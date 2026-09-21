Pacientes reportan pérdida de visión tras usar medicamentos para bajar de peso

Pacientes en Estados Unidos están demandando a fabricantes de medicamentos utilizados para diabetes y pérdida de peso después de sufrir una repentina disminución de la visión, mientras reguladores e investigadores estudian una posible relación entre la semaglutida y una rara lesión del nervio óptico que puede dejar secuelas permanentes.

El padecimiento se llama neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION) y ocurre cuando disminuye el flujo sanguíneo hacia la parte anterior del nervio óptico. Suele provocar una pérdida súbita, indolora y generalmente en un solo ojo, que puede describirse como visión borrosa, nublada o pérdida de parte del campo visual.

La controversia volvió a cobrar fuerza después de que The Wall Street Journal documentara casos de pacientes que atribuyen sus lesiones a medicamentos como Ozempic, Wegovy y Zepbound. Sin embargo, una demanda o un caso individual no demuestra por sí mismo que el medicamento haya provocado la lesión, y la evidencia científica no es igual para todos estos fármacos.

Mujer relata pérdida permanente de visión tras usar semaglutida

Entre los casos documentados se encuentra el de Michelle Fennell, de 53 años, quien relató que se encontraba trabajando cuando comenzó a sentir pesadez en el ojo derecho y notó repentinamente que había perdido parte de su visión periférica.

Dos semanas después recibió un diagnóstico de NAION. Fennell describió su visión como si observara a través de una pecera: podía mirar hacia el frente, pero tenía dificultades para percibir lo que se encontraba hacia su derecha y abajo.

Otros pacientes han presentado experiencias similares, aunque los investigadores todavía intentan determinar hasta qué punto los medicamentos contribuyen al riesgo frente a otros factores que ya predisponen a desarrollar la enfermedad.

Ozempic podría llegar a México más tarde de lo esperado Nataliia Suietska / Grosby Group

Esto resulta especialmente complicado porque la diabetes tipo 2, la hipertensión, el colesterol elevado y otros problemas cardiovasculares también aumentan por sí mismos el riesgo de NAION, independientemente de utilizar semaglutida.

¿La semaglutida puede causar pérdida de visión?

La preocupación comenzó a crecer en 2024, cuando un estudio publicado en JAMA Ophthalmology encontró una asociación importante entre semaglutida y NAION.

Entre pacientes con sobrepeso u obesidad atendidos en un centro especializado, quienes recibían semaglutida mostraron un riesgo de NAION alrededor de 4.35 veces mayor que pacientes comparables tratados con otros medicamentos.

Sin embargo, aquel estudio tenía limitaciones importantes y trabajos posteriores encontraron aumentos considerablemente menores.

Una investigación multicéntrica que analizó información de 37.1 millones de adultos con diabetes tipo 2, entre ellos más de 810 mil nuevos usuarios de semaglutida, encontró un incremento modesto en la incidencia de NAION asociado con la exposición al medicamento. El aumento estimado fue de alrededor de 32% en uno de sus análisis, muy por debajo de las primeras estimaciones de cuatro veces más riesgo.

La semaglutida causa un efecto rebote luego de dejarla de usar The Grosby Group

Otro estudio publicado posteriormente encontró aproximadamente el doble de riesgo a largo plazo entre determinados pacientes con diabetes que utilizaban semaglutida, aunque los propios investigadores señalaron que todavía se necesitaban más estudios para aclarar la relación.

Europa ya reconoce a la NAION como efecto secundario muy raro

La evidencia acumulada fue suficiente para que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) concluyera en 2025 que la NAION debía incluirse como un efecto secundario “muy raro” de los medicamentos que contienen semaglutida.

Después de analizar ensayos clínicos, estudios poblacionales y reportes posteriores a la comercialización, el organismo estimó que podría presentarse en hasta una de cada 10 mil personas tratadas con semaglutida.

