realidad es que es una enfermedad que tiene una altísima mortalidad, tiene muchos bemoles que deberían hacer que México tomara la misma actitud de Estados Unidos: cerrarle fronteras a las personas que han estado en el Congo en los últimos 21 días. Eso disminuiría muchísimo las posibilidades de tener un brote”, aseguró.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, el especialista detalló que, de llegar a venir una persona que esté en periodo de incubación, que se enferme aquí en México y que contagie a gente de alrededor, “tendríamos un verdadero problema”.

El dr. Moreno recordó que el ébola tiene una tasa de mortalidad de entre 30 y 50 por ciento y un periodo de incubación de hasta 21 días, durante el cual una persona puede no presentar síntomas. Por ello, advirtió que los filtros sanitarios en aeropuertos podrían resultar insuficientes para detectar casos.

“Han visto las imágenes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde los filtros de salud que habría son los filtros que están todavía sin poder corregirse en esta remodelación. Imagínate que ahí vas a hacer un escrutinio de salud con el bemol también de que, si llega una persona que está en ese periodo de incubación de 21 días, no va a tener síntomas. Es decir, puede no tener síntomas y estar contagiado”, indicó.

El médico internista e infectólogo consideró que “las medidas sanitarias de las que hablan deberían ser las mismas que hizo Estados Unidos. Es decir, qué pena, pero no pueden venir personas que vengan de la zona de riesgo. Si eso hace México, disminuye muchísimo la posibilidad de tener un brote”.

También señaló que, aunque México desarrolla pruebas PCR para detectar el virus, “el tener pruebas no es la solución”. La prioridad, subrayó, debe ser impedir la entrada de posibles casos, en lugar de reaccionar una vez que el contagio ocurra.