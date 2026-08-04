Inicia primer ensayo en humanos de vacuna contra ébola Bundibugyo

Moderna comenzó a administrar dosis a voluntarios en el primer ensayo en humanos de mRNA-1469, una vacuna experimental de ARNm diseñada contra el virus del ébola Bundibugyo, una cepa para la que actualmente no existe una vacuna aprobada.

El estudio fue autorizado por Health Canada y se realizará en tres centros de Canadá, donde se busca reclutar a cerca de 80 adultos sanos. Al tratarse de un ensayo de Fase 1, el objetivo principal será evaluar la seguridad, tolerabilidad y respuesta inmunitaria de la vacuna, no demostrar todavía si protege contra la enfermedad.

La candidata utiliza la misma plataforma de ARN mensajero que Moderna empleó para su vacuna contra COVID-19. En este caso, la tecnología busca preparar al sistema inmunológico para reconocer el ebolavirus Bundibugyo, responsable de un brote que ha encendido alertas internacionales.

¿Por qué importa una vacuna contra ébola Bundibugyo?

El ebolavirus Bundibugyo es una de las especies de orthoebolavirus capaces de causar enfermedad por ébola en humanos. A diferencia de la cepa Zaire, para la que ya existe una vacuna aprobada, Bundibugyo no cuenta actualmente con una inmunización autorizada.

La variante Bundibugyo es la responsable de la actual epidemia de ébola en Congo. REUTERS

El brote actual se concentra en la República Democrática del Congo y Uganda. De acuerdo con los CDC de Estados Unidos, los primeros reportes de 2026 identificaron casos en zonas remotas, con síntomas como fiebre, dolor corporal, debilidad, vómito y, en algunos casos, sangrado.

Hasta el 1 de agosto, el brote había acumulado 3 mil 748 casos confirmados y mil 657 muertes confirmadas, según datos citados por Reuters a partir de los CDC. Esa magnitud lo coloca como el segundo mayor brote de ébola registrado, solo por detrás de la epidemia de África Occidental de 2014 a 2016.

Una carrera científica contra un brote mortal

La urgencia del ensayo se explica por la velocidad con la que avanza el brote. Richard Hatchett, director ejecutivo de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, señaló que los casos están creciendo más rápido que durante la epidemia de África Occidental, considerada hasta ahora el brote de ébola más grande registrado.

Moderna recibirá hasta 50 millones de dólares para desarrollar un candidato basado en ARN mensajero.. AFP

La Organización Mundial de la Salud y los CDC de África declararon el brote como una emergencia de salud pública, mientras distintos equipos internacionales aceleran estudios de vacunas, tratamientos y medidas de contención.

Canadá se suma así a Reino Unido, donde la Universidad de Oxford ya había iniciado en julio un ensayo de Fase 1 con otra vacuna candidata contra Bundibugyo, basada en la plataforma ChAdOx1.

¿Qué evaluará el ensayo de Moderna?

El estudio de Moderna no busca vacunar masivamente a la población en esta etapa. En una Fase 1 se prueba una vacuna en un grupo pequeño de personas sanas para conocer si es segura, qué efectos secundarios puede provocar y si genera una respuesta inmunitaria medible.

En este caso, el ensayo evaluará a aproximadamente 80 voluntarios adultos en Canadá. Si los resultados iniciales son favorables, la vacuna podría avanzar a estudios más amplios, donde se analizaría su eficacia en poblaciones con mayor riesgo de exposición.

El proyecto forma parte de una alianza ampliada entre Moderna y CEPI, que comprometió hasta 50 millones de dólares para apoyar pruebas preclínicas, el ensayo de Fase 1 y la fabricación de dosis clínicas adicionales. La idea es que, si los primeros datos son positivos, la candidata pueda avanzar con mayor rapidez a fases posteriores.

Moderna promete acceso si la vacuna llega a aprobarse

Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna, describió las primeras vacunaciones como un hito importante en el desarrollo de una vacuna candidata contra el ebolavirus Bundibugyo, para el cual no existe una vacuna aprobada.

De acuerdo con el acuerdo con CEPI, si la vacuna logra obtener licencia en el futuro, Moderna se comprometió a poner al menos 500 mil dosis a disposición de países de ingresos bajos y medios a precios de acceso.

Ese punto es relevante porque los brotes de ébola suelen afectar regiones con sistemas de salud frágiles, dificultades de acceso, inseguridad y limitaciones logísticas para desplegar rápidamente vacunas, pruebas y atención médica.

bgpa