La EMA encontró que, entre adultos con diabetes tipo 2, la exposición a semaglutida se asociaba aproximadamente con el doble de riesgo relativo, equivalente a cerca de un caso adicional de NAION por cada 10 mil personas tratadas durante un año.

Reino Unido actualizó posteriormente la información de seguridad de Ozempic, Wegovy y Rybelsus. Su regulador, la MHRA, advierte actualmente que la pérdida súbita o el rápido empeoramiento de la visión durante el tratamiento con semaglutida requiere una evaluación oftalmológica urgente.

Semaglutida ayuda a pacientes con diabetes u obesidad Especial

En Estados Unidos la situación es distinta. Hasta septiembre de 2026, la FDA continúa investigando el posible vínculo y las etiquetas estadounidenses todavía no incluyen una advertencia equivalente sobre NAION.

¿Significa que todos los medicamentos GLP-1 pueden causar NAION?

Las conclusiones de la EMA y la advertencia británica se refieren específicamente a semaglutida, el principio activo de Ozempic, Wegovy y Rybelsus.

La propia MHRA aclaró que otros agonistas GLP-1 no formaron parte de la evaluación europea que llevó a incluir NAION como efecto adverso de la semaglutida y que continúa revisando la información disponible para otros medicamentos.

Esto es importante porque algunas demandas también mencionan Mounjaro y Zepbound, cuyo principio activo es tirzepatida. Este fármaco actúa sobre los receptores GIP y GLP-1 y no es exactamente el mismo tipo de medicamento que la semaglutida.

De hecho, un estudio publicado en 2026 que comparó a más de 100 mil usuarios de tirzepatida con otros usuarios de agonistas GLP-1 no encontró un aumento de NAION con tirzepatida. El resultado tampoco permite afirmar que proteja contra la enfermedad, pero muestra por qué no debe extrapolarse automáticamente el riesgo observado con semaglutida a toda la familia de medicamentos.

Ozempic

Más de 200 demandas por pérdida de visión

Los casos federales relacionados específicamente con NAION fueron agrupados en el MDL 3163, bajo supervisión de una corte federal del Distrito Este de Pensilvania. El expediente oficial identifica a la neuropatía óptica isquémica como la lesión que los demandantes atribuyen a distintos medicamentos GLP-1.

Hasta el 1 de septiembre de 2026 había 216 demandas pendientes dentro de este proceso, frente a 110 apenas tres meses antes.

El tribunal realizó además un llamado “Science Day” el 2 de junio, una audiencia destinada a que ambas partes explicaran al juez la evidencia disponible sobre estos medicamentos, la NAION y sus posibles mecanismos.

Existe otro litigio federal sobre GLP-1 que supera los 4 mil casos, pero es importante no confundirlos: ese procedimiento, identificado como MDL 3094, está relacionado principalmente con lesiones gastrointestinales y tenía 4 mil 22 demandas pendientes al comenzar septiembre.

¿Qué dicen Novo Nordisk y Eli Lilly?

Novo Nordisk, fabricante de Ozempic y Wegovy, y Eli Lilly, responsable de Mounjaro y Zepbound, disputan las acusaciones presentadas en las demandas.

Las compañías sostienen que sus medicamentos cuentan con perfiles de seguridad respaldados por ensayos clínicos y vigilancia posterior a la comercialización, mientras los tribunales deberán determinar si existió una advertencia insuficiente sobre determinados riesgos.

La discusión científica tampoco está cerrada. Mientras reguladores europeos consideran que existe evidencia suficiente para reconocer a NAION como un efecto adverso muy raro de semaglutida, varios estudios observacionales han producido estimaciones diferentes sobre la magnitud del riesgo.

Por ello, actualmente existe mayor certeza sobre una asociación poco frecuente con semaglutida que sobre la existencia de un efecto generalizado de todos los medicamentos utilizados para bajar de peso.

bgpa