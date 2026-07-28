Aumentan casos de sífilis en América Latina; México triplica casos en una década

La sífilis atraviesa uno de sus mayores repuntes en décadas. Durante la 26ª Conferencia Internacional sobre el Sida, AIDS 2026, realizada en Río de Janeiro, AIDS Healthcare Foundation alertó que esta infección de transmisión sexual continúa en aumento y amenaza con revertir avances importantes en salud pública.

De acuerdo con datos citados por la organización, 8 millones de personas de entre 15 y 49 años contrajeron sífilis en 2022, frente a los 7.1 millones reportados en 2020. Esto representa un incremento de 13 por ciento en solo dos años.

El crecimiento también se observa en el continente americano. En 2024, las Américas registraron 4.2 millones de nuevos casos de sífilis, y América Latina y el Caribe concentraron cerca del 90 por ciento de esas infecciones.

El panorama contrasta con la meta de la Organización Mundial de la Salud de reducir los nuevos casos de sífilis a 710 mil al año para 2030, un objetivo que hoy parece más difícil de alcanzar ante el aumento sostenido de contagios.

México triplica casos de sífilis en una década

El repunte mundial también se refleja en México. De acuerdo con estimaciones basadas en información del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública, el país ha registrado un crecimiento constante de casos durante los últimos diez años.

Mientras que en 2015 se notificaban alrededor de 6 mil casos anuales, para 2025 la cifra superó los 18 mil. Esto significa que los registros se triplicaron en una década.

En ese mismo periodo, la tasa nacional pasó de 4.5 a más de 13.5 casos por cada 100 mil habitantes. Entre las entidades con mayor concentración de casos se encuentran Ciudad de México, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato y Baja California.

La sífilis es una bacteria de transmisión sexual Especial

Para AHF, este aumento muestra que la detección y el tratamiento aún no avanzan al ritmo necesario. La organización advierte que muchas personas pueden vivir con sífilis sin saberlo, debido a que la infección no siempre causa síntomas visibles en sus primeras etapas.

“El VIH/sida es, y siempre será, el corazón de la misión de AHF, pero no podemos ignorar una epidemia de sífilis que crece a plena vista. La sífilis tiene cura y, sin embargo, muchas veces no da síntomas y pasa inadvertida, lo que permite que se propague y provoque complicaciones graves”, señaló la doctora Adele Schwartz Benzaken, directora médica global sénior de AHF.

Sífilis congénita, una de las mayores preocupaciones

Además del aumento en los contagios, una de las principales preocupaciones es la sífilis congénita, que ocurre cuando la infección se transmite durante el embarazo.

Según datos citados por AHF, la sífilis provocó alrededor de 230 mil muertes en 2022 y estuvo relacionada con 355 mil resultados adversos en el embarazo, entre ellos muerte fetal, muerte neonatal y partos prematuros.

Sin tratamiento oportuno, la infección durante la gestación puede causar complicaciones en 50 a 80 por ciento de los casos. Esto resulta especialmente grave porque la sífilis puede curarse con tratamiento antibiótico, incluida una dosis de penicilina benzatínica cuando se detecta a tiempo y se indica de forma adecuada.

En 2022, se estima que 68 mil bebés nacieron con sífilis en el continente americano. Para AHF, esta cifra muestra la urgencia de ampliar las pruebas durante el embarazo y garantizar el acceso al tratamiento.

Una infección curable que sigue avanzando

La sífilis puede tratarse, pero si no se detecta a tiempo puede causar complicaciones graves. También puede aumentar el riesgo de transmisión de otras infecciones de transmisión sexual y afectar de manera importante a personas embarazadas y recién nacidos.

Por eso, especialistas insisten en que la prevención no depende solo del uso de preservativo. También es necesario que las pruebas de detección formen parte de la atención regular, especialmente en personas sexualmente activas, embarazadas o con mayor riesgo de exposición.

AHF lanza campaña para promover pruebas de detección

Como parte de AIDS 2026, AHF presentó la campaña “La sífilis es cosa seria: tiene cura. Hazte la prueba”, con la que busca llamar la atención sobre una contradicción clave: se trata de una infección prevenible y curable, pero sigue aumentando en distintas regiones del mundo.

La organización pidió a gobiernos, sistemas de salud y comunidades tratar el repunte de la sífilis como una prioridad sanitaria. Entre sus propuestas se encuentran ampliar las pruebas, fortalecer la educación sexual, integrar la atención de infecciones de transmisión sexual con los servicios de VIH y volver más rutinarios los chequeos de salud sexual.

“Al llevar nuestra campaña a AIDS 2026, le exigimos a gobiernos, sistemas de salud y comunidades que traten el aumento de la sífilis con la urgencia que merece: ampliar las pruebas y la educación, integrar los servicios de ITS en la atención del VIH y convertir los chequeos de salud sexual en algo rutinario”, afirmó Schwartz Benzaken.

El repunte de la sífilis muestra que una infección conocida desde hace siglos sigue representando un desafío actual. Para AHF, la respuesta debe centrarse en detectar antes, tratar a tiempo y eliminar el estigma que impide a muchas personas acudir a servicios de salud sexual.