Torreón, Coahuila, 12 de noviembre de 2026.- En las enfermedades cardiotorácicas, el diagnóstico oportuno marca la frontera entre un tratamiento paliativo y una cura definitiva. Desde Hospital Angeles Torreón , el Dr. Carlos Humberto Morales Silva, especialista en Cirugía Cardiotorácica, atiende condiciones cardiovasculares complejas como hipertensión arterial, aneurismas, angina de pecho y patologías del corazón y los pulmones.

Desde esa experiencia, aborda uno de los desafíos más críticos de la medicina moderna: la sutil y peligrosa línea entre el tiempo y los síntomas en la detección del cáncer. Con una sólida trayectoria en este campo, el especialista comparte una reflexión indispensable para convertir el conocimiento en una herramienta de supervivencia:

“A menudo escuchamos que el cáncer detectado a tiempo es curable; sin embargo, no tenemos certeza de qué significa a tiempo”.

Cuando los síntomas llegan tarde

El tiempo es subjetivo para cada persona. Como el cáncer de pulmón suele dar síntomas cuando ya está “a destiempo”, la posibilidad de “estar a tiempo” depende en gran medida del conocimiento que se tenga sobre la enfermedad. Para la población general, esto reduce las oportunidades de obtener un diagnóstico temprano, recibir atención médica y lograr un desenlace favorable.

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo, con cerca de 2.5 millones de nuevos diagnósticos y 1.8 millones de muertes al año, de acuerdo con las estimaciones 2022 del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) de la OMS . Esta cifra suele estar relacionada con la etapa en que se detecta la enfermedad. Por ello, un diagnóstico oportuno cambia la expectativa de sobrevivencia.

Cortesía Hospital Angeles Torreón.

¿Qué es un nódulo pulmonar?

En ocasiones, los pacientes acuden al médico por otra causa y, en un estudio de imagen como una radiografía de tórax, se observa un “nódulo pulmonar”: una pequeña lesión o mancha en el pulmón, redondeada u ovalada, de menos de 3 centímetros de diámetro y rodeada de tejido pulmonar sano.

Ante este hallazgo es necesario iniciar un protocolo de estudio. Entre 50 y 65% de los nódulos corresponde a cicatrices pulmonares, inflamaciones o granulomas por infecciones pasadas, como tuberculosis, histoplasmosis u hongos; el resto puede corresponder a lesiones malignas. Cuando la imagen muestra una lesión estrellada, con picos, o un tamaño de 2 a 3 centímetros, la probabilidad de malignidad aumenta hasta 80%.

Una enfermedad silenciosa

La gran mayoría de estos nódulos no provoca dolor ni tos, por lo que suelen descubrirse por casualidad en una radiografía o tomografía computarizada. Esto es clave, ya que solo alrededor de 30% de los pacientes con cáncer de pulmón presenta enfermedad resecable, es decir, apta para cirugía. De ahí que la detección temprana sea primordial.

Factores de riesgo que no deben ignorarse

Hay condiciones que hacen prioritario el estudio de un nódulo pulmonar:

• Exposición prolongada al humo de tabaco: ya sea por consumo actual, antecedente de tabaquismo o por haber crecido con padres fumadores.

• Presencia o antecedentes de tumores malignos: en otra región del cuerpo.

Cortesía Hospital Angeles Torreón.

Detectar a tiempo es conocer la enfermedad. Si tienes factores de riesgo o te detectaron un nódulo pulmonar, acude con un especialista.