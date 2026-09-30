Revisa Martí Batres avances del ISSSTE con inversión histórica y tecnología médica avanzada

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, presentó un informe integral de infraestructura y equipamiento médico alcanzado durante la actual administración. Destacó la inauguración de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad en Torreón, Tlajomulco y Acapulco, así como del Hospital General de Tampico, obras que representaron una inversión conjunta de 11 mil 958 millones 734 mil pesos. Asimismo, resaltó la reapertura del Hospital General “Dr. Carlos Calero Elorduy” en Cuernavaca y la construcción de 100 nuevos consultorios en diversas entidades del país.

En el marco del fortalecimiento de la red hospitalaria, el funcionario anunció la construcción de tres nuevos centros médicos con una bolsa asignada de 6 mil 117 millones de pesos, correspondiente al HRAE de Oaxaca, el Hospital General “Gonzalo Castañeda” en la Ciudad de México y la Clínica Hospital de Cherán en Michoacán. A estas obras se suma la edificación y remodelación de 12 Unidades de Medicina Familiar en estados como Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California, junto con la ampliación de clínicas en Cancún, Chetumal y Pachuca para elevar su capacidad diagnóstica y de atención.

En materia tecnológica y de innovación operativa, el titular informó sobre la incorporación de seis robots Da Vinci para cirugías avanzadas, cuatro robots ROSA para reemplazos articulares y cuatro nuevos aceleradores lineales para tratamientos contra el cáncer. Además, el organismo habilitó cinco Cuartos Azules con Inteligencia Artificial capaces de interpretar mil 920 mastografías diarias para la detección oportuna de cáncer de mama. Para fortalecer la atención directa, se renovaron 713 ambulancias y el programa La Clínica es Nuestra benefició a 633 unidades en 2026.

“Ampliamos la infraestructura, incorporamos más tecnología y equipos, y mejoramos la relación con la derechohabiencia”, afirmó Martí Batres. Respecto a la calidad en el servicio, enfatizó los avances de la Estrategia Nacional de Trato Digno, mediante la cual se han atendido y resuelto 104 mil casos tras instalar 443 módulos en unidades de todo el país: “Este es un elemento cualitativo, no es una inversión de obra o de equipamiento, pero tiene mucha importancia en la mejoría del servicio”.