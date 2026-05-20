¿Qué es la enfermedad de Behçet?
Aunque es poco conocida, la enfermedad de Behçet puede afectar distintas partes del cuerpo. Te contamos cuáles son sus síntomas y factores de riesgo.
Aunque se trata de un transtorno autoinmune y autoinflamatorio, muchas personas desconocen qué es la enfermedad de Behçet, un padecimiento poco común que puede manifestarse con dolorosas úlceras y afectar distintas partes del cuerpo.
Y es que, pese a ser considerada rara, esta enfermedad puede impactar la calidad de vida de quienes la padecen. En el marco de su conmemoración, te contamos qué es, cuáles son sus síntomas y qué factores podrían estar relacionados con su aparición.
¿Qué es la enfermedad de Behçet?
De acuerdo con la Secretaría de Salud, la enfermedad de Behçet es un trastorno inflamatorio que provoca inflamación en los vasos sanguíneos y puede generar síntomas como llagas en la boca y los genitales, inflamación en los ojos, problemas en el sistema nervioso, digestivo y artritis.
Aunque es poco frecuente, suele presentarse principalmente en personas de entre 20 y 40 años. Además, algunos casos son más comunes en países mediterráneos y asiáticos, aunque puede aparecer en cualquier parte del mundo.
Hasta ahora, no existe una causa exacta que explique por qué se desarrolla esta enfermedad, pero especialistas consideran que podrían influir factores genéticos y alteraciones del sistema inmunológico.
¿Cómo saber si tengo la enfermedad de Behçet?
Muchas personas se preguntan cómo saber si podrían tener la enfermedad de Behçet. La realidad es que los síntomas pueden variar de una persona a otra e incluso aparecer y desaparecer con el tiempo.
De acuerdo con Mayo Clinic, algunas de las señales más comunes son las siguientes:
- Llagas dolorosas en la boca
Las aftas o úlceras bucales son uno de los síntomas más frecuentes. Suelen ser redondas, elevadas y causar dolor al comer o hablar.
- Problemas en la piel
Algunas personas pueden presentar lesiones similares al acné o bultos inflamados, principalmente en la parte inferior de las piernas.
- Úlceras genitales
Pueden aparecer llagas abiertas en el escroto o la vulva. Además de ser dolorosas, en algunos casos dejan cicatrices.
- Inflamación en los ojos
La enfermedad también puede causar enrojecimiento, dolor, sensibilidad a la luz y visión borrosa debido a la inflamación ocular.
- Dolor e inflamación en las articulaciones
Las rodillas suelen ser las más afectadas, aunque también puede presentarse inflamación en tobillos, codos y muñecas.
- Afectaciones en vasos sanguíneos
La inflamación en venas y arterias puede provocar dolor, hinchazón y enrojecimiento.
- Problemas digestivos
Entre los síntomas digestivos se encuentran dolor abdominal, diarrea y sangrado.
- Síntomas neurológicos
Cuando afecta el cerebro o el sistema nervioso, la enfermedad puede provocar dolor de cabeza, fiebre, confusión, falta de equilibrio e incluso accidentes cerebrovasculares.
¿Qué provoca la enfermedad de Behçet?
Aunque no existe una causa específica, especialistas señalan algunos factores que podrían estar relacionados con esta enfermedad.
- Edad
Es más frecuente en personas jóvenes, especialmente entre los 20 y 40 años.
- Sexo asignado al nacer
Puede afectar a cualquier persona, aunque en hombres los síntomas pueden ser más graves.
- Factores genéticos
Algunos genes podrían aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Behçet.
Si presentas síntomas o tienes dudas sobre tu salud, lo más importante es acudir con un especialista para recibir un diagnóstico adecuado.