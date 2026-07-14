¿Cuándo un 'barrito' ya no es normal? Esta rara enfermedad se podría confundir con acné

Un pequeño bulto doloroso aparece en la axila. Después de unos días disminuye, pero semanas más tarde vuelve exactamente en el mismo lugar. Podría parecer un barrito, un vello enterrado o una reacción por el uso de desodorante; sin embargo, cuando estas lesiones se repiten, duelen y surgen en zonas de roce, también pueden ser una señal de hidradenitis supurativa.

Esta enfermedad crónica de la piel, también conocida como acné inversa, provoca nódulos profundos, abscesos y, en algunos casos, trayectos o “túneles” debajo de la piel. Suele afectar las axilas, las ingles, los glúteos, la zona debajo de los senos y otras partes donde existe fricción. A diferencia del acné común, las lesiones pueden abrirse, drenar líquido, dejar cicatrices y regresar una y otra vez.

¿Cómo saber si no es un barrito normal?

Elisa Fortuño Juárez, líder médica del área de Inmunología en UCB de México, explicó para Excélsior que una de las principales señales de alerta es la repetición de las lesiones en los mismos sitios.

“Lo más importante es que el paciente vea si tiene estas lesiones de manera repetida en los mismos lugares”, señaló la especialista. También recomendó prestar atención a la presencia de nódulos, granitos o aumentos de volumen acompañados de dolor, especialmente en las axilas y las ingles.

¿Qué son las manchas en la piel y por qué aparecen? / Canva

Aunque cada caso puede presentarse de manera distinta, existen algunas características que permiten sospechar que no se trata de acné convencional:

El bulto es profundo y doloroso

Desaparece y vuelve en el mismo lugar

Aparece en axilas, ingles, glúteos o debajo de los senos

Puede abrirse y expulsar líquido o pus

Deja cicatrices o endurecimiento en la piel

Varias lesiones parecen conectarse debajo de la piel

Un dermatólogo puede diferenciar la hidradenitis supurativa de los forúnculos, las infecciones y el acné mediante la ubicación, la apariencia y la frecuencia con la que aparecen las lesiones. No existe una sola prueba que confirme todos los casos, por lo que la historia clínica y la exploración de la piel son fundamentales.

No aparece por falta de higiene y tampoco es contagiosa

Uno de los mitos más perjudiciales es pensar que estas lesiones surgen porque la persona no se baña adecuadamente. La hidradenitis supurativa no es consecuencia de una mala higiene y no puede transmitirse a otras personas. Las instituciones médicas la describen como una enfermedad inflamatoria crónica relacionada con el folículo piloso y con una respuesta inmunológica alterada.

Acné

“Lo primero que hay que quitar del pensamiento del paciente es que es por falta de higiene”, afirmó Fortuño Juárez.

La especialista señaló que esta creencia puede generar vergüenza, especialmente porque las lesiones suelen aparecer en áreas íntimas como las ingles, lo que provoca que algunas personas retrasen durante años la consulta médica.

El retraso también ocurre porque los primeros brotes pueden confundirse con acné, alergias, vellos enterrados o infecciones aisladas. Durante ese tiempo, las lesiones pueden volverse más frecuentes, formar cicatrices o desarrollar túneles debajo de la piel.

¿Quiénes pueden presentar hidradenitis supurativa?

la entrevista, la doctora señaló que muchos diagnósticos se realizan entre los 18 y los 45 años, aunque algunas personas comienzan a presentar síntomas desde aproximadamente los 12 años. También se observa con mayor frecuencia en mujeres, pero los hombres pueden desarrollarla.

La causa exacta se desconoce. La genética, las hormonas y otros factores pueden participar en su aparición. Una vez que la enfermedad está presente, elementos como el estrés, el calor, el sudor o la fricción pueden agravar los brotes en algunas personas, aunque los desencadenantes no son iguales para todos.

La enfermedad puede controlarse

La hidradenitis supurativa es una condición crónica, pero existen tratamientos para disminuir el dolor, controlar la inflamación, reducir los brotes y evitar que las lesiones progresen. El tratamiento depende de la gravedad y puede incluir medicamentos tópicos, antibióticos, terapias hormonales, medicamentos biológicos y procedimientos dermatológicos o quirúrgicos.

No se recomienda exprimir, perforar o manipular los nódulos, ya que esto puede irritar la piel y empeorar las lesiones. Cuando un “barrito” profundo y doloroso aparece repetidamente en la misma zona, la mejor decisión no es ocultarlo ni esperar indefinidamente: es acudir con un dermatólogo para recibir una valoración.