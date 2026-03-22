¡A contrarreloj! Así funciona la compleja logística de los trasplantes en México

Cuando una familia autoriza la donación de órganos, comienza un proceso que va mucho más allá del quirófano. En México, cada trasplante activa una red compleja donde el tiempo, la logística y los procedimientos legales pueden definir el éxito o el fracaso de la intervención.

De acuerdo con la doctora Rosa Erro Aboytia, titular del Centro Nacional de Trasplantes, uno de los aspectos menos visibles para la población es la coordinación necesaria para que un órgano llegue a tiempo al receptor.

El tiempo: el factor que define la viabilidad

En el ámbito médico, el periodo crítico inicia en el momento en que el órgano es extraído. A partir de ahí comienza el tiempo de isquemia, es decir, el lapso en el que puede permanecer fuera del cuerpo sin perder funcionalidad.

Los márgenes son limitados y varían según el órgano:

Corazón: alrededor de 4 horas

alrededor de 4 horas Hígado: hasta 8 horas

hasta 8 horas Riñón: mayor tolerancia, pero requiere intervención inmediata

Cada minuto cuenta. Cualquier retraso en el traslado o en la preparación del receptor puede comprometer el procedimiento.

Como los órganos dependen del tiempo que se tienen que trasplantar en cierto periodo de tiempo, el corazón en 4 horas, el hígado en 8, entonces ahí si no encuadramos tampoco, mencionó en conferencia la directora de Cenatra.

Traslados: entre vuelos comerciales y tiempos inciertos

Uno de los principales retos en México es el traslado de órganos entre estados. En muchos casos, el donante y el receptor se encuentran en distintas regiones del país.

La logística depende con frecuencia de vuelos comerciales, lo que introduce variables difíciles de controlar:

Horarios limitados de salida

Disponibilidad de asientos

Tiempos de espera entre conexiones

Si no existe un vuelo inmediato, el órgano puede perder viabilidad antes de llegar a su destino.

Procesos legales que impactan el tiempo

A la complejidad logística se suman los procedimientos legales. En situaciones donde la causa de muerte está sujeta a investigación, como accidentes, es necesaria la intervención de autoridades.

Estos casos requieren:

Liberación por parte de fiscalías

Autorizaciones médico-legales

Validación de documentos oficiales

El tiempo que toma completar estos procesos puede ser determinante. En algunos casos, la espera provoca que la familia desista o que el órgano ya no pueda ser utilizado.

Compatibilidad: un filtro biológico

La donación no depende únicamente de la voluntad. Para que un trasplante sea viable, es necesario que exista compatibilidad entre donante y receptor.

Esto se determina mediante pruebas de histocompatibilidad, que analizan la respuesta del sistema inmunológico.

Estas evaluaciones solo pueden realizarse en centros especializados, como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y otros laboratorios certificados con tecnología avanzada.

Un equipo multidisciplinario

Detrás de cada trasplante hay una estructura que involucra a múltiples profesionales de la salud:

Cirujanos

Anestesiólogos

Enfermeras

Camilleros

Coordinadores de banco de sangre

Especialistas en terapia intensiva

El proceso requiere infraestructura hospitalaria y coordinación precisa. No puede improvisarse ni realizarse fuera de sistemas regulados.

El protocolo que pocas veces se ve

Antes de la cirugía, existe un momento que no suele formar parte del discurso público: el llamado Pasillo de Honor.

En este acto, el personal médico forma una fila mientras el donante es trasladado al quirófano, como una muestra de respeto al acto de donación.

Este gesto simboliza el inicio de un proceso que permitirá salvar o mejorar la vida de otras personas.