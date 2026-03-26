Caso Noelia Castillo: ¿Qué es la eutanasia y en qué consiste?

Noelia Castillo Ramos, de 25 años, tomó la decisión de recibir el procedimiento de eutanasia, tras un largo proceso legal en España; este jueves 26 de marzo se cumple la fecha en que la vida de la joven llega a su fin, bajo un protocolo médico ya establecido.

Fue luego de una batalla legal de 20 meses contra su padre, quien se oponía firmemente a la decisión, que todo se resolvió a favor de Noelia, cuya historia ha generado debate y empatía.

Noelia buscó en eutanasia una solución a su dolor, después de que sufrió una agresión sexual múltiple e intentó quitarse la vida lanzándose de un quinto piso. Sobrevivió al impacto, pero esto le produjo una paraplejia medular completa, lo que le impide moverse de la cintura para abajo y le provoca fuertes dolores.

Ante su diagnóstico, solicitó la muerte asistida en 2024.

¿Qué es la eutanasia y en qué consiste?

Eutanasia en España. Especial

Se trata de un procedimiento en el que un profesional de la salud ayuda a una persona a morir de manera intencional, con el objetivo de evitarle sufrimiento intenso causado por una enfermedad grave, incurable o en fase terminal.

En otras palabras, es una forma de acortar la vida de alguien que está sufriendo mucho, cuando esa persona lo pide de manera consciente, para darle una muerte más tranquila y sin dolor.

Consiste en administrar medicamentos (generalmente sedantes y fármacos que detienen la respiración o el corazón) bajo condiciones muy controladas, con tres principios clave:

Voluntad del paciente

La persona debe pedirlo de forma libre, informada y repetida. No puede ser una decisión tomada por otros sin su consentimiento.

Condición médica grave

Usualmente se trata de enfermedades incurables, avanzadas o terminales (como algunos tipos de cáncer, enfermedades neurodegenerativas, etc.) que causan dolor o deterioro extremo.

Supervisión médica

Todo el proceso lo realiza personal de salud, siguiendo protocolos estrictos para garantizar que no haya sufrimiento.

Cabe destacar que la eutanasia no es legal en todos los países. En algunos lugares está permitida bajo reglas muy estrictas (como en partes de Europa o Canadá), mientras que en otros está prohibida.

En México, por ejemplo, la eutanasia activa es ilegal, pero existe el derecho a rechazar tratamientos médicos y a recibir cuidados paliativos (lo que a veces se llama “muerte digna”).

Eutanasia a Noelia Castillo durará 15 minutos

Noelia Castillo. Especial

El procedimiento a la joven Noelia Castillo se llevará a cabo en el hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, en Barcelona, y consiste en la aplicación de tres fármacos por vía intravenosa: los dos primeros inducen a una sedación profunda y el tercero, más potente, provoca un paro respiratorio.

El proceso completo dura 15 minutos y se diseñó para que la paciente no sufra en ningún momento.

Sobre los padres de Noelia, dentro de los elementos definidos por la misma joven, se encuentra la decisión de no estar acompañada por ellos durante el procedimiento, aunque la legislación permite la presencia de familiares.

Por lo anterior, Noelia Castillo permanecerá en la habitación solo junto a su médico, en un entorno hospitalario, con condiciones controladas y bajo la supervisión de personal especializado.

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