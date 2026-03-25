"Debe ser estrés": El error en casa que te hace perder tiempo vital ante un infarto cerebral

Imagina que estás en medio de una reunión familiar. De pronto, notas que uno de tus tíos comienza a tener dificultad para hablar acompañado de cansancio: las palabras se arrastran y parece confundido.

‘Seguro está cansado’, piensa uno de tus parientes, por lo que le sugieren que se vaya a recostar un rato para descansar; sin embargo, esta decisión, en lugar de ayudarlo, podría ponerlo en grave riesgo.

El infarto cerebral, una emergencia médica

Cara colgada, mano pesada, lengua trabada son algunas de los síntomas que se presentan en los primeros indicios de un infarto cerebral, una emergencia médica de inicio súbito y silencioso, además de ser la primera causa de discapacidad a nivel mundial y la segunda causa de mortalidad.

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta este padecimiento no solo es la gravedad de la enfermedad, sino la desinformación en los hogares que provoca que el paciente llegue tarde a los servicios de emergencia.

Daniel Sánchez Arreola, médico urgenciólogo y miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, explicó en conferencia de prensa que, a diferencia del corazón, el cerebro no duele.

"Aquí el principal enemigo es el tiempo y siempre seguirá siendo el tiempo", enfatiza Sánchez Arreola.

Para que una persona reciba el tratamiento necesario para salvar el tejido cerebral y evitar secuelas incapacitantes, existe una ventana estricta de máximo cuatro horas y media desde que iniciaron los síntomas.

Para combatir esta desinformación y ganarle minutos al daño neurológico, la comunidad médica impulsa la estrategia de concientización conocida como CAMALEÓN. Se trata de un acrónimo vital para identificar los signos de alerta:

CAra colgada.

MAno pesada (sentir peso o no poder mover bien una extremidad).

LEngua trabada (dificultad evidente para hablar).

ON: Acción. Llamar inmediatamente al 911 o acudir al hospital.

Cada cuatro minutos a nivel mundial, una persona fallece por esta causa. Por ello, la próxima vez que presencies una anomalía neurológica repentina, no asumas que es fatiga. Como concluye el doctor: "Más bien, ante cualquier síntoma hay que acudir al hospital"