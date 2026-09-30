¿Buscas un embarazo? Así puedes calcular tus días fértiles y saber cuándo ovulas

Cuando una pareja busca un embarazo, identificar los días fértiles puede ayudar a elegir el momento más adecuado para tener relaciones sexuales. Sin embargo, calcularlos no consiste simplemente en señalar un día específico del calendario.

La ovulación puede variar de una persona a otra e incluso entre diferentes ciclos. Por ello, además de registrar las fechas de la menstruación, existen otras señales que pueden ayudar a reconocer cuándo se aproxima la ovulación.

De acuerdo con el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), el ciclo menstrual comienza el primer día del sangrado y termina justo antes del siguiente periodo.

En un ciclo promedio de 28 días, la ovulación ocurre alrededor de 14 días antes de la siguiente menstruación.

La ovulación puede variar de una persona a otra e incluso entre diferentes ciclos. Canva

¿Cómo calcular los días fértiles para quedar embarazada?

El primer paso consiste en conocer cuánto dura habitualmente tu ciclo menstrual. Para hacerlo, debes contar desde el primer día de sangrado de una menstruación hasta el primer día de la siguiente.

Una vez que conozcas la duración aproximada de tu ciclo, puedes hacer una estimación de cuándo ocurrirá la ovulación. ACOG explica que, en términos generales, la ovulación sucede aproximadamente 14 días antes del comienzo del siguiente periodo.

Por ejemplo, si tu ciclo suele durar 28 días, la ovulación podría presentarse alrededor del día 14. Si tu ciclo dura 30 días, la estimación sería alrededor del día 16, mientras que en un ciclo de 32 días podría ocurrir cerca del día 18.

La fórmula puede expresarse así:

Duración habitual del ciclo - 14 = día aproximado de ovulación.

Sin embargo, esto debe considerarse una estimación, no una fecha exacta. MedlinePlus señala que es difícil saber con precisión cuándo ocurrirá la ovulación.

Además, el periodo fértil comprende varios días. ACOG explica que los espermatozoides pueden permanecer dentro del aparato reproductor femenino alrededor de tres días y, en algunos casos, hasta cinco, mientras que el óvulo puede sobrevivir aproximadamente 24 horas después de la ovulación.

Por esta razón, una persona puede quedar embarazada si tiene relaciones sexuales desde aproximadamente cinco días antes de la ovulación hasta un día después.

En un ciclo promedio de 28 días, la ovulación ocurre alrededor de 14 días antes de la siguiente menstruación. Canva

¿Cuáles son los días más fértiles del ciclo menstrual?

Los días fértiles no corresponden únicamente al momento en que ocurre la ovulación. Se trata de una ventana que incluye los días previos y el periodo inmediatamente posterior a la liberación del óvulo.

ACOG señala que existe posibilidad de embarazo cuando hay relaciones sexuales desde cinco días antes de la ovulación hasta un día después. La probabilidad es mayor cuando existen espermatozoides vivos en las trompas de Falopio en el momento en que se libera el óvulo.

En un ciclo de 28 días, la ovulación suele ubicarse alrededor del día 14, pero esto no significa que todas las personas ovulen exactamente en esa fecha. MedlinePlus señala que, para quienes buscan un embarazo, puede ser útil mantener relaciones sexuales con regularidad durante una parte amplia del ciclo, debido a la dificultad para determinar el momento exacto de la ovulación.

Por ejemplo, si la ovulación se estima para el día 14, los días previos adquieren especial importancia. Esto ocurre porque los espermatozoides pueden permanecer varios días en el organismo y esperar la liberación del óvulo.

ACOG explica que, cuando se busca un embarazo, tener relaciones sexuales cada día o cada dos días durante la ventana fértil puede ser una estrategia adecuada.

Por eso, buscar un supuesto “día exacto” para quedar embarazada puede generar una expectativa equivocada. Lo importante es identificar una ventana de varios días.

