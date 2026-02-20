El Día Mundial de la Encefalitis, una jornada global dedicada a generar conciencia sobre una enfermedad neurológica que puede ser devastadora cuando no se reconoce y atiende a tiempo.

La encefalitis representa un problema de salud pública en todo el mundo; de acuerdo con Encephalitis International, millones de personas se ven afectadas cada año y una gran parte de la población aún desconoce de qué se trata esta enfermedad.

De hecho, la propia organización señala que el 77% de las personas en el mundo nunca ha oído hablar de la encefalitis, lo que refleja la urgencia de hablar del tema de manera clara y accesible

Día Mundial de la Encefalitis: qué es y por qué se conmemora. Inteligencia Artificial.

¿Por qué se conmemora el Día Mundial de la Encefalitis?

El Día Mundial de la Encefalitis se celebra cada 22 de febrero desde 2014, impulsado por Encephalitis International (antes Encephalitis Society), una organización no gubernamental que trabaja para visibilizar la enfermedad, apoyar a pacientes y familiares, y promover mejores políticas de atención.

El objetivo de esta fecha no es solo recordar que la encefalitis existe, sino educar, informar y movilizar. Se busca que la sociedad aprenda a identificar señales tempranas, que disminuya el estigma hacia quienes viven con secuelas neurológicas y que los sistemas de salud fortalezcan la detección y el tratamiento oportunos.

En los últimos años, la conmemoración ha ampliado su enfoque para incluir no solo la fase aguda de la enfermedad, sino también la rehabilitación y el acompañamiento a largo plazo. Esto es fundamental, ya que muchas personas que sobreviven a una encefalitis pueden enfrentar dificultades cognitivas, emocionales o motoras.

¿Cuál es la importancia de hablar de encefalitis hoy?

Hablar de encefalitis es relevante porque puede iniciar con síntomas que parecen inofensivos y, sin embargo, evolucionar rápidamente hacia un cuadro grave.

Según Mayo Clinic, la encefalitis puede comenzar con síntomas similares a los de una gripe, como fiebre, dolor de cabeza o malestar general. Sin embargo, conforme avanza, pueden aparecer alteraciones neurológicas como confusión, convulsiones, cambios de comportamiento o pérdida de conciencia.

El problema es que esos primeros síntomas suelen confundirse con enfermedades comunes, lo que retrasa la atención especializada. La evidencia médica coincide en que un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno mejoran significativamente el pronóstico y reducen el riesgo de daño cerebral permanente.

En la encefalitis, el tiempo importa. Cuanto antes se identifique la inflamación del cerebro y se determine la causa, mayores son las posibilidades de recuperación.

Día Mundial de la Encefalitis: qué es y por qué se conmemora. Canva.

¿Qué es la encefalitis y cómo afecta al cerebro?

La encefalitis es, en esencia, la inflamación del cerebro. El cerebro es el órgano que controla el pensamiento, la memoria, las emociones, el movimiento y funciones vitales como la respiración. Cuando se inflama, estas funciones pueden alterarse de forma temporal o permanente.Existen dos grandes causas:

Infecciosa , generalmente por virus (como el herpes simple, el virus del Nilo Occidental o el de la encefalitis japonesa). Autoinmune , cuando el propio sistema inmunológico ataca por error al cerebro.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que diversas infecciones virales pueden provocar encefalitis y que su impacto varía según la región del mundo.

Cuando el cerebro se inflama, puede presentar síntomas leves o severos. En los casos graves, la inflamación puede provocar daño cerebral, alteraciones en la conciencia e incluso poner en riesgo la vida.

Día Mundial de la Encefalitis: qué es y por qué se conmemora. Canva.

Síntomas de alerta que no deben ignorarse

Reconocer los síntomas es clave. Encephalitis International promueve el acrónimo “F.L.A.M.E.S.” para ayudar a recordarlos:

F lu-like symptoms (síntomas tipo gripe)

L oss of consciousness (pérdida de conciencia)

A cute headache (dolor de cabeza intenso)

M emory problems (problemas de memoria)

E motional or behavioural changes (cambios emocionales o de conducta)

S eizures (convulsiones)

Además de estos signos, pueden presentarse rigidez de cuello, sensibilidad a la luz, debilidad muscular o dificultad para hablar.

Es importante subrayar que no todas las personas presentan todos los síntomas. Sin embargo, la combinación de fiebre con alteraciones del estado mental (confusión, desorientación, somnolencia excesiva) debe considerarse una señal de alerta médica.

Acudir de inmediato a un servicio de urgencias puede marcar la diferencia entre una recuperación completa y la aparición de secuelas a largo plazo.

Día Mundial de la Encefalitis: qué es y por qué se conmemora. Canva.

Tratamiento, recuperación y el mensaje central del Día Mundial

El tratamiento de la encefalitis depende de la causa. Cuando es viral, pueden utilizarse antivirales específicos; cuando es autoinmune, se emplean medicamentos que regulan la respuesta del sistema inmunológico. En muchos casos, el manejo incluye hospitalización, control de la inflamación y vigilancia neurológica estrecha.

De acuerdo con la Mayo Clinic, incluso después de superar la fase crítica, algunas personas pueden requerir rehabilitación física, terapia del lenguaje o apoyo psicológico para recuperar habilidades afectadas.

La recuperación puede ser un proceso largo y emocionalmente complejo. Por eso, el mensaje del Día Mundial de la Encefalitis no termina en el diagnóstico: también pone el foco en el acompañamiento integral y en la calidad de vida de los sobrevivientes.

El Día Mundial de la Encefalitis es mucho más que una efeméride. Es una oportunidad para cerrar brechas de conocimiento, fortalecer la cultura de prevención y recordar que detrás de cada caso hay una historia de vida.

Informarse, reconocer las señales y buscar atención médica sin demora son acciones concretas que pueden salvar vidas. La encefalitis puede llegar sin aviso, pero el conocimiento es una herramienta poderosa para enfrentarla.

Hablar de encefalitis es, en última instancia, hablar de conciencia, responsabilidad y solidaridad.