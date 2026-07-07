Las vacaciones de verano invitan a disfrutar de las playas, pero también coinciden con una temporada en la que aumenta la presencia de las llamadas aguas malas, nombre con el que popularmente se conoce a las medusas.

Aunque la mayoría de los encuentros con estos animales marinos no representan un riesgo grave, una picadura puede provocar desde dolor intenso hasta complicaciones que requieren atención médica.

Saber por qué aparecen, cómo prevenir el contacto y qué hacer en caso de una picadura puede marcar la diferencia para disfrutar del mar de forma segura.

Agua malas en el mar: riesgos y cómo evitarlos Inteligencia Artificial.

¿Qué son las aguas malas y por qué aparecen en las playas?

Las aguas malas son organismos marinos pertenecientes al grupo de los cnidarios, al que también pertenecen los corales y las anémonas. Su característica principal es que poseen millones de células urticantes llamadas nematocistos, capaces de liberar toxinas cuando entran en contacto con la piel.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las medusas viven en prácticamente todos los océanos y suelen encontrarse tanto en aguas profundas como cerca de la costa. El contacto con las personas ocurre con mayor frecuencia durante actividades recreativas como nadar, practicar snorkel o bucear.

Contrario a la creencia popular, su presencia no significa que el agua esté contaminada. Especialistas señalan que estos animales llegan a las playas debido a diversos factores naturales, entre ellos:

Corrientes marinas

Cambios en la dirección del viento

Temperatura del océano

Disponibilidad de alimento, principalmente plancton

Condiciones ambientales favorables para su reproducción

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) explica que, en determinadas épocas del año, las medusas pueden formar concentraciones conocidas como blooms, un fenómeno que responde a las condiciones oceanográficas y climáticas de cada región.

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¿Qué riesgos representan las aguas malas para los bañistas?

El principal peligro es la picadura. Cuando una persona roza los tentáculos de una medusa, miles de nematocistos liberan veneno casi de forma inmediata.

Según MedlinePlus, los síntomas más comunes son:

Dolor intenso

Sensación de quemadura

Enrojecimiento

Inflamación

Erupciones lineales en la piel

Sin embargo, algunas personas pueden presentar reacciones más severas, especialmente si son alérgicas, tienen enfermedades cardiovasculares o fueron expuestas a una gran cantidad de veneno.

Entre los síntomas de alarma destacan:

Dificultad para respirar

Náuseas y vómito

Mareos

Calambres musculares

Sudoración excesiva

Alteraciones del ritmo cardiaco

Los CDC advierten que ciertas especies de medusas pueden ocasionar complicaciones potencialmente mortales, aunque estos casos son poco frecuentes y dependen de la especie involucrada y de la cantidad de veneno transmitido.

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¿Qué hacer si una agua mala o medusa te pica?

Aunque el dolor puede ser intenso, actuar rápidamente ayuda a disminuir las molestias y reduce el riesgo de complicaciones.

De acuerdo con los especialistas, lo recomendable es:

Salir del agua para evitar nuevas picaduras Retirar cuidadosamente los tentáculos visibles utilizando pinzas o un objeto que impida el contacto directo con la piel Enjuagar la zona únicamente con agua de mar durante la limpieza inicial Aplicar chielo en intervalos de 15 minutos, nunca de manera directa, solo a través de compresas Solicitar atención médica inmediata si la persona presenta dificultad para respirar, pérdida del conocimiento o síntomas generalizados

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Lo que nunca debes hacer

A pesar de que algunos remedios caseros siguen circulando en redes sociales, especialistas coinciden en que pueden empeorar la lesión.

Orinar sobre la picadura Aplicar alcohol Frotar la piel con arena o toallas Enjuagar inmediatamente con agua dulce, ya que puede activar más nematocistos y aumentar la liberación de veneno

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¿Cómo evitar el contacto con aguas malas durante tus vacaciones?

La prevención sigue siendo la mejor herramienta para reducir el riesgo.

Antes de ingresar al mar, especialistas recomiendan:

Consultar si existen alertas por presencia de medusas

Respetar las banderas e indicaciones de salvavidas y Protección Civil

No tocar medusas, incluso si parecen muertas, ya que sus tentáculos pueden seguir siendo peligrosos

Utilizar ropa protectora si se practica snorkel, buceo o natación en zonas donde suelen aparecer

Vigilar de cerca a niñas y niños mientras permanecen dentro del agua

Los CDC destacan que muchas lesiones ocurren porque las personas manipulan organismos marinos o desconocen las recomendaciones básicas de seguridad en playas.

Las aguas malas forman parte de los ecosistemas marinos y cumplen una función importante en ellos. Aunque una picadura suele causar molestias temporales, conocer las medidas de prevención y actuar correctamente en caso de contacto puede evitar complicaciones.

Si durante tu visita a la playa observas medusas cerca de la orilla o las autoridades emiten una alerta, lo más recomendable es seguir las indicaciones de los salvavidas y esperar a que las condiciones sean seguras antes de ingresar al mar.