Modernizan Laboratorio de Histocompatibilidad del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán

Con la modernización del Laboratorio de Histocompatibilidad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), se pasará de una capacidad operativa de 4 mil 500 a10 mil 500 pruebas al año para poder realizar trasplantes de órganos.

En entrevista con Excélsior, Cinthya García Sánchez, responsable del laboratorio, informó que con la renovación del equipo, los sistemas informáticos y los procesos, un mayor número de personas obtendrán estudios clínicos para aumentar las probabilidades de éxito en los trasplantes a fin de salvar vidas.

Especialista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán realiza análisis en equipo del Laboratorio de Histocompatibilidad para estudios previos a trasplantes. Excélsior / Daniel Betanzos

El laboratorio se encarga de que los trasplantes se lleven a cabo de forma segura. Antes del trasplante, nosotros realizamos las pruebas para determinar si una pareja es compatible o no. Y durante y después del trasplante, nos encargamos de evaluar el riesgo que existe para que esa persona rechace el injerto”, explicó.

Con esta modernización, además se sientan las bases para crear un nuevo Sistema Informático de Laboratorio Especializado en Trasplantes, que automatiza procesos clave en programas avanzados, como pruebas cruzadas virtuales, identificación de parejas compatibles para trasplantes y cadenas de donación.

Especialista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán analiza muestras en el Laboratorio de Histocompatibilidad como parte de estudios previos a trasplantes. Excélsior / Daniel Betanzos

Que también nos convierte en el primer laboratorio en contar con una herramienta como esta, es un sistema informático de laboratorio especializado en trasplantes. Este sistema informático nos va a permitir integrar información genética e inmunológica de donadores y de receptores para realizar búsquedas automatizadas de parejas compatibles”, destacó la especialista.

Así, por ejemplo, se podrán priorizar trasplantes y potenciales donadores de riñón, pulmón, hígado, corazón y páncreas, entre otros órganos, a fin de unificar los registros de las distintas instituciones de salud.

Especialista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán prepara muestras para pruebas de histocompatibilidad utilizadas en la evaluación de trasplantes. Excélsior / Daniel Betanzos

Se renovó por completo el espacio físico del laboratorio con áreas especializadas para realizar pruebas moleculares e inmunológicas y se amplió el catálogo de pruebas de histocompatibilidad.

La doctora nefróloga de trasplantes y especialista de histocompatibilidad explicó que con esta actualización se podrá determinar con mayor claridad y rapidez qué pacientes en lista de espera podrán recibir un órgano, que, por ejemplo, con el trasplante de riñón dejarán de dializarse para tener una mejor calidad de vida.

Ahora se realiza un mayor número de trasplantes de hígado, de corazón, incluso se han llevado a cabo trasplantes de pulmón en nuestro país y este año hicimos el primer trasplante de páncreas, únicamente, en un paciente que había recibido un trasplante renal previamente y que necesitaba también un trasplante pancreático”, destacó.

Especialista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán analiza muestras con pipeta en el Laboratorio de Histocompatibilidad para estudios previos a trasplantes. Excélsior / Daniel Betanzos

Con metodologías de alta resolución y estrategias que responden en escenarios críticos, como donaciones cadavéricas, las 24 horas del día, habrá una utilización más eficiente de los órganos donados y estudios expeditos en el laboratorio para casos de barreras inmunológicas complejas entre donador y receptor.

Existen dos barreras inmunológicas importantes para que se lleve a cabo un trasplante renal. El primero es el grupo sanguíneo. Primero tenemos que ser compatibles por grupo sanguíneo o A B, a B, pero la segunda barrera más importante se llama Compatibilidad a nivel de HLA; son unas moléculas que existen por ahí en nuestras células, que si no son lo suficientemente parecidas a nosotros pueden provocar un rechazo del injerto.

“El segundo elemento importante es qué anticuerpos tenemos nosotros como pacientes, por ejemplo, ¿Qué anticuerpos hemos desarrollado contra esas moléculas HLA (Antígenos Leucocitarios Humanos)”, detalló la doctora Cinthya García Sánchez.

Así, el Laboratorio de Histocompatibilidad del INCMNSZ avanza a su acreditación por organismos internacionales y nuevos esquemas para que familiares de receptores, determinados por el nuevo sistema informático, en reciprocidad se conviertan en nuevos donadores.

