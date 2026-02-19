No solo es cosa de niños: Cartilla de vacunación para adolescentes, ¿qué vacunas le tocan?

¿Tienes un hijo adolescente? Entonces quizá te preguntes si todavía necesita vacunas. La respuesta es sí. La cartilla de vacunación para adolescentes contempla aplicaciones y refuerzos importantes entre los 10 y los 19 años, una etapa en la que también es clave prevenir enfermedades y completar esquemas pendientes.

De acuerdo con la Cartilla Nacional de Salud para Adolescentes (actualizada a 2023), estas son las vacunas que deben aplicarse en tiempo y forma.

Cartilla de vacunación para adolescentes de 10 a 19 años

La cartilla de vacunación para adolescentes incluye vacunas de refuerzo, esquemas de recuperación y algunas específicas para esta etapa. A continuación, te explicamos cuáles son y cómo se aplican.

1. Hepatitis B

¿Qué previene? Hepatitis B.

¿Quiénes deben aplicarla? Adolescentes sin antecedente vacunal.

Dosis:

Primera dosis: a partir de los 11 años.

Segunda dosis: 4 semanas después de la primera.

2. Td (Tétanos y Difteria)

¿Qué previene? Tétanos y difteria.

Si el esquema está completo:

Refuerzo a los 15 años.

Si el esquema está incompleto o no hay comprobante:

Primera dosis: en el primer contacto.

Segunda dosis: 1 mes después de la primera.

Tercera dosis: 12 meses después de la primera.

3.Tdpa (Tétanos, Difteria y Tosferina)

¿Qué previene? Tétanos, difteria y tosferina.

Dosis:

Una dosis a partir de la semana 20 de embarazo.

Aunque lo ideal sería que la cartilla de vacunación para adolescentes no tuviera que contemplar el embarazo en este rango de edad, la realidad es que sí incluye seguimiento y protección para adolescentes embarazadas, priorizando su salud y la del bebé.

4. Influenza

¿Qué previene? Complicaciones graves como neumonía por influenza A y B.

Dosis:

Aplicación anual durante la temporada invernal.

Puede aplicarse en cualquier trimestre del embarazo.

También indicada para adolescentes con factores de riesgo.

5. SR (Sarampión y Rubéola)

¿Qué previene? Sarampión y rubéola.

¿Quiénes deben aplicarla? Adolescentes sin antecedente vacunal o con esquema incompleto.

Sin antecedente vacunal:

Primera dosis: en el primer contacto.

Segunda dosis: 4 semanas después.

Con esquema incompleto:

Dosis única en el primer contacto.

6. VPH (Virus del Papiloma Humano)

¿Qué previene? Infección por Virus del Papiloma Humano.

Dosis:

Dosis única para niñas de 10 a 14 años.

Esta vacuna es clave en la cartilla de vacunación para adolescentes porque protege contra tipos de VPH asociados con cáncer cervicouterino.

7. COVID-19

¿Qué previene? Formas graves de COVID-19.

Esquema primario:

Primera, segunda y tercera dosis según indicación vigente al momento del primer contacto.

Refuerzo:

12 meses después de la última dosis en personas con factores de riesgo.

En caso de embarazo, preferentemente a partir del segundo trimestre.

¿Qué más incluye la cartilla de vacunación para adolescentes?

La cartilla de vacunación para adolescentes no solo registra vacunas. También permite llevar seguimiento integral en temas como:

Nutrición

Salud bucal

Salud sexual y reproductiva

Prevención de adicciones

Prevención de violencia

Es, en realidad, una herramienta de acompañamiento para madres, padres y adolescentes.

Cómo tramitar la cartilla de vacunación para adolescentes

Para tramitar la cartilla de vacunación para adolescentes en México puedes acudir a cualquier centro de salud público: IMSS, ISSSTE, Centros de la Secretaría de Salud estatal.

Generalmente se solicita:

CURP del menor

En algunos casos, una fotografía tamaño infantil

El trámite es gratuito.

¿Cuántos tipos de cartillas de vacunación hay en México?

Existen distintas versiones de la Cartilla Nacional de Salud según el grupo de edad:

Niñas y niños menores de 9 años

Adolescentes de 10 a 19 años

Mujeres de 20 a 59 años

Hombres de 20 a 59 años

Adultos mayores de 60 años

Cada una contempla esquemas específicos de acuerdo con las necesidades de salud de cada etapa.