El HRAE “Tlajomulco de Zúñiga” del ISSSTE beneficia a 54 adultos mayores en jornada de cataratas

El Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) “Tlajomulco de Zúñiga”, ubicado en Jalisco y adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), realizó exitosamente del 13 al 15 de julio de 2026 su segunda jornada de cirugías de cataratas del año.

En esta intervención médica se atendió a un total de 54 pacientes de la tercera edad —33 hombres y 21 mujeres— procedentes de cuatro entidades del país: Jalisco con 41 casos, Michoacán con 10, Nayarit con dos y Colima con uno.

Los procedimientos se efectuaron bajo la modalidad de cirugía ambulatoria, permitiendo que todos los beneficiarios fueran dados de alta en óptimas condiciones de salud y sin registrar complicaciones.

El director del nosocomio, Alan Solano Magaña, enfatizó la trascendencia de contar con las instalaciones adecuadas para brindar una atención oportuna.

“Se llevó a cabo la intervención de 54 pacientes; es muy importante poner a consideración de nuestros derechohabientes y sus familias los ocho quirófanos que se encuentran en este hospital, motivo por el cual la infraestructura en Jalisco incrementa, siempre en beneficio de los pacientes y sus familias”, señaló.

El directivo puntualizó que el equipo médico desplegado contó con la participación de cuatro especialistas en oftalmología distribuidas en distintos turnos, lo que fortalece la capacidad de respuesta y el talento humano de la institución.

Esta jornada médica busca devolver la autosuficiencia a los adultos mayores e incorporarlos rápidamente a sus actividades cotidianas, sociales y laborales.

Solano Magaña recordó que la estrategia forma parte de los programas del Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, e instrumentado a través de la dirección general del ISSSTE, a cargo de Martí Batres Guadarrama.

“A 11 meses de la inauguración del hospital, no solo ha facilitado el equipamiento, insumos y recursos para poder realizar e incrementar estas jornadas, también gestionó la contratación de médicos especialistas recién egresados formados en el mismo Instituto”, concluyó la autoridad hospitalaria.