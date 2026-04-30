Cansancio constante: señales de alerta del cuerpo y alternativas como Vitanco®

Responder correos, cumplir pendientes laborales, entrenar, socializar, cuidar la alimentación, dormir bien y además "darse tiempo". Para muchas mujeres, el cansancio se ha vuelto parte de la rutina diaria, al punto de normalizarlo. Sin embargo, vivir agotadas no debería ser algo normal.

En México, el estrés y el cansancio crónico afectan de manera considerable. De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ), el estrés laboral puede generar una saturación física y mental, manifestándose a través de síntomas como ansiedad, agotamiento y fatiga, además de tener un impacto directo en la salud física, mental y la calidad de vida de las personas.

A esto se suma que, de acuerdo con el indicador Hours Worked de la OCDE, México continúa entre el top 3 de países con mayor carga laboral , lo que impacta directamente en el bienestar físico y emocional.

• Más del 70 % de las mujeres mexicanas reporta sentirse cansada de forma frecuente, incluso después de descansar.

• El estrés sostenido puede provocar fatiga física, agotamiento mental, irritabilidad y dificultad para concentrarse, además de afectar el sistema inmune. Cuando este estado se prolonga, el cuerpo se mantiene en alerta constante, elevando hormonas como el cortisol y la adrenalina.

• Especialistas coinciden en que el cansancio persistente es una de las primeras señales de que el cuerpo necesita apoyo y equilibrio.

Ante este ritmo acelerado, cada vez más personas buscan soluciones integrales que les ayuden a recuperar energía, claridad mental y bienestar físico.

Por ello, Vitanco®, fitomedicamento formulado para auxiliar en la prevención y alivio de los síntomas asociados al estrés, se ha enfocado en acompañar a mujeres activas que desean cuidar su cuerpo de forma consciente y dejar atrás la fatiga, el agotamiento, la tensión y la irritabilidad, sin generar dependencia.

Integrar soluciones funcionales, junto con hábitos saludables, puede marcar una diferencia real en cómo se experimenta el bienestar día a día.

A continuación, se presentan 5 recomendaciones para mejorar el bienestar y reducir el cansancio:

1. No normalizar el cansancio extremo. Sentirse agotada todos los días no es "parte de ser adulta". Escuchar al cuerpo es el primer paso.

2. Cuidar lo que se consume. Una alimentación balanceada y suplementos funcionales pueden apoyar la energía y la recuperación física, especialmente en etapas de alta demanda.

3. Priorizar el descanso real. Dormir no siempre es descansar. Apagar pantallas y crear una rutina nocturna ayuda a mejorar la calidad del sueño.

4. Disminuir el ritmo sin culpa. El autocuidado no es egoísmo. Es una necesidad para mantenerse fuerte física y emocionalmente.

5. Apoyar el cuerpo desde adentro. Productos como Vitanco® forman parte de un enfoque integral para acompañar el ritmo de vida actual, ayudando al cuerpo a responder mejor ante el desgaste diario.

Escuchar el cuerpo no es detenerse, es aprender a cuidarse mejor. Reconocer el cansancio y atenderlo de forma consciente es el primer paso para recuperar el equilibrio y sentirse bien desde adentro.