En un ciclo de 28 días, la ovulación suele ubicarse alrededor del día 14, pero esto no significa que todas las personas ovulen exactamente en esa fecha. Canva

¿Cómo saber si estás ovulando? Estas son las señales que debes observar

El calendario no es la única herramienta para identificar los días fértiles. El cuerpo presenta cambios que pueden ayudar a reconocer la cercanía de la ovulación.

Uno de ellos es el moco cervical. MedlinePlus explica que, conforme se acerca la ovulación, el flujo puede aumentar y adquirir una textura más húmeda, resbaladiza y elástica. Cuando presenta una apariencia transparente y similar a la clara de huevo, puede indicar una etapa de mayor fertilidad.

Otra herramienta es la temperatura corporal basal. Se trata de la temperatura del cuerpo en reposo. ACOG explica que suele aumentar ligeramente después de la ovulación y permanecer elevada durante el resto del ciclo.

Esto tiene una limitación importante: la temperatura basal puede ayudar a confirmar que la ovulación ya ocurrió, pero por sí sola no permite anticiparla con precisión.

También existen los test caseros de ovulación, que detectan en la orina un incremento de la hormona luteinizante, conocida como LH. Este aumento hormonal indica que la ovulación puede presentarse pronto.

Llevar un registro de la menstruación, observar el moco cervical y, cuando sea necesario, utilizar pruebas de ovulación puede proporcionar una visión más completa del ciclo.

El calendario no es la única herramienta para identificar los días fértiles, entre las señales también está el moco cervical y la temperatura corporal basal. Canva

¿Qué pasa si tienes ciclos irregulares? Así puedes identificar tu ovulación

Cuando la duración de los ciclos cambia con frecuencia, utilizar solamente el calendario puede ser más complicado. Una menstruación que aparece cada mes en fechas diferentes puede hacer que la estimación de la ovulación sea menos precisa.

En estos casos, los test de ovulación pueden aportar información adicional. MedlinePlus explica que estas pruebas detectan el aumento de la hormona luteinizante en la orina, una señal relacionada con la próxima ovulación.

El momento para comenzar las pruebas depende de la duración habitual del ciclo. MedlinePlus señala que, en un ciclo de 28 días, pueden comenzar alrededor del día 11 y que, de manera general, las pruebas pueden iniciarse entre tres y cinco días antes de la fecha esperada de ovulación.

También puede ser útil llevar un registro durante varios ciclos de:

Primer día de la menstruación

Duración de cada ciclo

Cambios en el moco cervical

Temperatura corporal basal

Resultados de los test de ovulación

Cuando la duración de los ciclos cambia con frecuencia, utilizar solamente el calendario puede ser más complicado. Canva

¿Qué más puedes hacer si buscas un embarazo?

Calcular los días fértiles es solo una parte de la preparación para un embarazo. También conviene cuidar la salud antes de la concepción.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan consumir 400 microgramos de ácido fólico al día cuando existe la posibilidad de embarazo. La institución señala que comenzar al menos un mes antes de la concepción ayuda a prevenir algunos defectos congénitos graves del cerebro y la columna vertebral.

MedlinePlus también recomienda mantener hábitos saludables, evitar el tabaco y las drogas ilícitas, limitar el consumo de alcohol y consultar con un profesional de la salud sobre los medicamentos que se consumen cuando se planea un embarazo.

Si después de un periodo de búsqueda no se consigue el embarazo, también es importante solicitar orientación médica. ACOG señala que, en general, las mujeres menores de 35 años pueden requerir una evaluación después de 12 meses de relaciones sexuales sin protección sin conseguir un embarazo; a partir de los 36 años, recomienda valorar la situación después de seis meses.

Conocer la duración del ciclo menstrual permite hacer una primera estimación de los días fértiles, pero ningún calendario puede garantizar el día exacto de la ovulación. La fecha puede cambiar entre ciclos y por eso es importante considerar otras señales del organismo.

El moco cervical, la temperatura corporal basal y las pruebas de ovulación pueden complementar el registro menstrual y ofrecer más información sobre el momento en que ocurre la ovulación. Si existen ciclos irregulares o dificultades para identificarla, la orientación de un profesional de la salud puede ayudar a determinar los siguientes pasos.