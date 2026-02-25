¿Por qué la incertidumbre te pone en alerta? La ciencia revela lo que sucede en tu mente y tu cuerpo

Esperar el resultado de un estudio médico, no saber si conservarás tu empleo o enfrentar un cambio inesperado son situaciones que comparten un mismo detonante: la incertidumbre.

Aunque no exista un peligro concreto, el cuerpo reacciona con tensión, inquietud y pensamientos insistentes. La neurociencia explica que esta respuesta no es exageración ni debilidad, sino una consecuencia directa de cómo el cerebro procesa lo imprevisible y evalúa posibles riesgos para protegernos.

¿Por qué el cerebro interpreta la incertidumbre como amenaza? Canva.

El cerebro como máquina de predicción

El cerebro humano funciona, en gran medida, como un sistema de predicción. De forma constante, intenta anticipar qué ocurrirá en el entorno para prepararse y responder de manera eficiente. Esta capacidad permite ahorrar energía y reaccionar con rapidez ante posibles riesgos.

Cuando no puede predecir lo que viene —es decir, cuando enfrenta incertidumbre— se activa lo que algunos investigadores llaman un circuito de anticipación de amenaza.

Un estudio publicado en Nature Communications identificó una “firma neural” asociada a la anticipación ansiosa bajo incertidumbre. Los investigadores observaron que regiones como la amígdala, la ínsula anterior y áreas de la corteza prefrontal muestran mayor actividad cuando las personas esperan un resultado incierto y potencialmente negativo.

Estas áreas no solo detectan peligros reales, sino que evalúan el riesgo subjetivo. Es decir, interpretan qué tan amenazante podría ser algo, aunque aún no haya ocurrido. Por eso el simple “no saber” puede sentirse como una zona de peligro latente.

¿Qué pasa en el cuerpo cuando no hay certezas?

Una investigación publicada en The Journal of Neuroscience mostró que tanto la amenaza cierta como la incierta activan circuitos cerebrales similares, pero con una diferencia importante: cuando la amenaza es incierta, la activación se mantiene elevada durante más tiempo.

El cuerpo lo manifiesta así:

Tensión muscular persistente

Sensación de estar “en alerta” sin descanso

Pensamientos repetitivos sobre lo que podría pasar

Mayor sensibilidad emocional

Cuando no hay una señal clara de peligro, el sistema de alarma permanece encendido. Esto puede desgastar los recursos emocionales y generar una sensación de angustia prolongada.

Además, Mayo Clinic explica que la ansiedad anticipatoria —preocuparse constantemente por lo que podría ocurrir— activa el sistema de respuesta al estrés del cuerpo, elevando la frecuencia cardiaca, la tensión y los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

Cuando el miedo a lo desconocido dispara la angustia

En psicología existe un concepto clave para entender por qué algunas personas sufren más ante la incertidumbre: la intolerancia a la incertidumbre (IU).

Se trata de la tendencia a percibir lo incierto como algo inaceptable o profundamente amenazante, independientemente de la probabilidad real de que ocurra algo negativo.

Una revisión publicada en Frontiers in Psychology señala que las personas con alta intolerancia a la incertidumbre presentan mayor reactividad en la amígdala —estructura vinculada al miedo— y menor activación reguladora en la corteza prefrontal, encargada de evaluar racionalmente las situaciones.

Dicho de forma simple: el “detector de peligro” se activa con facilidad, mientras que el “freno racional” tarda más en intervenir.

Esto explica por qué, ante escenarios ambiguos (un resultado médico pendiente, una evaluación laboral, una crisis económica), algunas personas experimentan un nivel de angustia desproporcionado.

Estrés que se convierte en miedo

Una característica fundamental de la respuesta al estrés es que el cerebro no distingue completamente entre peligro imaginado y amenaza real. Si la mente anticipa un escenario negativo con suficiente intensidad, el cuerpo responde como si estuviera ocurriendo.

Desde el punto de vista biológico, se activa el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HPA), liberando cortisol y adrenalina. Estas sustancias son útiles a corto plazo —preparan para reaccionar—, pero si la activación se prolonga, pueden afectar el sueño, el sistema inmunológico y el estado de ánimo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que los trastornos de ansiedad son uno de los problemas de salud mental más frecuentes en el mundo y que el estrés crónico es un factor de riesgo significativo.

La incertidumbre sostenida, cuando no se gestiona adecuadamente, puede convertirse en un disparador de este tipo de cuadros.

Cómo entrenar la tolerancia a la incertidumbre

Aunque esta respuesta del cerebro tiene raíces evolutivas profundas, no estamos condenados a vivir en estado de alerta permanente. La evidencia científica sugiere varias estrategias útiles:

1. Diferenciar peligro posible de peligro probable

Muchas veces el cerebro exagera escenarios. Preguntarse: “¿Qué tan probable es realmente que ocurra?” ayuda a activar la corteza prefrontal y reducir la respuesta emocional.

2. Exposición gradual a lo incierto

Las terapias basadas en exposición, utilizadas en trastornos de ansiedad, enseñan al cerebro que puede tolerar la incertidumbre sin que ocurra una catástrofe.

3. Crear pequeñas certezas diarias

Rutinas de sueño, ejercicio regular y horarios definidos brindan señales de estabilidad al sistema nervioso.

4. Limitar la sobreexposición a noticias negativas

Diversos estudios posteriores a la pandemia han mostrado que el consumo excesivo de información alarmante aumenta síntomas de ansiedad y estrés. Establecer límites informativos protege la salud mental.

La evidencia científica indica que la incertidumbre activa circuitos cerebrales vinculados a la detección de amenaza, como la amígdala y otras áreas encargadas de regular el estrés y la anticipación.

Cuando la falta de certeza se prolonga, el sistema de alerta puede mantenerse activo durante más tiempo que ante un peligro definido, generando respuestas físicas y emocionales persistentes.

Comprender estos mecanismos permite contextualizar por qué lo desconocido provoca ansiedad y por qué el entrenamiento en tolerancia a la incertidumbre resulta una herramienta relevante para la regulación emocional.