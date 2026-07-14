Alerta médica: Investigan a cadena de "tacos" por brote masivo de parásito intestinal

Una cadena de comida rápida en los Estados Unidos que se dedica a la venta de lo que ellos denominan “tacos” se encuentra en la mira de las autoridades federales debido a una crisis sanitaria por la propagación masiva de ciclosporiasis, una infección gastrointestinal provocada por un parásito microscópico que contamina los alimentos frescos.

El Washington Post informó este martes que el recuento oficial de las autoridades registra a más de 4,000 personas contagiadas en al menos 30 estados de la Unión Americana. Michigan es el epicentro de la emergencia al concentrar más de 3,300 casos confirmados y al menos 80 hospitalizaciones.

El medio estadunidense señala que, gracias a una encuesta que han realizado a las personas que han presentado los síntomas han podido comenzar a señalar que la lechuga y otros vegetales podrían ser los portadores de la infección dado que son los ingredientes que aparecen en común entre los diferentes cuestionarios médicos.

Ante esta situación, la cadena de restaurantes Taco Bell determinó suspender de manera voluntaria la distribución de varios de sus insumos clave en diversas sucursales del área metropolitana de Detroit eliminando de su menú productos como lechuga, guacamole, cilantro, entre otros, esto como una medida de prevención.

¿Qué provoca la infección Cyclospora?

El microorganismo Cyclospora se presenta como consecuencia de ingerir agua o alimentos que tienen heces infectadas por el parásito con la especificación de que no se transmite de humano a humano, sino por otros productos.

Los síntomas de la infección aparecen una semana después del consumo del alimento o líquido colonizando los intestinos y generando evacuaciones líquidas frecuentes, dolores abdominales agudos, fatiga crónica y pérdida de peso.

Esta no es la primera vez que una infección a gran escala de este tipo se presenta en Estados Unidos, pero según los medios americanos ha sobrepasado las cifras de las estadísticas anteriores por lo que han pedido a la población tener cuidado con el consumo de alimentos y seguir las indicaciones de higiene.