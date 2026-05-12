El cuidado de la piel redefine el futuro del maquillaje

La demanda de productos que simplifiquen la rutina diaria y aporten más beneficios impulsó a ISDIN a desarrollar Coverage SPF50+, una fórmula que combina cobertura, cuidado frente a la exposición solar y activos antiedad.

En entrevista para Excélsior, Marcela Carrillo, gerente de fotoprotección de la compañía en México, habló sobre la apuesta de la firma dermatológica por desarrollar maquillaje con atributos enfocados en la salud de la piel y que se adapten a las necesidades de las personas.

“Hoy el consumidor busca productos más inteligentes y más multifuncionales y justo por ello es que decidimos entrar en este mundo con Coverage, nuestra nueva línea de maquillaje con muy alta protección solar y acción antiedad”, expresó.

Coverage SPF50+ ofrece blindaje frente a la radiación UVB, UVA, luz azul, además de contar con una cobertura que es modulable y deja un acabado natural.

Marcela Carrillo destacó que la fórmula también incorpora ingredientes antiedad como A.G.E. Protect Active, un activo enfocado en ayudar a prevenir procesos de glicación relacionados con la pérdida de firmeza y la aparición de líneas de expresión.

Apto para cutis con tendencia acneica

Otro de los enfoques de la línea es atender las necesidades de las personas con exceso de oleosidad y tendencia al acné, una condición común dentro del mercado mexicano.

La representante de ISDIN explicó que Coverage SPF50+ fue evaluado en usuarios con brotes activos, mostrando resultados favorables gracias a los ingredientes que ayudan a regular el sebo y mejorar la apariencia de los poros. Además, resaltó que la fórmula es no comedogénica, por lo que no obstruye los poros ni favorece la aparición de espinillas.

Enfatizó en la importancia de incorporar el uso de protección solar en la rutina diaria, incluso en interiores o durante días nublados, debido a que la radiación solar atraviesa las ventanas.

“La fotoprotección debe ser un hábito como lavarte los dientes, hay que hacerlo todos los días”, afirmó.

Con propuestas como Coverage SPF50+, la tendencia apunta hacia fórmulas que reúnan distintos beneficios para el cuidado diario de la piel en un solo producto.