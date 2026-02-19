¡No es gripe ni polvo! Esta es la verdadera causa de estornudar al ver el sol

No ocurre por resfriado ni por algún tipo de alergia. Tampoco es una reacción exagerada del cuerpo. Para algunas personas, basta un cambio brusco de luz —como salir de casa en pleno mediodía— para activar un mecanismo involuntario que termina en uno o varios estornudos.

La ciencia lo reconoce como un reflejo neurológico específico que conecta la estimulación visual con el circuito del estornudo, un fenómeno que aún despierta preguntas en la investigación científica reciente.

¿Qué es el estornudo fótico y por qué le pasa a tanta gente?

El reflejo de estornudo fótico (Photic Sneeze Reflex, PSR) es una respuesta involuntaria que ocurre cuando una persona pasa de un entorno oscuro a uno muy iluminado. El cambio brusco de intensidad de luz desencadena uno o varios estornudos.

Una investigación publicada en la revista F1000Research analizó episodios en condiciones naturales y encontró que los estornudos se relacionan con aumentos repentinos de luz ambiental. Es decir, no es el “sol” como tal lo que provoca la reacción, sino el incremento súbito en la intensidad luminosa.

Por su parte, una revisión en Experimental Brain Research señala que el reflejo fótico es un fenómeno reconocido por la literatura médica, aunque aún no se conocen todos los mecanismos que lo explican.

Se calcula que una parte considerable de la población presenta este reflejo. Muchas personas se identifican de inmediato con la sensación de estornudar al salir al sol después de estar en interiores.

¿Qué tienen que ver los ojos, el nervio trigémino y el estornudo?

El estornudo es un reflejo que el cuerpo utiliza para expulsar sustancias irritantes de la nariz. Cuando algo molesta la mucosa nasal, el cerebro recibe la señal y activa una respuesta coordinada que culmina en el estornudo.

En este proceso participa el nervio trigémino, uno de los principales nervios de la cara. Su función consiste en transmitir sensaciones desde el rostro y la cavidad nasal hacia el cerebro.

En el caso del reflejo fótico, el estímulo no nace en la nariz, sino en los ojos. Una revisión publicada en Frontiers in Neuroscience explica que el estornudo depende de circuitos neuronales localizados en el tronco encefálico y que el nervio trigémino tiene un papel central en su activación.

La teoría más aceptada propone que existe una especie de interferencia o “cruce de señales” entre las vías que procesan la luz intensa y las que desencadenan el estornudo. A esta hipótesis se le conoce como sumación óptico-trigeminal.

Cuando la luz intensa estimula los ojos, la señal puede “rozar” los circuitos del estornudo y activar la respuesta nasal. No se trata de una irritación real en la nariz, sino de una activación indirecta del reflejo.

¿Es alergia o es otra cosa? Cómo distinguirlo

Uno de los errores más comunes consiste en pensar que cualquier estornudo es alergia. Sin embargo, la rinitis alérgica tiene un origen distinto.

Mayo Clinic, explica que la rinitis alérgica es una reacción del sistema inmunológico frente a sustancias como el polen, el polvo o el pelo de animales. Produce estornudos, congestión nasal, picazón y lagrimeo persistente.

En cambio, el reflejo fótico no depende del sistema inmunológico. Es un fenómeno neurológico. Un artículo publicado en Annals of Allergy, Asthma & Immunology recuerda que no todos los estornudos tienen origen alérgico y que es importante diferenciar los mecanismos. ¿Cómo distinguirlos?

Reflejo fótico:

Aparece justo después de exponerse a luz intensa.

Suele presentarse en una breve serie de estornudos.

No produce congestión prolongada.

Desaparece cuando la iluminación se estabiliza.

Rinitis alérgica:

Se relaciona con alérgenos ambientales.

Incluye congestión persistente.

Produce picazón ocular frecuente.

Puede durar horas o días.

Identificar la diferencia evita tratamientos innecesarios con antihistamínicos cuando no existe un problema inmunológico.

¿Se hereda? Lo que se sabe sobre el síndrome ACHOO

El nombre ACHOO proviene de una descripción en inglés que sugiere herencia autosómica dominante. Esto significa que el rasgo podría transmitirse de padres a hijos.

Aunque no se ha identificado un gen específico responsable, la literatura médica continúa considerando el reflejo fótico como un rasgo familiar frecuente. La revisión de Experimental Brain Research destaca que existen hipótesis sólidas, pero todavía no hay consenso absoluto sobre el mecanismo exacto.

La comunidad científica coincide en que se necesitan estudios más amplios para entender la base genética del fenómeno.

Cómo prevenir estornudos al salir al sol

En la mayoría de los casos, el reflejo fótico no representa un problema de salud. Sin embargo, puede resultar incómodo e incluso riesgoso al conducir, ya que el estornudo implica cerrar los ojos por un instante.

El estudio de F1000Research sugiere que el desencadenante principal es el cambio brusco de iluminación. Por lo tanto, reducir ese impacto puede disminuir la probabilidad de estornudar.

Recomendaciones prácticas:

Utilizar gafas de sol al salir de interiores.

Evitar mirar directamente hacia el sol al cambiar de ambiente.

Permitir que los ojos se adapten unos segundos antes de levantar la vista.

Usar viseras o lentes polarizados al conducir.

Estas medidas simples ayudan a suavizar el cambio de intensidad luminosa.

Lo que todavía no se sabe

A pesar de los avances recientes, el reflejo de estornudo fótico sigue siendo parcialmente enigmático. La ciencia aún no puede explicar con exactitud:

Por qué algunas personas lo presentan y otras no.

Qué genes específicos podrían estar implicados.

Qué nivel exacto de luz desencadena el reflejo en cada individuo.

Lo que sí está claro es que no se trata de alergia ni de una señal de enfermedad. Es una respuesta neurológica que conecta el sistema visual con el circuito del estornudo.

El estornudo al ver el sol, conocido como reflejo fótico o síndrome ACHOO, es una respuesta neurológica desencadenada por cambios repentinos de iluminación y vinculada a la interacción entre el sistema visual y el nervio trigémino.

La evidencia científica reciente confirma su existencia y lo diferencia claramente de la rinitis alérgica, aunque todavía no se han definido con precisión todos los mecanismos biológicos ni los factores genéticos implicados.

Mientras la investigación avanza, se reconoce como un fenómeno fisiológico frecuente que, en la mayoría de los casos, no representa un problema de salud, pero sí puede requerir precauciones en contextos como la conducción.