Supervisa Martí Batres inicio de construcción del nuevo hospital del ISSSTE en Tlatelolco

Con una inversión estratégica de 1 mil 700 millones de pesos, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) inició formalmente la construcción del nuevo Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda” en Nonoalco Tlatelolco.

Esta infraestructura médica de vanguardia beneficiará de manera directa a 1.2 millones de derechohabientes y estará enfocada prioritariamente en la atención geriátrica para la población adulta mayor.

El director general de la institución, Martí Batres Guadarrama, supervisó los trabajos y detalló que la edificación abarca una superficie de 20 mil 368 metros cuadrados distribuidos en siete niveles, dos sótanos y un helipuerto.

El funcionario federal recordó que el antiguo nosocomio fue demolido en 2025 tras permanecer 14 años en abandono, lo que ponía en riesgo la salud y la seguridad de la zona. Esta nueva unidad representa una de las obras más importantes de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Ya se está preparando la construcción de los cimientos de este nuevo hospital que va a tener 90 camas. Ahora se dedicará a temas geriátricos. En su momento, hace muchos años hubo un hospital aquí y estaba dedicado a los temas de maternidad y natalidad. Va a ser una de las nuevas grandes obras del ISSSTE en este proceso de transformación”, destacó Batres Guadarrama.

El complejo de salud contará con 27 consultorios destinados a cubrir 23 especialidades médicas, incluyendo cardiología, neurología, oncología, psiquiatría y un módulo avanzado de Telemedicina.

La tecnología de última generación será el estándar para los servicios de diagnóstico y tratamiento con salas de resonancia magnética, tomografía y mastografía.

El equipamiento del inmueble sumará 90 camas de hospitalización, áreas de cuidados intensivos tanto para adultos como neonatos, y una robusta oferta clínica que abarca hemodiálisis, cirugía y la Clínica del Sueño.

Asimismo, las autoridades precisaron que el histórico mural del artista mexicano José Chávez Morado fue resguardado de forma integral y será recolocado una vez concluya la edificación.

El proyecto superó múltiples trabas burocráticas y legales que por más de una década impidieron el aprovechamiento del terreno.

El director general del ISSSTE enfatizó la relevancia de destrabar esta obra de salud pública prioritaria. “Para felicidad de derechohabientes, trabajadores y vecinos, al finalizar el 2025 quedó demolido.

Lo más importante es que al comenzar julio de 2026, inició algo que parecía imposible: la anhelada construcción de un nuevo hospital en ese lugar”, concluyó el funcionario.