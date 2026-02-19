¿Cómo protege la vacuna contra la varicela?

La vacuna contra la varicela funciona como una herramienta de prevención que evita complicaciones severas como la neumonía. Al recibir las dosis, el sistema de defensas aprende a identificar el virus y a combatirlo eficazmente.

La aplicación de esta inyección asegura que, en caso de un contagio, los síntomas se manifiesten de forma leve. La presencia de fiebre resulta escasa y la aparición de ampollas se reduce drásticamente en comparación con quienes carecen de esta protección.

La vacuna contra la varicela ayuda a reducir la aparición del sarpullido. Canva

¿Cómo te protege la vacuna de la varicela?



Esta medida actúa enseñando al cuerpo a defenderse mucho antes de que la enfermedad real intente causar algún daño. Su eficacia radica en evitar el malestar físico intenso y los riesgos asociados a la infección natural.

Estos son los beneficios del biológico, de acuerdo con MedlinePlus:

Frena la erupción con picazón, la fiebre y el agotamiento extremo característicos de la enfermedad.

neumonía o la inflamación cerebral ( Evita complicaciones graves como lao la inflamación cerebral ( encefalitis ).

Disminuye el riesgo de sufrir herpes zóster en la etapa adulta , una reactivación dolorosa del mismo virus.

Facilita una recuperación rápida y reduce la probabilidad de cicatrices permanentes en la piel.

La vacuna de la varicela evita complicaciones de la enfermedad en los niños. Canva

¿Cuál es la efectividad de este recurso preventivo?

Los datos científicos respaldan el uso masivo de esta inyección al demostrar que es un recurso eficaz contra un virus altamente contagioso. La implementación de la vacuna ha logrado que los síntomas complejos sean poco frecuentes.

Esta es la efectividad de la vacuna, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EU (CDC):

Posee una efectividad cercana al 90% para prevenir cualquier forma de la enfermedad.

Reduce la cantidad de contagios en más del 97% en las comunidades con esquemas completos .

Logra que las defunciones y hospitalizaciones severas por este virus sean eventos extraordinarios.

Garantiza una inmunidad sólida y duradera para la inmensa mayoría de las personas que completan el esquema médico.

La vacunación de la varicela previene los contagios. Canva

¿Cuántas dosis deben aplicarse de la vacuna de la varicela?



La construcción de una memoria inmunológica requiere de una aplicación de dos dosis. Las guías internacionales establecen un cronograma preciso para garantizar que el organismo desarrolle la protección total necesaria.

A estas edades se deben recibir las vacunas contra la varicela:

La primera inyección se administra generalmente entre los 12 y 15 meses de edad .

El refuerzo se aplica de forma rutinaria entre los 4 y 6 años para asegurar la eficacia a largo plazo.

En las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la primera dosis ocurre a los doce meses y la segunda apenas tres meses después.

Personas mayores de 13 años que nunca padecieron la enfermedad requieren dos dosis separadas por un intervalo de 28 días.

La vacuna previene que el virus pueda reactivarse años después. Canva

¿Dónde está disponible la vacuna de la varicela?

El acceso a esta vacuna es limitado en el sistema de salud mexicano. La inyección no forma parte del esquema básico del Programa de Vacunación Universal para toda la población. Sin embargo, es posible tener una dosis en los siguientes lugares, según la Secretaría de Salud (Ssa):

Se otorga de forma gratuita exclusivamente en las guarderías y estancias de cuidado infantil del IMSS.

Se encuentra disponible para su adquisición en clínicas, consultorios y centros médicos del sector privado .

El personal de las guarderías del Seguro Social notifica las fechas de aplicación para los menores inscritos en sus instalaciones.

La administración de las dos dosis recomendadas no solo elimina el riesgo de hospitalización, sino que también actúa como una medida de salud preventiva a largo plazo al disminuir la probabilidad de desarrollar herpes zóster en la edad adulta.