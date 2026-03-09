Pruebas de detección del cáncer de mama con IA podrían revelar enfermedades cardíacas: estudio

La inteligencia artificial (IA) en las mamografías detecta el cáncer de mama y predice riesgos del corazón en un solo estudio médico. Este avance permite a los especialistas descubrir calcio oculto en las arterias del pecho, lo que podría prevenir ataques cardíacos.

Mediante el análisis de imágenes que ya se capturan de forma habitual, la tecnología con IA identifica señales de peligro cardiovascular años antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Las pruebas de detección del cáncer de mama también podría revelar enfermedades cardíacas. Canva

¿Cómo funciona la IA para medir la calcificación arterial mamaria?

La calcificación arterial mamaria es una acumulación de calcio en los vasos del pecho que antes se evaluaba de forma subjetiva. Un modelo de inteligencia artificial analiza las mamografías digitales para identificar este mineral sin confundirlo con otros tejidos.

Así funciona este método, de acuerdo con el estudio publicado en European Heart Journal:

Exactitud automática: El sistema mide la cantidad de calcio en milímetros cuadrados de forma estandarizada y entrega resultados claros.

Alta resolución: La herramienta aprovecha las vistas oblicuas del seno para detectar la rigidez con mayor éxito que las redes neuronales antiguas.

Cribado oportunista: Utiliza un estudio que millones de mujeres ya realizan para evaluar la salud cardíaca sin necesidad de citas adicionales.

El calcio detectado en las pruebas del cáncer de mama indica el peligro de tener un infarto. Canva

¿Cómo se predicen las enfermedades cardiovasculares debido a la calcificación arterial mamaria?



El calcio en los pechos funciona como un delator del riesgo de sufrir infartos, derrames cerebrales o insuficiencia cardíaca. Esta tecnología observa la anatomía vascular directamente desde las imágenes y ofrece una perspectiva real sobre el estado de las arterias.

Los autores del estudio denominan a este proceso "cuantificación automatizada de la calcificación arterial mamaria" (BAC), y así es como anticipa problemas de salud:

Superación de modelos previos: Mejora las predicciones de calculadoras clínicas que solo usan análisis de sangre y pasan por alto daños ocultos.

Relación de dosis y respuesta: A mayor cantidad de calcio detectado en el escaneo, mayor es el peligro de sufrir eventos cardiovasculares graves.

Detección silenciosa: Identifica la acumulación mineral antes de que ocurra una crisis, lo que permite intervenciones preventivas inmediatas.

Con la IA es posible detectar algunos problemas cardiovasculares. Canva

¿Detectar esta calcificación ayuda a las mujeres menores de 50 años?

Aunque los problemas del corazón suelen asociarse con la vejez, las enfermedades cardíacas acechan a las mujeres jóvenes en silencio. Hallar calcio en pacientes menores de cincuenta años funciona como una alarma médica que salva vidas de forma oportuna.

Supervivencia y riesgo: Una calcificación moderada en edades tempranas se vincula con una supervivencia menor y un riesgo elevado de padecer males cardíacos.

Identificación temprana: El modelo detecta a grupos de riesgo que los sistemas tradicionales, basados solo en la edad, suelen ignorar por completo.

Seguir las pruebas de rutina ayuda a prevenir el cáncer de mama. Canva

¿Cuáles son las señales de alerta del cáncer de mama?

La mamografía mantiene su meta principal: la detección del cáncer. Conocer la textura y forma normal de los pechos es el primer paso para el cuidado personal, pues el síntoma más habitual es la aparición de una masa o bulto nuevo.

Estas son las señales de alarma del cáncer de mama, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la American Cancer Society:

Cambios en la piel: Es necesario buscar ayuda profesional ante inflamación, hoyuelos con aspecto de cáscara de naranja, enrojecimiento o descamación en la zona.

Alteraciones en el pezón: El hundimiento del pezón, dolores específicos en esa área o secreciones inusuales con sangre representan señales de alerta.

Bultos irregulares: Una masa dura, con bordes poco definidos y que no causa dolor es motivo de consulta médica inmediata.

La evaluación automatizada permite una prevención eficaz del riesgo cardiovascular. Acudir a la revisión anual protege contra el cáncer y otorga al corazón la oportunidad de latir con salud de manera prolongada.