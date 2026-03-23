Alertan por suplemento popular que podría alimentar el cáncer

Durante años, el glutatión ha sido visto como uno de los grandes aliados del bienestar. Este suplemento antioxidante, conocido por su capacidad para combatir el estrés oxidativo, se popularizó como una opción casi infalible para cuidar la salud. Sin embargo, una nueva investigación está cambiando esa percepción y encendiendo alertas entre especialistas.

El foco está en cómo este compuesto podría interactuar con las células cancerosas, especialmente en contextos donde el organismo enfrenta condiciones adversas.

Glutatión, suplemento popular que podría alimentar el cáncer Canva

El giro inesperado del “antioxidante maestro”

Un equipo del Instituto del Cáncer Wilmot, de la Universidad de Rochester, encontró que el glutatión no siempre actúa como protector. En ciertos escenarios, puede convertirse en una fuente de energía para tumores.

El hallazgo apunta a que las células cancerosas tienen la capacidad de descomponer este antioxidante y utilizar sus componentes —principalmente la cisteína— para sostener su crecimiento. Es decir, en lugar de frenar el problema, podría contribuir a que avance.

Este comportamiento no ocurre por casualidad. Los tumores, especialmente en entornos con pocos nutrientes, desarrollan estrategias para sobrevivir y adaptarse. El glutatión, disponible en el entorno celular, se convierte entonces en una alternativa accesible.

Cómo las células cancerosas aprovechan el glutatión

El estudio revela un punto clave: la flexibilidad metabólica de las células cancerosas. Cuando escasean los recursos, estas células pueden recurrir a mecanismos alternativos para obtener lo que necesitan.

En este caso, el suplemento antioxidante es descompuesto mediante enzimas específicas, lo que permite liberar aminoácidos esenciales. Este proceso fortalece la capacidad del tumor para mantenerse activo incluso frente a tratamientos que buscan bloquear otras fuentes de energía.

Además, los investigadores observaron que al interrumpir este mecanismo, el crecimiento tumoral se reduce de forma significativa. Esto abre una nueva línea de investigación sobre cómo frenar el avance del cáncer atacando sus “fuentes ocultas” de nutrición.

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Nuevas pistas para tratamientos contra el cáncer

El descubrimiento no solo genera preocupación, también plantea oportunidades. Al identificar cómo el glutatión puede ser utilizado por los tumores, los científicos están explorando formas de bloquear ese proceso.

El objetivo es desarrollar terapias que impidan que las células cancerosas aprovechen este recurso sin afectar a las células sanas. Esta diferencia es clave, ya que los tejidos normales no dependen tanto de esta vía metabólica.

Los especialistas incluso consideran que combinar estos enfoques con tratamientos tradicionales podría mejorar los resultados, sobre todo en casos donde el cáncer muestra resistencia a los fármacos actuales.

El debate sobre los suplementos antioxidantes

Uno de los puntos más delicados del estudio tiene que ver con el consumo de suplementos. Los expertos hacen una distinción clara: no es lo mismo obtener antioxidantes a través de la alimentación que ingerirlos en altas dosis mediante cápsulas.

Mientras frutas y verduras siguen siendo seguras, el uso indiscriminado de suplementos antioxidantes podría representar un riesgo, especialmente en personas con diagnóstico de cáncer o con predisposición a desarrollarlo.

El llamado principal es a la cautela. Tomar productos sin supervisión médica, incluso aquellos considerados “naturales”, puede tener efectos inesperados en el organismo.

Glutatión, suplemento popular que podría alimentar el cáncer Gemini

Un hallazgo que va más allá del cáncer de mama

Aunque gran parte de la investigación se centró en el cáncer de mama, los científicos no descartan que este mecanismo esté presente en otros tipos de tumores.

Esto abre la puerta a estudios más amplios que permitan entender si el papel del glutatión se repite en distintos contextos. De confirmarse, el impacto sería mayor, ya que cambiaría la forma en que se evalúan ciertos suplementos en pacientes oncológicos.

Por ahora, la conversación ya empezó a moverse entre especialistas y pacientes. Lo que antes se consideraba un aliado indiscutible, hoy está bajo revisión, mientras la ciencia sigue explorando cómo interactúan estos compuestos con enfermedades complejas como el cáncer.