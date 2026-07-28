¿Por qué se infectan los oídos después de nadar? Síntomas del oído de nadador

Salir de la alberca o del mar con la sensación de que quedó agua atrapada en el oído suele parecer una molestia pasajera. A veces basta con inclinar la cabeza para que desaparezca, pero cuando la humedad permanece y la piel del conducto auditivo tiene pequeñas lesiones, puede desarrollarse una infección conocida como otitis externa u oído de nadador.

Aunque es más frecuente durante las vacaciones y los meses de calor, el problema no aparece únicamente porque entre agua al oído. La limpieza excesiva, el uso de hisopos, la arena, el estado del cerumen y la calidad del agua también pueden aumentar el riesgo.

¿Qué es el oído de nadador?

El oído de nadador es una infección o inflamación del conducto auditivo externo, el canal que se extiende desde la entrada de la oreja hasta la membrana timpánica.

¿Cómo sacar el agua del oído después de nadar? | Canva

Francisco Javier Saynes Marín, otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello explica que esta zona permanece en contacto directo con el agua cuando una persona nada. Si la humedad queda atrapada durante varias horas, se crea un ambiente que facilita la multiplicación de ciertos microorganismos.

La infección suele ser causada por bacterias, aunque también puede originarse por hongos. Entre las bacterias relacionadas con la otitis externa se encuentran Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus.

¿Qué ocurre dentro del oído cuando queda agua?

La piel del conducto auditivo cuenta con defensas naturales. Una de ellas es el cerumen, que no es únicamente una sustancia de desecho: ayuda a humectar la piel, atrapa polvo y microorganismos y mantiene un ambiente ligeramente ácido.

Esa acidez dificulta que algunos gérmenes se reproduzcan. Sin embargo, cuando el oído permanece húmedo demasiado tiempo, la piel se reblandece y su barrera protectora puede debilitarse.

Infografía del oído del nadador Especial

El riesgo aumenta si la persona intenta secarse con cotonetes, dedos, llaves, pasadores u otros objetos. Estas maniobras pueden retirar el cerumen y provocar grietas diminutas por las que entran bacterias u hongos.

Por ello, el agua no suele ser la única causa. La infección aparece con mayor facilidad cuando se combinan humedad, pérdida de cerumen y lesiones en la piel.

¿Qué causa el oído de nadador?

La causa más común es la proliferación de microorganismos dentro de un conducto auditivo húmedo o lastimado. Nadar con frecuencia, rascarse el oído o introducir objetos puede alterar sus defensas.

También pueden influir enfermedades de la piel, como dermatitis o eccema, así como el uso constante de audífonos, tapones o auxiliares auditivos. Estos objetos pueden retener humedad o irritar la entrada del oído.

¿Cómo sacar el agua del oído después de nadar? | Canva

La limpieza excesiva es otro factor. Aunque algunas personas intentan mantener el oído “completamente limpio”, retirar todo el cerumen elimina una protección natural.

¿Cuáles son los síntomas del oído de nadador?

La otitis externa bacteriana suele comenzar rápidamente. El síntoma más característico es un dolor intenso que empeora al tocar, jalar o presionar la oreja.

Algunas personas no pueden acostarse sobre el lado afectado. También puede aparecer sensación de oído tapado, inflamación del conducto y disminución temporal de la audición.

Otros síntomas posibles son:

Secreción blanca, amarilla o verdosa.

Dolor al masticar o mover la mandíbula.

Comezón.

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Enrojecimiento de la oreja.

Saynes señala que, en los cuadros agudos, el dolor puede ser tan fuerte que la persona no permite que le toquen la oreja. En algunos casos tampoco mejora de forma suficiente con analgésicos de uso común.

¿Cómo se trata el oído de nadador?

El tratamiento depende de la causa y del estado del conducto auditivo. En las infecciones bacterianas suelen utilizarse gotas con antibiótico, mientras que las infecciones por hongos requieren medicamentos antimicóticos.

Algunas gotas también contienen sustancias que reducen la inflamación. Antes de indicarlas, el médico debe comprobar que la membrana timpánica se encuentra íntegra, ya que ciertos productos pueden ser riesgosos si existe una perforación.

Cuando hay demasiada secreción o residuos, el especialista puede limpiar el oído con instrumentos y técnicas adecuadas. Esta limpieza permite que el medicamento entre en contacto con la piel afectada.

Durante el tratamiento suele recomendarse mantener el oído seco. También es importante completar los días indicados, aunque el dolor desaparezca antes.

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