¡No es solo fiebre y sarpullido!, así puede afectar el sarampión al cerebro de los niños

Mientras varios países registran un repunte en los casos de sarampión, una de sus complicaciones más peligrosas vuelve a ocupar la atención de médicos y autoridades sanitarias: la inflamación del cerebro, conocida como encefalitis.

Este efecto secundario, poco frecuente, pero altamente riesgoso, recuerda que el sarampión no es solo un sarpullido, sino una enfermedad viral capaz de provocar daños neurológicos graves.

En Estados Unidos, el brote de sarampión registrado recientemente en Carolina del Sur ha confirmado casos de encefalitis en niños, lo que encendió alertas entre especialistas y reabrió el debate sobre los riesgos asociados a la disminución de las coberturas de vacunación.

De acuerdo con Scientific American, este brote es un ejemplo claro de cómo una enfermedad prevenible puede derivar en complicaciones severas cuando el virus vuelve a circular con fuerza en comunidades no inmunizadas.

La inflamación cerebral, uno de los efectos secundarios del sarampión. Canva

Qué significa que el sarampión cause inflamación cerebral

La encefalitis es una inflamación del tejido cerebral que puede presentarse durante o poco después de una infección viral, incluido el sarampión. A diferencia de los síntomas más conocidos —como fiebre, tos o erupciones en la piel— esta complicación afecta directamente al sistema nervioso central.

Cuando se desarrolla encefalitis, el paciente puede experimentar confusión, convulsiones, pérdida de conciencia, coma e incluso la muerte. En quienes sobreviven, existe el riesgo de secuelas permanentes, como problemas de aprendizaje, alteraciones motoras o dificultades cognitivas.

En el caso del brote de Carolina del Sur, autoridades sanitarias confirmaron que algunos niños hospitalizados por sarampión desarrollaron inflamación cerebral. De acuerdo con especialistas citados por Scientific American, una vez que el cerebro se inflama, el daño puede avanzar con rapidez, lo que vuelve crucial la detección temprana y la atención médica inmediata.

¿Es frecuente es la encefalitis por sarampión?



Aunque la encefalitis asociada al sarampión es poco común, su gravedad la convierte en una de las complicaciones más temidas. Según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente 1 de cada 1,000 personas que contraen sarampión puede desarrollar encefalitis.

El Manual de Vigilancia de Enfermedades Prevenibles por Vacunación del CDC subraya que, aun siendo rara, esta complicación suele requerir hospitalización y puede derivar en consecuencias neurológicas de largo plazo.

Además de la encefalitis aguda, existe un riesgo neurológico todavía más tardío: la panencefalitis esclerosante subaguda (SSPE).

Esta enfermedad, extremadamente rara pero casi siempre mortal, puede aparecer entre 7 y 10 años después de haber padecido sarampión, especialmente cuando la infección ocurrió en la infancia temprana.

Estudios recientes advierten que la SSPE es una de las razones por las que los especialistas insisten en no minimizar el sarampión, incluso cuando los casos parecen “leves”.

Brote de sarampión en Carolina del Sur

El brote de sarampión en Carolina del Sur, iniciado a finales de 2025, se convirtió en uno de los más importantes en Estados Unidos en décadas. Para febrero de 2026, se habían confirmado más de 800 casos, la mayoría en niños y en personas no vacunadas o con esquemas incompletos.

Aunque las autoridades no han detallado públicamente cuántos de esos casos evolucionaron a encefalitis, sí confirmaron un aumento en hospitalizaciones por complicaciones graves, entre ellas inflamación cerebral. De acuerdo con el análisis publicado por Scientific American, este escenario ilustra lo que puede suceder cuando el virus encuentra comunidades con baja protección inmunológica.

Este fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2024 y 2025 se registró un incremento significativo de casos de sarampión en varias regiones del mundo, incluidas las Américas, impulsado principalmente por coberturas de vacunación insuficientes tras la pandemia.

Cómo identificar señales de inflamación cerebral

La encefalitis no siempre es fácil de reconocer en sus primeras etapas, pero existen señales que deben encender las alarmas, sobre todo en personas que han tenido sarampión recientemente. Entre los síntomas más importantes se encuentran:

Confusión, desorientación o cambios bruscos en el comportamiento.

Convulsiones o movimientos involuntarios.

Somnolencia extrema o dificultad para despertar.

Dolor de cabeza intenso o rigidez en el cuello.

Pérdida de conciencia.

De acuerdo con el CDC, ante la presencia de estos signos es fundamental buscar atención médica inmediata, ya que la inflamación cerebral puede progresar rápidamente y poner en riesgo la vida del paciente.

Vacunas para prevenir el sarampión

La buena noticia es que el sarampión es una enfermedad altamente prevenible. La vacuna contra el sarampión, aplicada generalmente como parte de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas), es segura y muy eficaz.

Según el CDC, una dosis de la vacuna ofrece alrededor de 93% de protección, mientras que dos dosis elevan la eficacia a aproximadamente 97%.

Alcanzar coberturas superiores al 95% en una comunidad permite establecer la llamada inmunidad colectiva, reduciendo la circulación del virus y, con ello, el riesgo de complicaciones graves como la encefalitis.

Las autoridades sanitarias recomiendan que los niños completen su esquema de dos dosis y que adolescentes y adultos verifiquen su estado de vacunación, especialmente si viven o viajan a zonas con brotes activos.

Aunque muchas personas asocian el sarampión únicamente con una erupción cutánea, la enfermedad puede provocar neumonía, infecciones del oído, encefalitis y muerte, especialmente en menores de cinco años y personas no vacunadas.

De acuerdo con la OMS, el sarampión sigue siendo una de las principales causas de muerte infantil prevenible por vacunación a nivel mundial. La mayoría de los fallecimientos ocurren en niños que no recibieron la vacuna, aun cuando esta está disponible.

La inflamación cerebral causada por el sarampión es poco frecuente, pero su impacto puede ser devastador. La prevención, basada en información y vacunación, sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar que una enfermedad prevenible termine con consecuencias irreversibles.