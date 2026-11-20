Una neumonía puede provocar complicaciones que van más allá de los pulmones, incluido un mayor riesgo de sufrir un infarto, esto por la respuesta inflamatoria que genera en el organismo, lo que puede alterar el funcionamiento del corazón, especialmente en personas con enfermedades cardiovasculares preexistentes.

Las infecciones respiratorias causadas por virus y bacterias pueden desencadenar una serie de cambios en la circulación sanguínea y aumentar el esfuerzo que realiza el músculo cardíaco. Estas alteraciones ayudan a explicar por qué algunos pacientes presentan arritmias, insuficiencia cardíaca o infartos durante una neumonía o después de haberla padecido.

¿Por qué una neumonía puede provocar un infarto?

El corazón y los pulmones trabajan de manera coordinada para mantener el suministro de oxígeno a los tejidos. Cuando una persona desarrolla neumonía, la infección puede dificultar el intercambio de gases en los pulmones y activar una respuesta inflamatoria que afecta otras partes del organismo, incluidos los vasos sanguíneos.

Julio Sauza, cardiólogo clínico y ecocardiografista, explicó en entrevista con Excélsior que uno de los mecanismos más importantes está relacionado con la inflamación y sus efectos sobre las placas de aterosclerosis, es decir, acumulación de colesterol y otras sustancias que se forman en las paredes de las arterias.

"Cuando nos da una respuesta inflamatoria, esta placa de colesterol se puede romper y cuando se rompe en ese punto del tubo se forma un trombo súbitamente", explicó el especialista al comparar las arterias con tuberías en las que se acumulan depósitos que dificultan la circulación.

La ruptura de una placa puede favorecer la formación de un coágulo que obstruya una arteria coronaria e impida que una parte del músculo cardíaco reciba suficiente sangre y oxígeno. Este proceso puede desencadenar un infarto agudo de miocardio, una de las complicaciones cardiovasculares más graves asociadas con las infecciones.

La inflamación no es el único mecanismo

Durante una neumonía, la fiebre, el aumento de la frecuencia cardíaca y la disminución de la oxigenación pueden obligar al corazón a trabajar más intensamente, incluso cuando el organismo tiene dificultades para satisfacer esa mayor demanda.

"Cuando tengo una respuesta inflamatoria, cuando tengo una neumonía, a mí me da fiebre y por lo tanto mi corazón necesita bombear más sangre", señaló el cardiólogo, quien comparó este esfuerzo con una bomba de agua que debe incrementar su capacidad para abastecer un depósito más grande.

En determinadas circunstancias, el desequilibrio entre el oxígeno que necesita el corazón y el que recibe puede provocar una lesión cardíaca e incluso un infarto por desbalance entre aporte y demanda de oxígeno, conocido como infarto tipo 2. Este mecanismo es distinto al infarto causado por la ruptura de una placa y la formación de un trombo.

¿Qué otros problemas cardíacos pueden causar una neumonía?

Las complicaciones cardiovasculares de una neumonía no se limitan a los infartos. El especialista identificó también las arritmias y el agravamiento de la insuficiencia cardíaca, una enfermedad en la que el corazón tiene dificultades para bombear la sangre necesaria para el funcionamiento del organismo.

Las arritmias pueden aparecer cuando la infección altera el equilibrio fisiológico del paciente, mientras que las personas con insuficiencia cardíaca pueden experimentar una descompensación debido a la fiebre, la inflamación y el mayor esfuerzo que requiere mantener la circulación sanguínea.

Existe además otro mecanismo relacionado con el neumococo, una bacteria conocida científicamente como Streptococcus pneumoniae, capaz de causar neumonía. Este microorganismo produce una toxina llamada neumolisina, cuya capacidad para dañar las células del músculo cardíaco ha sido documentada en investigaciones experimentales.

Streptococcus pneumoniae vista desde el microscopio Wiki

¿Quiénes tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones cardíacas?

Las personas con hipertensión arterial, diabetes, colesterol elevado o enfermedades cardiovasculares preexistentes pueden ser especialmente vulnerables a las complicaciones de una neumonía. Estos padecimientos favorecen alteraciones en los vasos sanguíneos y pueden reducir la capacidad del organismo para responder al esfuerzo que implica una infección grave.

El cardiólogo explicó que algunas personas pueden vivir durante años con factores de riesgo cardiovascular sin presentar síntomas evidentes. Sin embargo, cuando desarrollan una infección importante, las alteraciones circulatorias y la inflamación pueden precipitar una complicación que antes no se había manifestado.

"La infección lo descompensó", señaló el especialista al explicar lo que puede suceder con los pacientes que ya presentan aterosclerosis o enfermedades cardíacas.

La neumonía no necesariamente origina estos padecimientos, pero puede actuar como un factor desencadenante de sus complicaciones.

Aunque el riesgo es mayor en determinados pacientes, una neumonía no provoca inevitablemente un infarto. La gravedad de la infección, la edad, las enfermedades preexistentes y las condiciones generales de salud influyen en la probabilidad de presentar alguna alteración cardiovascular.

¿Cómo prevenir las complicaciones cardíacas de una neumonía?

La prevención de infecciones respiratorias graves constituye una de las medidas para disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo, de acuerdo con la edad y los factores de riesgo de cada persona, puede contribuir a prevenir enfermedades graves y hospitalizaciones.

El Colegio Americano de Cardiología señala que la inmunización anual forma parte de las medidas preventivas recomendadas para pacientes con enfermedad coronaria crónica, debido a sus beneficios sobre la morbimortalidad cardiovascular.

El especialista también destacó la importancia de detectar y controlar oportunamente la hipertensión, la diabetes y las concentraciones elevadas de colesterol. Mantener estas enfermedades bajo seguimiento médico permite reducir factores de riesgo que podrían agravar las consecuencias de una infección respiratoria.

Durante una neumonía, la aparición de dolor u opresión en el pecho, dificultad respiratoria intensa, desmayos o un deterioro repentino del estado general requiere atención médica inmediata. Estos síntomas pueden relacionarse con complicaciones respiratorias o cardiovasculares que necesitan una valoración urgente.