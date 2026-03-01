¡Diabetes, anemia y algoritmos! El plan para sanar la mesa mexicana

En una misma mesa mexicana puede convivir una niña con anemia, un padre con diabetes y una abuela con desnutrición crónica, esto es el retrato del sistema alimentario del país que día a día se enfrenta a complicados retos.

Para Abril Campos, investigadora del Institute for Obesity Research del Tec de Monterrey, el problema no está solo en lo que comemos, sino en cómo se fabrica. El sistema actual busca producir mucho y barato, pero el costo real lo pagamos con nuestra salud, el daño al planeta y la pobreza de los campesinos.

En los laboratorios del Tec de Monterrey, la inteligencia artificial está empezando a cocinar una solución. A través del Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP), un equipo multidisciplinario está creando lo que llaman el "cerebro de la transformación", una plataforma diseñada para desenredar los nudos del hambre y la mala nutrición en México.

La crisis en números

De acuerdo con la ENSANUT 2022, México atraviesa una crisis donde 4 de cada 10 niños en edad escolar viven con sobrepeso u obesidad, mientras que la diabetes ya afecta a más del 20% de los adultos mayores.

Este fenómeno, que UNICEF México identifica como la "doble carga de la malnutrición", evidencia la dolorosa convivencia de la obesidad con la anemia y la desnutrición en las zonas más marginadas.

Para pasar de la teoría a la acción, en los laboratorios del Tec de Monterrey, investigadores ahora utilizan técnicas de procesamiento de lenguaje natural para analizar más de 100 iniciativas de transformación alimentaria en México y Centroamérica. Este "cerebro" digital identifica quiénes están impulsando el cambio, qué bloqueos enfrentan y qué estrategias funcionan en la vida real.

De acuerdo con las autoridades, carecer de una alimentación adecuada afecta la salud física y provoca desigualdad. Elizabeth Velázquez

De las montañas de Chiapas a la política pública

La utilidad de esta tecnología no se queda en el papel académico; busca ser una herramienta de campo.

"Imagínense un colectivo de productores agroecológicos de café en Chiapas que quiera buscar qué estrategias han funcionado para otros colectivos para integrarse mejor a mercados", explica Campos. La plataforma permitirá que estos productores o funcionarios públicos identifiquen "cuellos de botella" en tiempo real.

Este avance llega en un momento político clave. México aprobó recientemente la Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible, que exige un sistema intersectorial donde las políticas de salud, agua y agricultura dejen de trabajar como islas separadas.

"Tenemos un sistema alimentario que sí nos sostiene, pero que no cuida a quienes producen los alimentos", advierte la investigadora, señalando que el 30% de los trabajadores agrícolas son adultos mayores y el 70% gana menos de dos salarios mínimos.

Un futuro de "nutriólogas deconstruidas"

El proyecto también ha forzado una transformación interna en la academia. Campos habla de "nutriólogas deconstruidas", profesionales que han tenido que dejar de enfocarse solo en micro y macronutrientes para entender los factores políticos, sociales y comerciales que determinan si un mexicano puede o no comer sano.

La apuesta es clara: usar la tecnología no para reemplazar el factor humano, sino para amplificar las redes de colaboración. Si el sistema actual está "debilitando los sistemas naturales que hacen posible la vida", la IA y la ciencia cualitativa a gran escala se presentan como los ingredientes necesarios para un futuro sostenible, justo y, sobre todo, saludable.

bgpa