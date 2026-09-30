Combinar medicamento GLP-1 con nueva hormona logra pérdida de peso récord en pacientes con diabetes

El medicamento más potente de los actualmente aprobados para la pérdida de peso tiene un efecto aún mayor cuando se combina con otro tratamiento hormonal, de acuerdo con los resultados de el ensayo clínico fase 2b de EloraTZP que realizó la farmacéutica Eli Lilly.

Los estudios demostraron que después de 48 semanas, al combinar tirzepatida con eloralintida, un fármaco diseñado para imitar los efectos de otra hormona relacionada con la saciedad llamada amilina logró reducir una pérdida promedio de hasta 23.3% del peso corporal en personas con obesidad y diabetes tipo 2.

Después de 48 semanas, los participantes que recibieron la combinación de dosis más alta perdieron en promedio 24.5 kilogramos o 23.3% de su peso inicial. Quienes utilizaron únicamente 15 miligramos de tirzepatida perdieron 15 kilos, equivalentes a 14.8%.

Los datos fueron presentados este 30 de septiembre durante la reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD), realizada en Milán, Italia. El estudio incluyó a 367 adultos con obesidad o sobrepeso y diabetes tipo 2.

¿Qué pasó al combinar tirzepatida con eloralintida?

El estudio comparó distintas dosis de ambos medicamentos, tanto juntos como por separado.

La combinación que produjo la mayor reducción utilizó 9 mg de eloralintida y 15 mg de tirzepatida una vez por semana.

A las 48 semanas, ese grupo consiguió una reducción promedio de 23.3% del peso corporal, frente a 14.8% con tirzepatida sola. El peso promedio al comenzar el estudio era de aproximadamente 105.4 kilogramos.

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En comparación, eloralintida utilizada sola produjo pérdidas promedio de entre 8.2% y 12.3%, dependiendo de la dosis, mientras el grupo placebo perdió alrededor de 3%.

El resultado más alto equivale a perder casi una cuarta parte del peso corporal en aproximadamente 11 meses.

¿Por qué es llamativo perder 23% del peso con diabetes?

El dato resulta particularmente relevante porque el ensayo no se realizó únicamente en personas con obesidad.

Todos los participantes tenían además diabetes tipo 2, una condición en la que históricamente los medicamentos para perder peso suelen producir reducciones menores que las observadas en personas sin diabetes.

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Alcanzar 23.3% en esta población es notable por esa reducción de eficacia que suele observarse cuando ambas enfermedades coinciden.

En el ensayo, los participantes comenzaron con un peso promedio cercano a 105 kilogramos. En el grupo con la combinación más potente, la disminución promedio fue de unos 24.5 kilogramos.

Eso no significa que todas las personas hayan perdido exactamente esa cantidad. 23.3% es el promedio del grupo que recibió la dosis más alta, y los resultados individuales pueden ser mayores o menores.

Los efectos secundarios de combinar estos dos medicamentos

Los resultados más fuertes también vinieron acompañados de un punto que será fundamental vigilar en los siguientes estudios: la tolerabilidad.

Los efectos adversos más frecuentes fueron gastrointestinales y se presentaron principalmente mientras aumentaban las dosis. De acuerdo con Lilly, en general fueron leves o moderados, pero aparecieron con mayor frecuencia cuando ambos medicamentos se utilizaron juntos que cuando se administraron por separado.

Además, entre 10.8% y 27% de los participantes que recibieron EloraTZP abandonaron el tratamiento debido a efectos adversos, dependiendo de la combinación utilizada.

La tasa fue de solo 2.9% entre quienes recibieron tirzepatida sola y de entre 0% y 10.8% con eloralintida sin combinar.

Ese dato es especialmente importante porque un medicamento destinado al tratamiento crónico de obesidad y diabetes necesita no solamente ser efectivo, sino suficientemente tolerable para que las personas puedan mantenerlo.

Lilly afirmó que utilizará un esquema optimizado para aumentar gradualmente las dosis cuando lleve la combinación a fase 3.

Eloralintida también se estudia por separado

La segunda molécula de la combinación tampoco cuenta todavía con autorización comercial.

Eloralintida se encuentra actualmente en fase 3 como tratamiento independiente contra la obesidad.

Uno de esos ensayos, ENLIGHTEN-1, planea incorporar aproximadamente mil 980 adultos con obesidad o sobrepeso sin diabetes tipo 2 y extenderá su seguimiento durante más de un año.

Otro ensayo, ENLIGHTEN-2, estudia el fármaco específicamente en aproximadamente 1,035 personas con obesidad o sobrepeso y diabetes tipo 2.

Lilly incluso está estudiando si la eloralintida puede añadirse a personas que continúan teniendo obesidad pese a encontrarse ya bajo tratamiento estable con un medicamento incretínico. El ensayo ENLIGHTEN-6 contempla aproximadamente 900 participantes.

La estrategia muestra hacia dónde está avanzando parte de la investigación farmacológica contra la obesidad: en lugar de depender únicamente de GLP-1, combinar señales hormonales distintas para intentar producir mayores beneficios metabólicos.