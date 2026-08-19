¿Te cambia el ánimo antes de tu periodo? Esto podría indicar trastorno disfórico premenstrual

Hay días del mes en los que la irritabilidad parece aparecer sin explicación, cualquier situación provoca enojo o tristeza y actividades que normalmente resultan sencillas se vuelven difíciles.

Si estos cambios ocurren de manera repetida antes de la menstruación y desaparecen después de que comienza el periodo, no siempre se trata de un simple “mal humor”.

El trastorno disfórico premenstrual (TDPM) es una alteración relacionada con el ciclo menstrual que comparte algunos síntomas con el síndrome premenstrual (SPM), pero puede provocar manifestaciones emocionales mucho más intensas y afectar la vida cotidiana.

La Oficina para la Salud de la Mujer de Estados Unidos, señala que el TDPM puede afectar hasta a 5% de las mujeres en edad reproductiva. Sus síntomas suelen aparecer una o dos semanas antes de la menstruación y mejorar pocos días después de que comienza el periodo.

Esto podría indicar trastorno disfórico premenstrual Canva.

¿Te cambia el ánimo antes de tu periodo? Podría ser más que síndrome premenstrual

El síndrome premenstrual es frecuente y puede provocar síntomas físicos y emocionales antes de la menstruación. La Oficina para la Salud de la Mujer señala que más de 90% de las mujeres reportan algún síntoma premenstrual, aunque en la mayoría de los casos las molestias son leves.

La diferencia aparece cuando las manifestaciones son mucho más intensas y afectan las relaciones personales, el trabajo, los estudios o las actividades cotidianas.

En estos casos podría tratarse de TDPM, una condición que Mayo Clinic describe como una forma grave y, en ocasiones, incapacitante del síndrome premenstrual. A diferencia del SPM, puede provocar cambios extremos en el estado de ánimo.

Entre las manifestaciones emocionales que pueden aparecer están:

Irritabilidad o enojo intenso

Cambios bruscos de humor

Tristeza o desesperanza

Ansiedad y tensión

Ataques de pánico

Episodios frecuentes de llanto

Sensación de estar fuera de control

Falta de interés por actividades habituales

Dificultad para concentrarse

También pueden aparecer cansancio, alteraciones del sueño, cambios en el apetito, inflamación abdominal, sensibilidad en los senos, dolor de cabeza y molestias musculares o articulares.

Sin embargo, tener cambios de humor antes del periodo no significa automáticamente que exista TDPM. Para identificarlo es necesario observar el patrón de los síntomas, su intensidad y la manera en que interfieren con la vida cotidiana.

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¿Cuáles son los síntomas del trastorno disfórico premenstrual?

Uno de los aspectos que puede generar confusión es que el TDPM no se limita a los cambios de humor. La condición puede involucrar síntomas emocionales, conductuales y físicos.

La Oficina para la Salud de la Mujer incluye entre los principales signos la irritabilidad persistente, enojo, tristeza, ansiedad, ataques de pánico, cambios de humor, llanto frecuente, dificultad para concentrarse y sensación de pérdida de control. También pueden presentarse alteraciones del sueño y del apetito.

Mayo Clinic destaca que el TDPM puede provocar depresión, cambios de humor, ira, ansiedad, sensación de agobio, dificultad para concentrarse, irritabilidad y tensión.

Además, existen síntomas físicos similares a los del SPM, como:

Cólicos

Inflamación abdominal

Sensibilidad en los senos

Dolor de cabeza

Dolor muscular o articular

Cansancio

Cambios en el apetito

Problemas para dormir

La característica que debe llamar la atención es la intensidad de los síntomas y su relación con el ciclo menstrual. Cuando cada mes ocurre un cambio importante en el estado de ánimo y este patrón afecta la vida personal o laboral, es recomendable consultar a un especialista.

El American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) también señala que pueden presentarse sensación de estar abrumada o fuera de control, baja energía y modificaciones importantes en el apetito y los patrones de sueño.

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¿Cuál es la diferencia entre SPM o TDPM y cuándo debería preocuparme?

El SPM y el TDPM tienen síntomas que pueden parecerse, pero no presentan la misma intensidad ni el mismo impacto en la vida diaria.

El SPM puede incluir inflamación, dolor de cabeza, sensibilidad en los senos, fatiga, cambios en el apetito, irritabilidad y cambios de humor. En muchas mujeres estas molestias son manejables y desaparecen después de comenzar la menstruación.

El TDPM, por otra parte, puede producir síntomas emocionales severos que interfieren con las actividades habituales y las relaciones personales. Mayo Clinic lo considera una extensión grave del SPM y destaca que los cambios extremos de ánimo pueden llegar a ser incapacitantes.

