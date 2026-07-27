¿La leche inflama, engorda, tiene demasiada azúcar? Los mitos sobre la leche que circulan en TikTok

¿Has sentido el abdomen hinchado después de tomar un vaso de leche y asumiste que este alimento “inflama” tu cuerpo? En TikTok e Instagram abundan videos que recomiendan a los adultos dejar los lácteos, elegir únicamente bebidas vegetales o evitar la leche deslactosada porque supuestamente contiene más azúcar.

Estas afirmaciones suelen partir de datos reales, pero terminan en conclusiones exageradas. La leche no es indispensable para todas las personas ni resulta adecuada en cualquier circunstancia, pero tampoco existe evidencia para responsabilizarla, por sí sola, de la inflamación, el aumento de peso o cualquier molestia digestiva.

Mary Mondragón, directora del Instituto de Nutrición de Grupo Lala, considera que parte de esta conversación constituye desinformación, pues puede llevar a eliminar un grupo de alimentos sin tomar en cuenta las necesidades individuales ni consultar a un profesional de la salud.

Entonces, ¿qué hay detrás de los principales mitos sobre la leche?

¿Los adultos deberían dejar de tomar leche?

Uno de los argumentos más repetidos señala que el ser humano es el único animal que bebe leche después de la infancia. Sin embargo, el comportamiento de otras especies no determina qué alimentos puede digerir una persona.

La pregunta importante es si el organismo conserva suficiente lactasa, la enzima encargada de descomponer la lactosa, el azúcar natural de la leche. La actividad de esta enzima puede disminuir después de la infancia, pero no sucede de la misma forma en todas las personas.

Beber leche fortalece los huesos. Foto: Canva.

Incluso cuando existe una absorción deficiente de lactosa, no siempre aparecen molestias. Se habla de intolerancia a la lactosa cuando el consumo provoca síntomas como gases, distensión abdominal, diarrea, náuseas o dolor.

Muchas personas con intolerancia pueden consumir cantidades pequeñas de lactosa sin presentar problemas. También suelen tolerar mejor algunos productos fermentados, quesos con menor contenido de lactosa o leche deslactosada.

Por ello, no existe una recomendación médica general para que todos los adultos eliminen la leche. La decisión debe considerar la tolerancia personal, las alergias, las preferencias, el estado de salud y el resto de la alimentación.

¿La leche siempre provoca inflamación?

En redes sociales, la palabra “inflamación” suele utilizarse para describir problemas muy distintos: abdomen hinchado, cansancio, acné, retención de líquidos e incluso enfermedades crónicas. Desde el punto de vista médico, no todos estos síntomas representan el mismo proceso.

persona sirviendo leche sin refrigerar

Una revisión de ensayos clínicos encontró que el consumo de leche y otros lácteos no tuvo un efecto proinflamatorio general en adultos sanos ni en personas con obesidad, síndrome metabólico o diabetes tipo 2. Algunos estudios observaron reducciones en ciertos marcadores, aunque esto tampoco significa que los lácteos sean un tratamiento contra la inflamación.

La respuesta puede cambiar según cada persona. Una molestia digestiva por lactosa no es igual que una alergia a la leche, ni debe tratarse de la misma manera.

¿La leche deslactosada contiene más azúcar?

La leche deslactosada no necesariamente tiene más azúcar añadida. Para elaborarla se incorpora lactasa, una enzima que divide la lactosa en dos moléculas más sencillas: glucosa y galactosa.

Estos azúcares tienen un sabor más dulce para el paladar. Por eso, la leche deslactosada puede parecer más azucarada aunque la cantidad total de carbohidratos sea similar a la de la leche convencional.

Durante la entrevista, Mondragón explicó que la base del producto se conserva y que el principal cambio consiste en facilitar la digestión de la lactosa mediante la incorporación de esta enzima.

Leche Especial

Para saber si un producto tiene azúcares añadidos, conviene revisar la lista de ingredientes y la tabla nutrimental. Esta recomendación cobra especial importancia en bebidas saborizadas, productos con chocolate, vainilla u otros endulzantes.

¿La leche engorda?

Ningún alimento causa aumento de peso de manera automática. Los cambios corporales dependen del consumo energético total, las cantidades, la actividad física, el metabolismo y el patrón de alimentación completo.

La leche aporta calorías, pero también proteínas. La leche entera contiene, además, una mayor proporción de grasa que las versiones descremadas o semidescremadas.

Mondragón señaló que un vaso de leche puede contribuir a la saciedad debido a su aporte de proteína y otros nutrientes. Esto puede ayudar a controlar el hambre en algunas personas, pero no significa que la leche provoque pérdida de peso.

Leche Especial

También importa qué producto se consume. Una leche natural no equivale a una bebida láctea saborizada con azúcares añadidos. De la misma forma, una porción moderada no tiene el mismo efecto que consumir grandes cantidades dentro de una dieta que ya supera las necesidades energéticas.

¿Las bebidas vegetales son iguales a la leche?

Las bebidas de avena, almendra, coco o soya pueden ser alternativas para personas veganas, alérgicas, intolerantes o que prefieren su sabor. Sin embargo, no todas tienen la misma composición nutrimental que la leche.

Algunas bebidas vegetales contienen cantidades muy pequeñas de proteína. Las elaboradas con soya suelen acercarse más al aporte proteico de la leche de vaca, aunque la composición depende de la marca.

El calcio y la vitamina D suelen incorporarse mediante fortificación. También existen presentaciones con azúcares añadidos, por lo que es importante comparar etiquetas y no elegir únicamente por la palabra “vegetal”.

Mondragón reconoció que estas bebidas responden a diferentes necesidades y preferencias. También explicó que con frecuencia deben fortificarse para aportar nutrientes que no contienen originalmente en las mismas cantidades.