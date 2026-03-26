Noelia Castillo Ramos y los casos de eutanasia que nos hacen reflexionar sobre el derecho a morir

La eutanasia de Noelia Castillo Ramos es hoy uno de los temas que ha reactivado la conversación sobre el derecho a decidir cómo y cuándo morir. Su historia se suma a una serie de casos que han marcado un antes y un después en la discusión sobre la muerte digna.

En distintos países, las experiencias de pacientes que han solicitado la eutanasia o el retiro de tratamientos han impulsado cambios en las leyes y han generado opiniones divididas. Mientras algunos sectores consideran que se trata de un derecho fundamental, otros lo ven como un dilema difícil de aceptar.

Personas que han elegido la eutanasia

Uno de los casos más recordados es el de Ramón Sampedro, cuya vida inspiró la película “Mar adentro”. Su postura frente a la vida quedó resumida en una frase que sigue siendo citada: "Vivir es un derecho, no una obligación".

Tras sufrir un accidente que lo dejó inmovilizado durante 29 años, Sampedro inició una batalla legal para que se le permitiera morir. Al no obtener una respuesta favorable de la justicia española, decidió poner fin a su vida con ayuda externa. Esto ocurrió el 12 de enero de 1998, en un acto que él mismo dejó registrado y que se llevó a cabo “a escondidas, como un criminal”. Su caso generó una fuerte discusión en España.

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En Argentina, otra historia con gran impacto fue la de Camila, una niña que sufrió hipoxia cerebral al nacer. Desde sus primeros meses de vida permaneció en estado irreversible, conectada a equipos médicos. Su madre decidió hacer pública la situación y solicitó cambios en la legislación.

Gracias a esta lucha, en 2012 se aprobó la ley de muerte digna, que permite a pacientes en condiciones irreversibles rechazar tratamientos médicos. Poco tiempo después, Camila fue desconectada del respirador, convirtiéndose en un caso emblemático en América Latina.

En Colombia, el caso de Ovidio González también es recordado. Afectado por un cáncer avanzado que le causaba intensos dolores, decidió solicitar la eutanasia de manera formal. En su petición escribió:

"Señores Oncólogos de Occidente S.A. Yo, José Ovidio González Correa, con 79 años de edad, en uso pleno de mis facultades mentales y de manera libre y voluntaria, manifiesto mi intención de que se me realice la eutanasia. La anterior solicitud la hago bajo la gravedad de juramento, con la convicción libre y absoluta del ejercicio de mi derecho fundamental a morir dignamente".

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Su solicitud fue aprobada en 2015, luego de que se reglamentara la ley que permitía esta práctica en Colombia, convirtiéndose en el primer procedimiento legal de este tipo en la región.

En Bélgica, el caso de Nathan Verhelst generó controversia. Tras someterse a procedimientos médicos que no cumplieron sus expectativas, expresó sentirse “asqueado” con su cuerpo y se describió como un “monstruo”. Bajo el argumento de sufrir un padecimiento físico insoportable, accedió a la eutanasia en 2013.

Otro caso que llamó la atención ocurrió en Holanda, donde una mujer de 70 años decidió terminar con su vida debido a la pérdida de la vista. Según explicó su médica, Lia Bruin, la paciente estaba “obsesionada por la limpieza y no podía soportar no ver las manchas en su ropa”.

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En Estados Unidos, Brittany Maynard se convirtió en un símbolo del derecho a morir dignamente. Tras ser diagnosticada con cáncer terminal, decidió mudarse a un estado donde la práctica era legal. Antes de su fallecimiento, dejó un mensaje claro sobre su postura:

"Hay que cambiar esta política sanitaria y que esté disponible para todos".

Su historia tuvo un impacto internacional, incluso provocando reacciones del Vaticano, que reiteró su postura en contra al señalar:

"El suicidio asistido no es una muerte digna, es algo absurdo. Y la Iglesia está en contra porque no es admisible el acto de quitarse la vida. No juzgamos a las personas, pero el gesto en sí debe condenarse".

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Más recientemente, en 2024, el caso de Javier Acosta en Colombia también generó gran atención. El joven, que vivía en silla de ruedas tras un accidente y enfrentaba una enfermedad grave sin posibilidad de recuperación, decidió someterse a la eutanasia. Antes del procedimiento, compartió un mensaje en redes sociales:

“Mi nombre es Javier Acosta, soy hincha de Millonarios y el día de ayer tomé una decisión para mi vida y el día de hoy me despido de amigos y familiares a lo grande, aguante la vida locos”.

El caso de Noelia Castillo Ramos

La situación de Noelia Castillo Ramos ha sido una de las más recientes en Europa. La joven, originaria de Barcelona, sufrió una lesión medular irreversible tras un intento de suicidio en 2022, lo que le provocó paraplejia, dolores constantes y una condición médica compleja.

A partir de ese momento, inició un proceso para solicitar la eutanasia, cumpliendo con los requisitos legales. Aunque su caso enfrentó obstáculos judiciales debido a la oposición de su padre, ella mantuvo firme su decisión durante todo el proceso.

Noelia Castillo. Especial

PJG