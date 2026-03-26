Caso Noelia Castillo: ¿En qué países es legal la eutanasia?

El caso de Noelia Castillo, la persona más joven en recibir la eutanasia en España, ha vuelto a abrir el debate sobre la muerte asistida. Considerada por algunos un derecho y por otros una medida extrema, la eutanasia solo es legal en algunos países y México no está incluido.

De hecho, el año pasado, se presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar la Ley General de Salud para que la eutanasia sea legal en todo el país.

Esta propuesta abrió de nuevo la conversación sobre el tema, el cual vuelve a estar en el ojo pública con el reciente caso de la española Noelia Castillo, una joven de 25 años ha atravesado un largo proceso judicial para conseguir la muerte asistida.

Su historia se remonta a 2022, cuando tras un intento de suicidio, relacionado con una agresión sexual, quedó con paraplejia irreversible y dolor crónico. Por esa razón, en 2024 solicitó la eutanasia, amparada por la ley vigente en España desde 2021 y su petición fue aprobada.

Sin embargo, su caso se prolongó durante casi 20 meses debido a la oposición de su padre, respaldado por la organización Abogados Cristianos, que argumentaba que la joven no estaba en condiciones de decidir.

Esto derivó en una batalla legal que pasó por tribunales españoles y llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes avalaron su derecho a recibir la eutanasia, la cual se realizará finalmente este 26 de marzo.

Noelia Castillo no solo se enfrentó a una dura decisión, sino a un proceso judicial largo Canva

¿Qué es la muerte asistida?

La muerte asistida se presenta en dos formas: el suicidio asistido, en el cual el médico facilita al paciente los medios para terminar su vida, y la eutanasia, en la que el médico administra directamente una sustancia que provoca la muerte, según la National Library of Medicine.

Aunque ilegal en la mayoría de los países, en algunos lugares se permite para personas con enfermedades terminales que desean morir sin dolor.

En México existe una ley que permite a pacientes terminales aceptar o rechazar tratamientos que prolonguen su vida. La Ley de Voluntad Anticipada busca respetar el curso natural de la muerte, favoreciendo los cuidados paliativos sin intervención médica.

La muerte asistida puede ser a través de suicidio asistido o eutanasia Canva

¿Dónde es legal la eutanasia?

Austria. El suicidio asistido fue aprobado en 2021 y entró en vigor en 2022.

Para hacer uso de este derecho, la ley establece que la persona debe ser mayor de edad y contar con un diagnóstico médico que certifique su capacidad para tomar una decisión informada. Bélgica. La eutanasia es legal desde 2002 y tiene una de las legislaciones más permisivas. Permite a extranjeros solicitar la muerte asistida y en 2014 eliminó las restricciones de edad para los nacionales.

Sin embargo, para los menores de edad (mayores de 12 años) se requiere una evaluación psicológica y el consentimiento de los padres o tutores.

La solicitud debe cumplir con el requisito de que el solicitante esté sufriendo una enfermedad incurable que le cause un dolor físico o psicológico insoportable. Canadá. Legalizó la eutanasia en 2016 para adultos mentalmente competentes con enfermedades graves e irreversibles. La condición del solicitante no necesita ser terminal, pero debe provocar sufrimiento físico o mental intenso y persistente. En 2021, el país expandió la ley para incluir el suicidio asistido por un médico. Actualmente, la normativa se está revisando para evaluar si personas con enfermedades mentales podrían calificar en el futuro. Colombia. La Corte Constitucional legalizó la eutanasia para adultos con enfermedades terminales en 2014. En 2018, la ley extendió la posibilidad a menores de edad, permitiendo a niños mayores de 6 años solicitar la eutanasia con el consentimiento de sus padres, y eliminando este requisito a partir de los 14 años. Ecuador. Despenalizó tanto la eutanasia como el suicidio asistido en 2024, convirtiéndose en uno de los países más recientes en adoptar estas prácticas.

La legislación permite a los ciudadanos poner fin a su sufrimiento si padecen una enfermedad grave, incurable e irreversible o una lesión corporal con dolor insoportable. Luxemburgo. En 2009, aprobó la eutanasia y el suicidio asistido para personas que padecen enfermedades incurables que causen dolor físico o mental insoportable.

La decisión debe ser autorizada tras un proceso de evaluación y requiere que el solicitante esté en pleno uso de sus facultades mentales. Países Bajos. La muerte asistida se legalizó en 2002. Esta ley permite tanto la eutanasia como el suicidio asistido, incluso para menores desde los 12 años, aunque se requiere el consentimiento de los padres hasta los 16 años.

La legislación holandesa es una de las más detalladas, estableciendo estrictos criterios para evaluar el sufrimiento del paciente y su consentimiento. Nueva Zelanda. La eutanasia fue aprobada en 2021, luego de un referéndum nacional.

La legislación permite que pacientes con enfermedades terminales soliciten la muerte asistida, y el proceso requiere la evaluación de dos médicos independientes para confirmar que la condición del paciente es elegible y que la decisión ha sido tomada sin coerción. España. Legalizó tanto el suicidio asistido como la eutanasia en 2021 para personas con enfermedades graves, crónicas y debilitantes o en etapa terminal.

La ley establece un protocolo que incluye una evaluación médica y una espera de quince días para confirmar el consentimiento del paciente, brindando así la opción de reconsiderar la decisión. Suiza. Permite el suicidio asistido desde 1942, siempre que no exista un motivo egoísta. Sin embargo, la eutanasia sigue siendo ilegal, y los médicos no pueden administrar directamente sustancias para provocar la muerte.

Suiza también acoge a personas de otros países que buscan el suicidio asistido a través de organizaciones como Dignitas, siempre que cumplan con los requisitos legales. Solo los adultos pueden optar por esta práctica.

Hasta el momento, México no se ha sumado a la lista de países donde es legal la eutanasia, pues sigue siento tipificada como “muerte por piedad”, el artículo 312 del Código Penal, castigando hasta cuatro años de prisión proporcione los medios para un suicidio.

Sin duda, el caso de Noelia Castillo, quien recibirá la eutanasia este 26 de marzo en España, reabre el derecho sobre el derecho a decidir sobre tu vida y tu muerte. ¿Crees que debería legalizarse la eutanasia en México?