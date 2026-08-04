¿Un chicle contra el VPH? Estudio muestra reducción de hasta 93% en saliva

Un chicle bioingenierizado podría abrir una nueva vía para combatir microbios relacionados con el cáncer de cabeza y cuello. Investigadores de la Universidad de Pensilvania desarrollaron una goma de mascar experimental que, en pruebas con muestras orales de pacientes, redujo de forma importante los niveles de VPH y de dos bacterias asociadas con esta enfermedad.

El estudio, publicado en Scientific Reports, fue dirigido por Henry Daniell, de la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Pensilvania, y se enfocó en muestras de saliva y enjuague oral de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello.

Los resultados llamaron la atención porque los extractos de la goma redujeron los niveles de virus del papiloma humano en 93% en muestras de saliva y en 80% en muestras de enjuague bucal, de acuerdo con la información difundida por la institución.

Sin embargo, el hallazgo todavía no significa que exista un chicle capaz de prevenir o tratar el cáncer en pacientes. La investigación se realizó ex vivo, es decir, sobre muestras biológicas fuera del cuerpo, por lo que aún hacen falta estudios clínicos para saber si el efecto se mantiene en personas.

¿Qué tiene de especial este chicle?

La propuesta parte de una goma elaborada con frijol lablab, una planta que contiene FRIL, una proteína natural con actividad antiviral. Los investigadores ya habían trabajado previamente con este tipo de goma y ahora la probaron frente a microbios relacionados con cáncer de cabeza y cuello.

En esta nueva investigación, el equipo analizó tres microorganismos: el virus del papiloma humano, conocido como VPH, y dos bacterias orales, Porphyromonas gingivalis y Fusobacterium nucleatum.

Estos microbios han sido estudiados por su relación con cánceres de la boca y la garganta. En particular, el aumento global de cáncer orofaríngeo se ha vinculado con la infección por VPH, mientras que las bacterias Pg y Fn se han asociado con peores desenlaces en algunos casos de cáncer oral recurrente o metastásico.

¿Qué es en realidad el chicle? Canva

El VPH bajó hasta 93% en muestras de saliva

En las pruebas de laboratorio, los extractos de la goma con FRIL lograron atrapar o reducir de manera considerable los niveles de VPH presentes en muestras de pacientes.

El dato más llamativo fue la reducción de 93% en saliva y 80% en muestras de enjuague oral. Esta diferencia importa porque la boca es uno de los sitios donde pueden encontrarse microbios relacionados con cáncer de cabeza y cuello.

Después, los investigadores modificaron la goma para incluir protegrina-1, un péptido antimicrobiano diseñado para atacar bacterias dañinas. Con una sola dosis experimental, los niveles de Porphyromonas gingivalis y Fusobacterium nucleatum se redujeron casi a cero, según el reporte de la Universidad de Pensilvania.

¿Qué es en realidad el chicle? Canva

Uno de los puntos relevantes es que el tratamiento no pareció afectar de forma importante a las bacterias beneficiosas que forman parte de la microbiota oral normal.

¿Por qué importa para el cáncer de cabeza y cuello?

El carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello es un tipo de cáncer que puede originarse en los tejidos que recubren la boca y la garganta. Cuando se detecta en etapas avanzadas, puede ser agresivo y más difícil de tratar.

Por eso, los investigadores buscan nuevas formas de reducir factores relacionados con la enfermedad, especialmente cuando estos pueden encontrarse en la cavidad oral.

Daniell señaló que el aumento global del cáncer orofaríngeo está relacionado con la infección por VPH. También destacó que las infecciones por Porphyromonas gingivalis y Fusobacterium nucleatum pueden empeorar las tasas de supervivencia en cáncer oral recurrente o metastásico no tratado.

La idea detrás del chicle no es reemplazar los tratamientos oncológicos actuales, sino explorar si en el futuro podría funcionar como una herramienta complementaria o preventiva.

No es un “chicle que cura el cáncer”

Aunque el resultado es prometedor, es importante ponerlo en contexto. El estudio no probó que mascar este chicle reduzca tumores, prevenga cáncer en personas o sustituya vacunas, revisiones médicas, tratamientos oncológicos o atención dental.

Lo que mostró fue que extractos de una goma bioingenierizada lograron reducir, en muestras orales, microbios asociados con cáncer de cabeza y cuello. Esa diferencia es clave.

Los propios investigadores plantean que el siguiente paso sería llevar estas terapias a ensayos clínicos, ya sea como apoyo a tratamientos existentes o como una posible forma de prevenir infección y transmisión.

Una opción que podría ser accesible en el futuro

Uno de los atractivos de esta tecnología es que podría ser más sencilla y barata que otros enfoques médicos. Una goma de mascar permitiría actuar directamente en la boca, donde se encuentran algunos de los microbios estudiados.

Además, si logra atacar microorganismos dañinos sin alterar demasiado la microbiota oral saludable, podría tener ventajas frente a intervenciones que afectan de forma más amplia el equilibrio de bacterias en la boca.

Aun así, el camino todavía es largo. Antes de pensar en su uso clínico, se necesita confirmar si el chicle funciona en personas, cuánto tiempo debería usarse, qué tan seguro sería, si realmente reduce infecciones y si puede tener un impacto medible en la prevención o el tratamiento del cáncer.

Por ahora, el hallazgo deja una señal interesante: una goma de mascar diseñada en laboratorio podría convertirse en una herramienta contra microbios vinculados con cáncer de cabeza y cuello. Pero todavía no es una cura, sino una línea de investigación que apenas empieza a probar su verdadero alcance.