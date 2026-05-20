Aunque se trata de un transtorno autoinmune y autoinflamatorio, muchas personas desconocen qué es la enfermedad de Behçet, un padecimiento poco común que puede manifestarse con dolorosas úlceras y afectar distintas partes del cuerpo.

Y es que, pese a ser considerada rara, esta enfermedad puede impactar la calidad de vida de quienes la padecen. En el marco de su conmemoración, te contamos qué es, cuáles son sus síntomas y qué factores podrían estar relacionados con su aparición.

¿Qué es la enfermedad de Behçet?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la enfermedad de Behçet es un trastorno inflamatorio que provoca inflamación en los vasos sanguíneos y puede generar síntomas como llagas en la boca y los genitales, inflamación en los ojos, problemas en el sistema nervioso, digestivo y artritis.

Aunque es poco frecuente, suele presentarse principalmente en personas de entre 20 y 40 años. Además, algunos casos son más comunes en países mediterráneos y asiáticos, aunque puede aparecer en cualquier parte del mundo.

Hasta ahora, no existe una causa exacta que explique por qué se desarrolla esta enfermedad, pero especialistas consideran que podrían influir factores genéticos y alteraciones del sistema inmunológico.

¿Cómo saber si tengo la enfermedad de Behçet?

Muchas personas se preguntan cómo saber si podrían tener la enfermedad de Behçet. La realidad es que los síntomas pueden variar de una persona a otra e incluso aparecer y desaparecer con el tiempo.

De acuerdo con Mayo Clinic, algunas de las señales más comunes son las siguientes:

Llagas dolorosas en la boca

Las aftas o úlceras bucales son uno de los síntomas más frecuentes. Suelen ser redondas, elevadas y causar dolor al comer o hablar.

Problemas en la piel

Algunas personas pueden presentar lesiones similares al acné o bultos inflamados, principalmente en la parte inferior de las piernas.

Úlceras genitales

Pueden aparecer llagas abiertas en el escroto o la vulva. Además de ser dolorosas, en algunos casos dejan cicatrices.

Inflamación en los ojos

La enfermedad también puede causar enrojecimiento, dolor, sensibilidad a la luz y visión borrosa debido a la inflamación ocular.

Dolor e inflamación en las articulaciones

Las rodillas suelen ser las más afectadas, aunque también puede presentarse inflamación en tobillos, codos y muñecas.

¿Qué es la enfermedad de Behçet? Foto: Canva

Afectaciones en vasos sanguíneos

La inflamación en venas y arterias puede provocar dolor, hinchazón y enrojecimiento.

Problemas digestivos

Entre los síntomas digestivos se encuentran dolor abdominal, diarrea y sangrado.

Síntomas neurológicos

Cuando afecta el cerebro o el sistema nervioso, la enfermedad puede provocar dolor de cabeza, fiebre, confusión, falta de equilibrio e incluso accidentes cerebrovasculares.

¿Qué provoca la enfermedad de Behçet?

Aunque no existe una causa específica, especialistas señalan algunos factores que podrían estar relacionados con esta enfermedad.

Edad

Es más frecuente en personas jóvenes, especialmente entre los 20 y 40 años.

Sexo asignado al nacer

Puede afectar a cualquier persona, aunque en hombres los síntomas pueden ser más graves.

Factores genéticos

Algunos genes podrían aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Behçet.

Algunos genes podrían aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Behçet. Foto: Canva

Si presentas síntomas o tienes dudas sobre tu salud, lo más importante es acudir con un especialista para recibir un diagnóstico adecuado.