“Que no te metan gol”: llevan pruebas gratuitas de VIH, sífilis y hepatitis C al AICM rumbo al Mundial 2026

A horas de que México se convierta en uno de los principales escenarios de la Copa Mundial de Futbol 2026, autoridades sanitarias y organizaciones civiles comenzaron a reforzar las estrategias de prevención en uno de los puntos de entrada más importantes del país: el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

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Bajo el lema “Que no te metan gol, ven hazte la prueba en el Aeropuerto Internacional CDMX”, durante los viernes de junio y julio se instalarán módulos para realizar pruebas rápidas y gratuitas de VIH, sífilis y hepatitis C a pasajeros nacionales e internacionales que transiten por la terminal aérea.

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La iniciativa fue dada a conocer por Pol Gómez, coordinador de Condomóvil A.C., organización que participa en la campaña junto con personal de salud de la Clínica Especializada Condesa Iztapalapa, Medical Impact y autoridades aeroportuarias. La estrategia busca acercar servicios de detección oportuna a miles de personas que diariamente utilizan el aeropuerto capitalino.

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Además de los diagnósticos gratuitos, los módulos ofrecen orientación sobre salud sexual, distribución de preservativos internos y externos, así como información sobre tratamientos preventivos como la Profilaxis Preexposición (PrEP) y la Profilaxis Postexposición (PEP), herramientas reconocidas internacionalmente para reducir el riesgo de transmisión del VIH.

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La medida forma parte de los preparativos sanitarios rumbo al Mundial 2026, torneo que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, y que se espera movilice a millones de aficionados entre los tres países. En el caso mexicano, la Ciudad de México será uno de los principales centros de recepción de visitantes internacionales.

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De acuerdo con información difundida por autoridades capitalinas, el AICM ha sido identificado como un punto estratégico para fortalecer acciones preventivas debido a su elevado flujo de pasajeros nacionales y extranjeros. La intención es aprovechar ese tránsito constante para facilitar el acceso a servicios de salud pública y detección temprana.

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La Secretaría de Salud de la Ciudad de México también anunció que durante las actividades vinculadas con la justa mundialista se distribuirán aproximadamente 500 mil preservativos y se habilitarán módulos informativos en zonas de alta concentración de aficionados.

El objetivo no se limita a detectar infecciones de transmisión sexual. También busca promover una cultura de autocuidado y prevención en un contexto de alta movilidad internacional, donde el intercambio de información y servicios de salud puede contribuir a reducir riesgos epidemiológicos.

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La titular de la dependencia capitalina, Nadine Gasman, ha señalado en distintas ocasiones que los grandes eventos masivos representan una oportunidad para fortalecer políticas de salud pública y acercar servicios preventivos a sectores que habitualmente no acuden a revisiones médicas.

Especialistas recuerdan que enfermedades como el VIH, la sífilis o la hepatitis C pueden permanecer sin síntomas durante meses e incluso años. Por ello, las pruebas rápidas se consideran una herramienta clave para detectar oportunamente posibles infecciones y canalizar a las personas hacia atención especializada.

La experiencia de la Ciudad de México en este tipo de jornadas no es nueva. La Secretaría de Salud capitalina ha desplegado módulos similares durante eventos masivos como la Marcha del Orgullo LGBT+, donde se ofrecen pruebas gratuitas de VIH, sífilis y hepatitis C, además de servicios de orientación y vinculación médica.

Por su parte, Condomóvil A.C. acumula varios años participando en campañas de prevención en coordinación con instituciones públicas de salud. La organización ha colaborado anteriormente con programas del IMSS y con jornadas dirigidas a poblaciones prioritarias para ampliar el acceso a diagnósticos oportunos.

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El fortalecimiento de estas acciones ocurre en un contexto en el que organismos internacionales de salud insisten en la importancia del diagnóstico temprano para reducir la transmisión de infecciones de transmisión sexual y mejorar los resultados de los tratamientos.

La estrategia implementada en el aeropuerto también se alinea con las recomendaciones de acercar servicios de detección a espacios públicos de alta concurrencia, eliminando barreras como la necesidad de citas previas o traslados a centros médicos especializados.

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Mientras avanza la cuenta regresiva para el Mundial 2026, las autoridades buscan que la llegada de millones de visitantes deje algo más que derrama económica y espectáculo deportivo. La meta es convertir la visibilidad global del torneo en una oportunidad para fortalecer la prevención y la educación en salud.

El mensaje de la campaña resume esa intención con una metáfora futbolística sencilla: así como ningún equipo quiere recibir un gol inesperado en la cancha, en materia de salud la mejor defensa sigue siendo la información, la prevención y la detección oportuna.