Otro elemento importante es el momento en que aparecen los síntomas. En el TDPM suelen comenzar durante la última semana antes de la menstruación, mejorar pocos días después de que comienza el periodo y ser mínimos o desaparecer durante la semana posterior.

Por eso, si una persona presenta tristeza, ansiedad o irritabilidad durante todo el mes, no debe asumir que se trata de TDPM. La ACOG señala que, cuando los síntomas emocionales están presentes de manera constante, los especialistas pueden valorar otras condiciones de salud mental.

También existen enfermedades que pueden confundirse con el SPM o coexistir con él, entre ellas los trastornos de ansiedad y depresión, alteraciones de la tiroides y otros problemas de salud.

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¿Cómo se diagnostica el trastorno disfórico premenstrual?

No existe una prueba de laboratorio única que confirme el TDPM. El diagnóstico requiere conocer los antecedentes de la paciente, identificar los síntomas y determinar si existe un patrón relacionado con el ciclo menstrual.

Una de las herramientas más útiles es llevar un diario de síntomas. La Oficina para la Salud de la Mujer recomienda registrar las manifestaciones para que el médico pueda identificar cuándo aparecen y cómo cambian durante el ciclo.

Mayo Clinic también recomienda anotar los síntomas durante al menos dos ciclos menstruales. El registro debe incluir cuándo aparecen las molestias, cuándo desaparecen y las fechas de inicio y término del periodo.

La evaluación es importante porque algunos padecimientos pueden provocar síntomas similares. La ACOG menciona, entre otros, depresión, ansiedad, perimenopausia, síndrome de fatiga crónica, síndrome de intestino irritable y enfermedades de la tiroides.

De acuerdo con la Oficina para la Salud de la Mujer, para el diagnóstico de TDPM deben presentarse cinco o más síntomas, incluido al menos uno relacionado con el estado de ánimo.

Por ello, una persona no debería concluir que tiene TDPM solo porque experimenta irritabilidad o tristeza antes de menstruar. El diagnóstico corresponde a un profesional de la salud.

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¿El TDPM tiene tratamiento? Esto pueden hacer quienes presentan síntomas intensos

El TDPM sí tiene tratamiento y existen diferentes alternativas. La elección depende de los síntomas, su intensidad y las características de cada paciente.

La ACOG recomienda considerar distintas opciones, entre ellas tratamientos farmacológicos, intervenciones psicológicas, ejercicio, estrategias nutricionales y medidas de autocuidado. La organización destaca que algunas pacientes pueden beneficiarse de una combinación de varias intervenciones.

Entre los medicamentos utilizados están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS). Mayo Clinic los considera una opción de primera línea para los casos intensos de SPM o TDPM.

La Oficina para la Salud de la Mujer señala que existen tres ISRS aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para tratar el TDPM: sertralina, fluoxetina y paroxetina HCI.

También pueden utilizarse determinados anticonceptivos hormonales. La Oficina para la Salud de la Mujer señala que la FDA aprobó anticonceptivos que contienen drospirenona y etinilestradiol para el tratamiento del TDPM.

La terapia cognitivo-conductual es otra alternativa. La ACOG señala que puede ayudar a desarrollar estrategias para afrontar los síntomas y mejorar aspectos como el estado de ánimo y las relaciones personales.

Los cambios en el estilo de vida también pueden formar parte del manejo. Mantener actividad física regular, llevar una alimentación equilibrada, dormir adecuadamente y utilizar técnicas para controlar el estrés pueden contribuir a disminuir algunas molestias.

Esto no significa que una persona deba automedicarse. Los antidepresivos, anticonceptivos hormonales y otros medicamentos deben utilizarse bajo indicación médica.

¿Cuándo buscar ayuda?

Si los cambios de ánimo antes de la menstruación son tan intensos que dificultan trabajar, estudiar, convivir con otras personas o realizar actividades cotidianas, es recomendable acudir con un profesional de la salud.

Existe una señal que no debe minimizarse: si aparecen pensamientos de suicidio, de hacerse daño o de lastimar a otra persona, se necesita atención de emergencia inmediata. La Oficina para la Salud de la Mujer incluye los pensamientos suicidas entre las manifestaciones graves que pueden presentarse con TDPM.

Los cambios emocionales antes de la menstruación pueden formar parte del ciclo menstrual, pero no deben convertirse en una razón para vivir cada mes con malestar intenso. Reconocer cuándo las molestias se repiten, registrar su relación con el periodo y consultar a un especialista permite distinguir entre un cuadro premenstrual habitual y una condición que requiere tratamiento.