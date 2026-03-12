Los cólicos forman parte del ciclo menstrual, pero cuando el dolor es intenso o persistente puede indicar un problema de salud que requiere atención médica. La endometriosis es una de las enfermedades ginecológicas que con mayor frecuencia pasa desapercibida, a pesar de afectar a millones de mujeres.

Por ello, cada 14 de marzo organizaciones médicas, especialistas y asociaciones de pacientes impulsan el Día Mundial de la Endometriosis, una jornada destinada a informar a la población y promover el diagnóstico oportuno.

Día Mundial de la Endometriosis; qué es y por qué se conmemora Canva

¿Por qué se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis?

El dolor menstrual suele considerarse una molestia común. Sin embargo, para millones de mujeres puede convertirse en un problema de salud que afecta la vida diaria, el trabajo, las relaciones personales e incluso la fertilidad. A pesar de su impacto, muchas veces este tipo de dolor pasa desapercibido o se normaliza, lo que retrasa la atención médica.

En este contexto, cada 14 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis, una fecha que busca generar conciencia sobre esta enfermedad ginecológica crónica y promover su diagnóstico oportuno. La jornada forma parte de una iniciativa internacional impulsada por organizaciones médicas, especialistas y asociaciones de pacientes que buscan mejorar el conocimiento público sobre esta condición y fomentar la investigación científica.

Campañas globales como las impulsadas por EndoMarch y la Endometriosis Foundation of America llevan a cabo actividades educativas, foros y acciones de divulgación para explicar cómo afecta esta enfermedad a la salud femenina y por qué es importante detectarla a tiempo.

De acuerdo con estas organizaciones, la conmemoración también tiene el objetivo de romper el silencio que existe en torno al dolor menstrual incapacitante, un síntoma que con frecuencia se minimiza o se considera parte normal del ciclo menstrual, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento.

Día Mundial de la Endometriosis; qué es y por qué se conmemora Canva

¿Qué es la endometriosis?

La endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica que aparece cuando un tejido similar al endometrio —la capa que recubre el interior del útero— crece fuera de este órgano. Por lo general, estos brotes de tejido se alojan en los ovarios, las trompas de Falopio o el tejido que reviste la pelvis.

Durante el ciclo menstrual, este tejido responde a las hormonas de forma similar al endometrio. Como consecuencia, puede inflamarse y causar dolor, ya que no tiene una vía natural para salir del cuerpo.

Los síntomas pueden variar entre cada paciente, pero los más frecuentes incluyen:

Dolor pélvico intenso durante la menstruación

Dolor durante las relaciones sexuales

Sangrado menstrual abundante

Molestias al orinar o defecar durante el periodo

Problemas de fertilidad

Además del dolor físico, esta enfermedad puede afectar la calidad de vida. En algunos casos, las pacientes experimentan fatiga, dificultades para efectuar actividades cotidianas y problemas emocionales relacionados con el dolor persistente o con la incertidumbre del diagnóstico.

Día Mundial de la Endometriosis; qué es y por qué se conmemora Canva

El objetivo del Día Mundial de la Endometriosis

Uno de los principales propósitos de esta conmemoración es aumentar el conocimiento sobre la enfermedad y reducir el tiempo que muchas pacientes tardan en recibir un diagnóstico adecuado.

Diversas organizaciones médicas han señalado que la endometriosis suele diagnosticarse tarde porque muchos de sus síntomas se confunden con molestias menstruales comunes.

Esta situación provoca que numerosas mujeres pasen años con dolor antes de acudir a un especialista. La World Endometriosis Society señala que, en promedio, una paciente puede esperar entre 7 y 10 años para recibir un nombre para su dolor.

En este contexto, destaca que la educación y la difusión de información son herramientas clave para mejorar la detección temprana y facilitar el acceso a tratamientos.

Por esta razón, durante marzo se realizan campañas de concientización en diferentes países con el objetivo de explicar cuáles son los síntomas de alerta y cuándo es importante buscar atención médica.

Día Mundial de la Endometriosis; qué es y por qué se conmemora Día Mundial de la Endometriosis; qué es y por qué se conmemora

Endometriosis en cifras: una condición que afecta a 1 de cada 10 mujeres

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la endometriosis afecta aproximadamente al 10% de las mujeres y niñas en edad reproductiva en el mundo, lo que equivale a cerca de 190 millones de personas.

La enfermedad puede aparecer desde la adolescencia, poco después de la primera menstruación, y persistir durante gran parte de la vida reproductiva. Entre sus consecuencias más frecuentes se encuentran el dolor pélvico crónico y los problemas para lograr un embarazo.

En algunos casos, el tejido relacionado con la endometriosis puede encontrarse en diferentes zonas de la pelvis y, en situaciones menos comunes, extenderse a otros órganos cercanos.

Día Mundial de la Endometriosis; qué es y por qué se conmemora Canva

Síntomas y diagnóstico

El diagnóstico de la endometriosis puede resultar complejo. Los síntomas suelen parecerse a los de otras afecciones ginecológicas y, en muchos casos, el dolor menstrual intenso se considera una molestia normal.

Entre los signos que especialistas recomiendan vigilar se encuentran:

Cólicos menstruales intensos

Dolor pélvico persistente

Dolor durante las relaciones sexuales

Sangrado menstrual abundante

Dificultad para lograr un embarazo

La Organización Mundial de la Salud señala que actualmente no existe una cura definitiva para la endometriosis, aunque existen tratamientos que ayudan a controlar el dolor y mejorar la calidad de vida de las pacientes. Estos pueden incluir medicamentos, terapias hormonales o, en algunos casos, cirugía.

El diagnóstico temprano permite evaluar estas opciones y evitar que los síntomas se agraven con el tiempo.

El Día Mundial de la Endometriosis representa una oportunidad para difundir información sobre esta enfermedad y su impacto en la salud femenina. La conmemoración impulsa acciones de educación, investigación y diagnóstico temprano, con el objetivo de mejorar la atención médica y el conocimiento público sobre una condición que afecta a millones de mujeres en edad reproductiva.