¿Las alergias ambientales en niños causan asma? Lo que debes saber sobre ellas

Cuando hablamos de niños, cualquier condición de salud levanta las alertas. Las alergias son una de las que causa mayor temor. En el caso de las alergias ambientales, está la duda de si están directamente ligadas al asma; un experto nos da la respuesta.

Las alergias son reacciones exageradas del sistema inmunológico frente a sustancias “inofensivas”. Los ejemplos más comunes son el polvo, polen, ácaros, caspa de animales e incluso ciertos alimentos, que son conocidos como alérgenos.

Aunque no son exclusivas de la infancia, sí son uno de los problemas de salud más comunes en esta etapa. La razón es que su sistema inmunológico aún está en desarrollo, haciendo a los niños más susceptibles a este tipo de reacciones.

A nivel mundial, la alergia a la proteína de la leche de vaca es una de las más comunes, principalmente en lactantes. Sin embargo, conforme crecen, pueden aparecer las alergias ambientales.

Para conocer más sobre las alergias ambientales y su conexión con el asma, platicamos con el Dr. Juan Manuel Montiel Herrera, médico con especialidad en Alergología e Inmunología, para que nos platique más.

Existen diferentes tipos de alergias, como las alimentarias y la rinitis alérgica Canva

¿Qué son las alergias ambientales?

Las alergias ambientales son aquellas desencadenadas por elementos presentes en el entorno, especialmente en el aire. De acuerdo al Dr. Montiel, los desencadenantes varían, aunque uno de los más comunes son los pólenes.

A estos se suman otros que encontramos dentro de casa, como los ácaros de polvo, moho y la caspa de los animales.

En general, resultan inofensivos para la mayoría de las personas, pero cuando alguien tiene alergia, el sistema inmune se activa y libera sustancias como la histamina, responsable de los estornudos, comezón y, en casos graves, dificultad respiratoria.

¿Es lo mismo alergia ambiental que estacional? Como explica el experto en alergología, la forma de nombrar las alergias ha evolucionado.

Antes se la llamaba fiebre del heno, posteriormente evolucionó a alergias estacionales, pero actualmente la forma correcta de llamarlas es rinitis alérgica. Esta puede ser leves, moderadas, graves; intermitentes o persistentes.

El polvo, polen y caspa de animales son algunos de los causantes de las alergias ambientales Canva

¿Las alergias ambientales provocan asma en los niños?

Es verdad que existe una relación entre alergias ambientales o rinitis alérgica y asma. Sin embargo, eso no significa que sea una regla que alguien con alergias desarrolle asma.

De acuerdo al Dr. Juan Manuel Montiel Herrera muchos pacientes con rinitis alérgica no progresan a asma, mientras otros sí lo hacen. El porqué alguien se queda solo con rinitis alérgica, puede ser por genética.

Es decir, que papá y mamá no lo tuvieron y solamente tu cuerpo necesita sacar el polen a través de estornudos y la nariz. Sin embargo, el especialista destaca que, aunque la carga genética es el arma, el ambiente jala el gatillo.

Es decir, es posible generar un ambiente que no jale ese gatillo genético, disminuyendo la exposición a humos, contaminación, disminuyendo los ciclos de antibióticos que hacen cambios en el microbiota y cambiando la dieta y el estilo de vida.

También, haciendo que el niño se exponga más a ese microbiota que es normal en el ambiente, en la tierra, para que su sistema inmune deje de estar peleando con cosas que no debe.

Esto significa que las alergias ambientales no son la única causa del asma. Se trata de una enfermedad multifactorial en la que intervienen factores genéticos, inmunológicos y ambientales. Eso sí, las alergias pueden desencadenar síntomas asmáticos y agravar el asma.

Otro punto a tomar en cuenta es que en niños pequeños es complicado diagnosticar el asma, pues falta la parte de medir el pulmón.

Según el especialista, este órgano se mide con la espirometría, donde aspiras todo el aire posible y luego lo soplas con mucha fuerza para ver qué tan obstruido está, qué tan grande está y si hay remodelación.

Esta se refiere a un cambio estructural irreversible causado por la inflamación crónica. En menores de edad, para determinar asma sin espirometría, se usa una guía llamada Índice Predictivo de Asma.

Los criterios mayores son dermatitis atópica diagnosticada por un médico y asma en alguno de los padres.

Si en una evaluación física durante una crisis tienes un criterio mayor en niños con rinitis alérgica, inmunoglobulina alta, eosinófilos altos arriba y sibilancias ajenas a una infección viral, lo mejor es catalogarlo ya de inicio como asma.

Aunque hay relación entre las alergias ambientales y el asma, no es la única causa Canva

Síntomas de rinitis alérgica vs. síntomas de asma en niños

Como explica el Dr. Montiel, si detectamos que un niño tiene muchos estornudos, lagrimeo excesivo o picazón en los ojos, o está todo el tiempo moqueando, es muy probable que sufra de rinitis alérgica.

En ese caso, lo mejor es acudir con un alergólogo y hacer una prueba para confirmar la alergia y detectar qué la está causando. De esta forma se puede dar un tratamiento específico.

Respecto al asma, si bien, se requiere de un diagnóstico médico, entre los signos más comunes están la tos persistente, que suele empeorar por la noche o madrugada, o aparecer después de hacer ejercicio.

A esta se suman las sibilancias o silbidos al exhalar, así como dificultad para respirar y sensación de opresión en el pecho, principalmente en niños mayores.

Estos síntomas pueden variar en intensidad y frecuencia, además de que suelen asociarse también con otras enfermedades comunes, por lo que es esencial consultar con un médico ante cualquier sospecha.

La duda sobre la relación entre las alergias ambientales y el asma, es muy común. Sin embargo, como el especialista en alergología lo explica, no es una causa automática. Eso sí, no por eso debemos dejar de visitar al médico.

Ya sea que sospeches de rinitis alérgica o asma en tu hijo, acércate con un especialista para recibir el tratamiento adecuado para tener la mejor calidad de vida.