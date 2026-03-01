Viven en inseguridad alimentaria 922 mil; datos de la Sibiso

Unos 922 mil habitantes de la Ciudad de México viven en condiciones de inseguridad alimentaria que limitan su acceso a alimentos suficientes y nutritivos para mantener una vida saludable, de acuerdo con datos de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sibiso).

”El gasto en alimentación y, en consecuencia, la posibilidad de acceso familiar a alimentos suficientes, nutritivos y de calidad, se relaciona directamente con el ingreso familiar, el cual determina, en primera instancia, la capacidad de los hogares de autotutelar este derecho”, agregó la dependencia en un diagnóstico publicado como parte de las reglas de operación del programa de Comedores Comunitarios.

En los hogares de menores ingresos, donde habitan poco más de dos millones 703 mil personas, se debe destinar alrededor de 40% de los recursos totales exclusivamente a la compra de comida; es decir, 40 de cada 100 pesos.

Aunque en la capital habitan 9.2 millones de personas, la población más afectada es aquella que reside o transita en zonas de bajo y muy bajo nivel de desarrollo social, principalmente en alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y otras demarcaciones de la periferia.

“Estos grupos, por su condición de pobreza y específicamente por la carencia social de acceso a la alimentación, presentan inestabilidad alimentaria al no contar con alternativas suficientes para cubrir sus necesidades básicas de alimentación”, explicó la Sibiso.

Agregó que esta carencia es una de las principales causas de enfermedades crónicas, como diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemia, aterosclerosis, cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, esteatosis hepática, retinopatía, neuropatía y nefropatía, así como su asociación con un grupo de tumores malignos.

“Se estima que al menos 80% de los casos de estas enfermedades están relacionados con factores de riesgo derivados de malos hábitos y patrones alimentarios”, acotó.

Carecer de una alimentación adecuada no sólo afecta la salud física, sino que provoca desigualdad, exclusión y el debilitamiento de los vínculos comunitarios.

Ante este panorama, la Sibiso opera actualmente 552 Comedores Comunitarios.

Con una inversión de casi 574 millones de pesos, el programa tiene como meta distribuir 89 mil 434 raciones diarias de alimentos saludables a un costo accesible de 11 pesos por ración.