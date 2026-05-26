El dolor abdominal persistente y la inflamación generan dudas comunes sobre la gravedad de las enfermedades intestinales que afectan la calidad de vida.

La colitis ulcerosa es una afección inflamatoria crónica del colon respaldada por investigaciones de instituciones globales de salud como la Mayo Clinic.

A menudo se confunde con problemas digestivos comunes, pero sus mecanismos de desarrollo en el cuerpo son totalmente independientes.

¿La colitis nerviosa puede convertirse en colitis ulcerosa? Respuestas médicas Canva

¿La colitis nerviosa se puede convertir en colitis ulcerosa?

No, la colitis nerviosa no se puede convertir en colitis ulcerosa porque son padecimientos con orígenes médicos y comportamientos completamente diferentes dentro del cuerpo humano.

La llamada colitis nerviosa es un trastorno funcional conocido correctamente como síndrome de intestino irritable (SII).

El síndrome de intestino irritable no puede generar colitis ulcerosa. Son procesos diferentes", afirma la Dra. Ylse Gutiérrez Grobe, especialista en Gastroenterología.

El SII altera el movimiento y la percepción del dolor sin provocar daños estructurales internos.

La colitis ulcerosa (CU) activa el sistema inmunológico, destruyendo de forma progresiva el tejido del colon.

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Diferencias clínicas entre el intestino irritable y la colitis verdadera

La diferencia principal radica en que el intestino irritable es un problema de funcionamiento digestivo, mientras que la colitis ulcerosa implica una respuesta inmunológica destructiva.

El síndrome de intestino irritable provoca distensión (sensación de estar inflado por gases) y cambios en las evacuaciones.

La colitis ulcerosa causa inflamación verdadera, activando cascadas de células inmunitarias que dañan la pared intestinal.

La Dra. Gutiérrez Grobe aclara que el síndrome de intestino irritable es molesto, pero no tiene consecuencias graves a largo plazo.

En contraste, la colitis ulcerosa genera úlceras profundas, sangrado constante y riesgo de desnutrición severa.

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Casos graves: ¿En qué momentos es necesario extraer el colon?

Es necesario extraer el colon en casos de colitis ulcerosa grave que no responden a los medicamentos, ante el riesgo de perforación intestinal o por la aparición de lesiones precancerosas.

La cirugía de remoción total del órgano se conoce en el ámbito médico como colectomía.

Hay pacientes que no responden a los esteroides o a las terapias inmunomoduladoras y es necesario quitar el colon para evitar consecuencias más graves", explica la especialista.

Otro motivo crítico para operar es la presencia de displasia (alteraciones celulares en el tejido del intestino).

La inflamación crónica sin control médico puede mutar las células y originar cáncer colorrectal.

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Síntomas de alarma que no debes ignorar en tu salud digestiva

Los síntomas de alarma incluyen diarrea crónica por más de cuatro semanas, sangrado en las evacuaciones, fiebre constante y pérdida de peso inexplicable.

La presencia de sangre en las heces nunca se debe considerar un evento normal.

Las evacuaciones que interrumpen el sueño nocturno son una bandera roja que descarta un simple intestino irritable.

Ante estas señales, los médicos de primer contacto deben canalizar al paciente con un gastroenterólogo.

Un diagnóstico oportuno mediante colonoscopía previene complicaciones fatales y disminuye los costos hospitalarios.

Tratamientos médicos y calidad de vida sin el colon

Los tratamientos de la colitis ulcerosa buscan frenar al sistema inmunológico con esteroides o terapias biológicas, mientras que vivir sin colon requiere una adaptación digestiva.

Cuando se extrae el colon, los nutrientes se siguen absorbiendo de forma normal en el intestino delgado.

Los pacientes quirúrgicos suelen evacuar a través de un estoma (bolsa externa conectada al abdomen).

Una persona puede vivir toda su vida con un estoma sin ningún problema. Incluso puede mejorar su calidad de vida en pacientes muy graves", señala la Dra. Gutiérrez Grobe.

Posteriormente, algunos casos permiten una reconexión interna para crear un reservorio que sustituya las funciones del recto.

Atiende tu salud digestiva a tiempo; escuchar a tu cuerpo y buscar atención especializada transforma tu bienestar y asegura tu futuro.