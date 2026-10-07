¿Dejaste la carne roja? Estos alimentos pueden ayudarte a obtener suficiente proteína

Reducir el consumo de carne roja no significa eliminar la proteína de la alimentación. Existen diferentes alimentos de origen animal y vegetal que pueden aportar este nutriente y formar parte de comidas variadas y equilibradas.

La proteína es indispensable para el organismo. De acuerdo con MedlinePlus, forma parte de todas las células del cuerpo y ayuda a mantener y fortalecer los músculos, los huesos y la piel. También participa en la reparación y producción de células nuevas.

Por eso, si una persona decide disminuir o dejar la carne roja, lo importante no es simplemente retirar este alimento del plato, sino sustituirlo por otras fuentes de proteína.

Las proteínas participan en la formación y reparación de tejidos Canva.

¿Cuánta proteína necesita el cuerpo y por qué es importante?

La cantidad de proteína que necesita una persona no es igual para todos. MedlinePlus explica que los requerimientos dependen de factores como la edad, el sexo, el estado de salud y el nivel de actividad física.

Este nutriente tiene una función esencial porque proporciona los aminoácidos que el organismo utiliza para diferentes procesos. Las proteínas participan en la formación y reparación de tejidos, además de ser necesarias para el crecimiento y el desarrollo.

Por ello, consumir proteína todos los días es importante. Sin embargo, esto no obliga a incluir carne roja en cada comida.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), mediante su guía MyPlate, incluye dentro del grupo de alimentos proteicos a pescados y mariscos, carne de ave y huevo, además de frijoles, chícharos, lentejas, nueces, semillas y productos de soya.

Esto significa que existe más de una manera de cubrir las necesidades de proteína. La clave está en variar las fuentes y elegir alimentos que también aporten otros nutrientes.

La cantidad de proteína que necesita una persona no es igual para todos. Canva.

¿Qué alimentos tienen proteína y no son carne roja?

Entre las alternativas más sencillas se encuentran los huevos, pescados, mariscos, leche, yogur y otros productos lácteos. Si se busca reducir el consumo de alimentos de origen animal, también existe una amplia variedad de opciones vegetales.

1. Alimentos de origen animal con proteína

Huevo

Pescado: atún, salmón, sardina, trucha, tilapia

Mariscos: camarón, pulpo, calamar, mejillones

Pechuga de pollo

Pavo

Yogur griego natural

Leche

Queso fresco

Requesón o cottage

Atún en agua

Sardinas

2. Legumbres y alimentos vegetales ricos en proteína

Lentejas

Frijoles: negros, bayos, pintos, peruanos

Garbanzos

Chícharos

Edamame

Soya

Tofu

Tempeh

Habas

Cacahuates

Almendras

Pistaches

Nueces

Semillas de calabaza

Semillas de girasol

Semillas de chía

Semillas de linaza

Ajonjolí

MedlinePlus señala que las legumbres aportan proteína vegetal, fibra, vitaminas del grupo B, hierro, ácido fólico, calcio, potasio, fósforo y zinc. Además, por su contenido nutricional pueden utilizarse como una alternativa a la carne.

Una ventaja de estos alimentos es que pueden incorporarse a preparaciones muy diferentes, desde ensaladas y sopas hasta desayunos, guisos, yogur o colaciones.

Si se busca reducir los alimentos de origen animal, también existe una amplia variedad de opciones vegetales para la proteína. Canva.

¿Cómo repartir la proteína durante el día sin comer carne roja?

Una estrategia práctica consiste en incorporar alguna fuente de proteína en las diferentes comidas del día, en lugar de depender de una sola preparación.

Por ejemplo, el desayuno puede incluir huevo con frijoles o yogur natural con semillas y nueces. En la comida, las lentejas, garbanzos, tofu, pescado o pollo pueden ocupar el lugar de la carne roja. Para la cena, una ensalada con garbanzos, tacos de frijoles o una preparación con tofu son algunas posibilidades.

MedlinePlus recomienda incluir una fuente de proteína en las comidas cuando se sigue una alimentación vegetariana y destaca la importancia de consumir diferentes tipos de alimentos.

Además, no es necesario que todas las fuentes de proteína sean iguales. Una persona puede combinar alimentos de origen vegetal con huevo, pescado o lácteos si forman parte de su alimentación.

Por ello, el objetivo debe ser la variedad, no encontrar un alimento idéntico a la carne roja.

El desayuno puede incluir huevo con frijoles o yogur natural con semillas y nueces. Canva.

Combinaciones fáciles para aumentar la proteína sin carne roja

Una vez identificadas las alternativas, incorporarlas a las comidas cotidianas puede ser sencillo. Algunas combinaciones son:

Huevo con frijoles y verduras: una opción para el desayuno o la cena

Lentejas con arroz y verduras: una comida que combina legumbres, cereales y vegetales

Yogur natural con nueces y semillas: alternativa para el desayuno o una colación

Ensalada con garbanzos y semillas: una manera sencilla de añadir proteína vegetal

Tofu con arroz y verduras: opción para una comida sin carne

Edamame con verduras y un cereal integral: alternativa para variar las fuentes de proteína

Tacos de frijoles con verduras: una preparación sencilla que puede formar parte de una alimentación variada

El USDA establece que ¼ de taza de frijoles, chícharos o lentejas cocidos equivale a una onza equivalente del grupo de alimentos proteicos. La misma clasificación contempla ¼ de taza de tofu, un huevo, ½ onza de nueces o semillas y una onza de tempeh cocido.

Harvard T.H. Chan School of Public Health también propone reservar aproximadamente una cuarta parte del plato para alimentos ricos en proteína y menciona pescado, pollo, legumbres y nueces como opciones saludables y versátiles. Su propuesta recomienda limitar la carne roja y evitar las carnes procesadas.

No es indispensable combinar diferentes alimentos vegetales ricos en proteína dentro de una misma comida para obtener suficiente proteína. Canva.

¿Qué pasa con las carnes vegetales?

Los sustitutos de carne también pueden aportar proteína, pero no todos tienen la misma composición. MedlinePlus recomienda revisar las etiquetas y prestar atención al contenido de sodio de estos productos.

Por eso, cambiar la carne roja por un producto ultraprocesado no siempre representa la mejor alternativa. Una alimentación variada puede priorizar alimentos como frijoles, lentejas, garbanzos, tofu, tempeh, nueces y semillas, además de otras fuentes proteicas según las preferencias de cada persona.

Reducir la carne roja puede ser una oportunidad para ampliar la variedad de alimentos en el plato. Más que preguntarse qué producto puede sustituir exactamente a un corte de carne, conviene pensar en qué combinación de alimentos permitirá obtener proteína y otros nutrientes a lo largo del día.

La alimentación no tiene que depender de un solo producto para cubrir este nutriente. Con opciones tan cotidianas como los frijoles, las lentejas, el huevo, el yogur, las semillas o el tofu es posible construir comidas diferentes y adaptadas a distintos gustos.

Si una persona tiene necesidades nutricionales particulares, sigue una dieta muy restrictiva, está embarazada o tiene alguna condición de salud, lo recomendable es consultar con un profesional de la nutrición para determinar sus requerimientos individuales.