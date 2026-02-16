¿Inflamación constante? Estos alimentos podrían estar alterando tu microbiota sin que lo notes

Inflamación abdominal que aparece sin explicación clara, digestiones pesadas incluso después de comidas ligeras o cambios constantes en el tránsito intestinal son molestias que muchas personas normalizan.

Sin embargo, detrás de estos síntomas puede haber un factor menos visible: el equilibrio de la microbiota intestinal. La investigación científica ha puesto el foco en cómo ciertos hábitos alimentarios influyen directamente en este ecosistema interno.

Más allá de modas o tendencias nutricionales, los estudios recientes analizan qué tipo de productos podrían alterar la flora intestinal y qué patrones dietéticos favorecen su estabilidad.

Alimentos empeoran la microbiota dañada (disbiosis). Canva

¿Qué es la disbiosis intestinal y cómo influye la alimentación?

La disbiosis intestinal es un término que se utiliza para describir un desequilibrio en la microbiota, es decir, en el conjunto de bacterias, virus y otros microorganismos que habitan de forma natural en el intestino.

En condiciones normales, esta comunidad microbiana vive en equilibrio y cumple funciones clave para la salud: ayuda en la digestión, participa en la producción de vitaminas, protege frente a patógenos y contribuye a regular el sistema inmunológico.

De acuerdo con la Mayo Clinic, el microbioma intestinal influye directamente en múltiples procesos del organismo, desde la absorción de nutrientes hasta la respuesta inflamatoria.

Cuando este equilibrio se altera —ya sea por dieta inadecuada, uso prolongado de antibióticos, infecciones o enfermedades— pueden aparecer molestias digestivas y cambios en la función intestinal.

Por su parte, una revisión publicada en la revista científica Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology explica que la disbiosis no implica simplemente “tener bacterias malas”, sino una pérdida de diversidad microbiana o un cambio en la proporción de especies, lo que puede afectar la integridad de la barrera intestinal y favorecer procesos inflamatorios.

Los investigadores señalan que ciertos patrones dietéticos, especialmente aquellos ricos en alimentos ultraprocesados y aditivos, se asocian con estas alteraciones.

Los alimentos que más se asocian con desequilibrios en la microbiota

Hablar de “alimentos prohibidos” puede ser una simplificación excesiva. No todos reaccionan igual ante los mismos ingredientes. Sin embargo, la literatura científica sí identifica ciertos grupos que se relacionan con cambios desfavorables en la flora intestinal.

1. Alimentos ultraprocesados

Los ultraprocesados son productos industriales que contienen múltiples ingredientes añadidos, como azúcares refinados, grasas modificadas, saborizantes y conservadores.

Un estudio publicado en la revista Nutrients encontró que una dieta alta en este tipo de productos se asocia con menor diversidad microbiana y mayor riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal.

Además, un ensayo en Cell Metabolism comparó dietas ultraprocesadas con dietas basadas en alimentos mínimamente procesados y observó alteraciones metabólicas importantes, lo que refuerza la idea de que no todas las calorías impactan al cuerpo de la misma manera.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha advertido que el consumo elevado de alimentos altamente procesados se asocia con mayor riesgo de enfermedades crónicas, muchas de las cuales tienen un componente inflamatorio.

2. Aditivos alimentarios: emulsificantes

Los emulsificantes se utilizan para mejorar la textura y estabilidad de productos como helados, salsas o panes industriales. Investigaciones recientes, como un ensayo publicado en Clinical Gastroenterology and Hepatology, han evaluado su impacto en humanos y encontrado cambios en marcadores relacionados con la microbiota y la inflamación intestinal.

Aunque aún no se puede afirmar que todos los emulsificantes sean dañinos, la comunidad científica está estudiando con mayor detalle su efecto en la barrera intestinal y en el equilibrio microbiano.

3. Edulcorantes artificiales

Los edulcorantes no calóricos, presentes en refrescos “light” y productos sin azúcar, también han sido objeto de revisión científica. Un análisis publicado en Trends in Food Science & Technology señala que algunos de estos compuestos podrían modificar la microbiota dependiendo de la dosis y del contexto dietético.

La evidencia en humanos todavía es variable, pero el mensaje general es claro: su impacto no es completamente neutro y debe evaluarse dentro del patrón alimentario total.

4. Consumo excesivo de alcohol

El consumo elevado y frecuente de alcohol se ha relacionado con alteraciones en la microbiota intestinal y con mayor permeabilidad intestinal, según revisiones publicadas en Current Addiction Reports y Frontiers in Microbiology.

Cuando la barrera intestinal se debilita, pueden pasar al torrente sanguíneo sustancias que favorecen procesos inflamatorios sistémicos. Esto no significa que una copa ocasional cause disbiosis, pero sí que el consumo excesivo sostenido puede afectar la salud intestinal.

5. Dietas bajas en fibra

La fibra es el principal “alimento” de las bacterias beneficiosas. Cuando su consumo es insuficiente, disminuye la producción de compuestos protectores como el butirato.

Investigadores de Purdue University destacaron que la fibra proveniente de alimentos integrales favorece comunidades bacterianas asociadas con mejor salud intestinal.

Mayo Clinic coincide en que una dieta rica en fibra ayuda a mantener un microbioma diverso y equilibrado.

Señales de que tu dieta podría estar afectando tu microbiota

Algunos síntomas que suelen asociarse con desequilibrios intestinales incluyen:

Inflamación abdominal persistente

Gases excesivos

Cambios en el ritmo intestinal (diarrea o estreñimiento)

Dolor o malestar después de comer

Estos síntomas no son exclusivos de disbiosis y pueden presentarse en otras condiciones digestivas. Por eso, es importante consultar a un profesional de la salud si aparecen señales de alarma como pérdida de peso involuntaria, sangre en las heces, fiebre o dolor intenso persistente.

Qué comer en su lugar

Priorizar alimentos naturales y ricos en fibra puede aliviar algunos malestares.

Alimentos recomendados:

Legumbres (lentejas, frijoles, garbanzos)

Granos integrales (avena, arroz integral)

Frutas y verduras variadas

Fermentados naturales como yogur sin azúcar, kéfir o chucrut

Aunque los probióticos pueden ser útiles en ciertos casos, no sustituyen una alimentación equilibrada. Como enfatiza la revisión en Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, el patrón dietético completo es más importante que un alimento aislado.

Los especialistas señalan una asociación entre dietas altas en alimentos ultraprocesados, aditivos, alcohol y bajas en fibra con cambios en la composición y función de la microbiota intestinal.

Estos cambios pueden relacionarse con inflamación y molestias digestivas en determinadas personas. Aunque la disbiosis no siempre se clasifica como una enfermedad independiente, el equilibrio microbiano es un componente relevante de la salud intestinal.

Las investigaciones coinciden en que los patrones dietéticos basados en alimentos mínimamente procesados y ricos en fibra se vinculan con mayor diversidad microbiana, un indicador asociado a mejor funcionamiento intestinal.