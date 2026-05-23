Brote de Ébola deja 200 muertos en África y pone en alerta a 10 países

La epidemia de ébola que golpea a la República Democrática del Congo (RDC) encendió las alarmas sanitarias en todo el continente africano luego de que la Agencia Sanitaria de la Unión Africana (África CDC) advirtiera que al menos 10 países se encuentran en riesgo de verse afectados por el brote, considerado ya uno de los más graves registrados en el mundo.

El presidente de África CDC, Jean Kaseya, informó durante una conferencia de prensa que la amenaza regional incluye a Sudán del Sur, Ruanda, Kenia, Tanzania, Etiopía, Congo, Burundi, Angola, República Centroafricana y Zambia.

La expansión del virus ocurre en un contexto especialmente delicado para África Central, donde las autoridades sanitarias reconocen dificultades para rastrear contagios debido a la limitada infraestructura médica y a la presencia de zonas de conflicto armado en varias regiones de la RDC.

De acuerdo con el más reciente balance del Ministerio de Salud congoleño, la epidemia ya dejó más de 200 muertos y 867 casos sospechosos distribuidos en tres provincias del país africano. Las cifras oficiales publicadas el sábado elevaron el saldo a 204 fallecidos, un incremento significativo frente al reporte previo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que había contabilizado 177 muertes y cerca de 750 casos sospechosos.

La OMS declaró recientemente este brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional, ante el temor de que la enfermedad continúe cruzando fronteras y genere nuevos focos de contagio en la región.

El virus del ébola provoca fiebre hemorrágica con altas tasas de mortalidad. AFP

La cepa Bundibugyo preocupa por falta de vacunas

El actual brote fue identificado como una variante Bundibugyo del virus del ébola, una cepa menos frecuente para la que actualmente no existen vacunas homologadas ni tratamientos específicos aprobados.

Las autoridades sanitarias explicaron que, ante esta situación, las principales medidas de contención se centran en el aislamiento de pacientes, rastreo de contactos, detección temprana y protocolos estrictos de protección sanitaria.

“Tenemos diez países en riesgo”, alertó Jean Kaseya al advertir que la epidemia “se propaga rápidamente” dentro del territorio congoleño.

El ébola provoca una fiebre hemorrágica altamente letal que se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas. Aunque su capacidad de contagio es menor que enfermedades como el covid-19 o el sarampión, la tasa de mortalidad puede ser extremadamente alta.

La actual epidemia representa ya el brote número 17 registrado en la historia de la República Democrática del Congo, un país que durante décadas enfrentó múltiples emergencias sanitarias relacionadas con este virus.

Esta epidemia es la segunda más importante que conocemos en el mundo”, afirmó Kaseya al comparar la magnitud del brote con otras crisis históricas de ébola en África.

La gravedad de la situación también quedó reflejada en el anuncio realizado por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), que confirmó la muerte de tres voluntarios humanitarios en la provincia de Ituri, considerada el epicentro del brote.

Según la organización, los trabajadores de la Cruz Roja congoleña contrajeron aparentemente el virus mientras realizaban labores humanitarias relacionadas con el manejo de cadáveres en marzo pasado.

Estos voluntarios perdieron la vida mientras servían a sus comunidades con valentía y humanidad”, señaló la FICR en un comunicado difundido desde Ginebra.

Los muertos fueron identificados como Alikana Udumusi Augustin, Sezabo Katanabo y Ajiko Chandiru Viviane. Uno murió el 5 de mayo y los otros dos fallecieron entre el 15 y el 16 de mayo.

Especialistas de la OMS consideran que el virus probablemente estuvo circulando durante semanas sin ser detectado, lo que habría facilitado su rápida propagación en distintas regiones del país.

En los últimos 50 años, el ébola provocó más de 15 mil muertes en África y sigue siendo una de las enfermedades más temidas del continente debido a su elevada letalidad y al impacto social que generan sus brotes.